Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

93' Удар от ворот произведет Бохум

93' Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

92' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Центнер Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Майнц выполняет удар от ворот.

87' Асано Такума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' ШАНС! Асано Такума вышел один на один с голкипером...

87' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

85' Отличные скиллы показывает Лёвен Эдуард , обводя своих соперников

85' Пауль Небель наказан за толчок Лосилья Антони

84' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Хорошую попытку сделал Пантович Милош . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Пантович Милош нанес удар, мяч был парирован, но Робин Центнер не удержал его в руках.

82' Полтер Себастьян из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Тактическая замена. Стах Антон уходит с поля и его заменяет Мервей Папела

79' Г О О О О Л - Лёвен Эдуард забивает с правой ноги!

79' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Гамбоа Кристиан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

77' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Стах Антон получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Майнц

74' Лёвен Эдуард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Тактическая замена. Патрик Остерхаге уходит с поля и его заменяет Лёвен Эдуард

71' Тактическая замена. Бель Штефан уходит с поля и его заменяет Пауль Небель

71' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Стах Антон из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Судья подбегает и показывает Бель Штефан из команды Майнц отложенную желтую карточку за фол.

65' Локадия Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Пантович Милош из команды Бохум

59' Хольтманн Геррит разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Патрик Остерхаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бохум выполняет удар от ворот.

56' Г О О О О О Л - Пантович Милош из команды Бохум забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Робин Центнер прыгнул вправо!

55' Баррейро Леандро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Робин Центнер отбил мяч на угловой после удара Локадия Юрген из штрафной площади.

54' Данило Соарес из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Майнц

52' Майнц выполняет удар от ворот.

52' Данило Соарес из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

52' Данило Соарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лукоки Андерсон из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

49' Локадия Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Бохум

47' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля