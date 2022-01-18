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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бохум
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Майнц
0'
14' Желтая карточка
Jae-Sung Lee
0:1
36' Гол
Онисиво Карим
55' Желтая карточка
Баррейро Леандро
1:1
56' Пенальти
Пантович Милош
2:1
59' Гол
Пантович Милош
65' Желтая карточка
Бель Штефан
75' Желтая карточка
Стах Антон
3:1
79' Гол
Лёвен Эдуард
90'+5

Ход матча

14'
 
Jae-Sung Lee
36'
0:1
Онисиво Карим
55'
 
Баррейро Леандро
56'
Пантович Милош
1:1
59'
Пантович Милош
(Хольтманн Геррит)
2:1
63'
 
Бутьюс Жан-Поль
Jae-Sung Lee
63'
 
Буркардт Джонатан
Баррейро Леандро
65'
 
Бель Штефан
71'
 
Небель Пауль
Бель Штефан
71'
 
Аарон Мартин
Лукоки Андерсон
73'
Полтер Себастьян
Локадия Юрген
 
73'
Лёвен Эдуард
Патрик Остерхаге
 
75'
 
Стах Антон
79'
Лёвен Эдуард
(Полтер Себастьян)
3:1
81'
 
Папела Мервиль
Стах Антон
84'
Асано Такума
Хольтманн Геррит
 
88'
Машович Эрхан
Реджбекай Элвис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 135
Бохум 25.9% (35)
X 24.4% (33)
Майнц 49.6% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
20
Реджбекай
Элвис
27
Пантович
Милош
19
Локадия
Юрген
17
Хольтманн
Геррит
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
23
Лукоки
Андерсон
22
Штёгер
Кевин
9
Онисиво
Карим
Бохум
4-3-3
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Бохум
Майнц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:0
К
2:2
ТМС
5:0
Б
0:0
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пантович Милош 4 (1) 1.33
Теше Роберт 1 0.33
Цоллер Симон 1 0.33
Лёвен Эдуард 1 0.33
Полтер Себастьян 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 1
Онисиво Карим 2 0.67
Ингвартсен Маркус 1 0.33
Салаи Адам 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полтер Себастьян 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 1 0
Аарон Мартин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
33%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
57%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
1
14%
2
33%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0
Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0
Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Бохум 25.9% (35)
X 24.4% (33)
Майнц 49.6% (67)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бохум 3:1 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Бохум 3:1 Майнц

Исход игры
Бохум
25.9% (35)
Ничья
24.4% (33)
Майнц
49.6% (67)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (61)
Меньше
53.79% (71)
Обе команды забьют
Да
65.91% (87)
Нет
34.09% (45)
Популярный счёт
1:2 Майнц
29.6% (40)
1:1 Ничья
20% (27)
0:1 Майнц
14.8% (20)
1:0 Бохум
14.1% (19)
2:1 Бохум
8.9% (12)
2:2 Ничья
3% (4)
2:3 Майнц
1.5% (2)
2:0 Бохум
1.5% (2)
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