Германия: Кубок 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion Зрители: 750
14' Желтая карточкаJae-Sung Lee
0:1
36' ГолОнисиво Карим
55' Желтая карточкаБаррейро Леандро
1:1
56' ПенальтиПантович Милош
2:1
59' ГолПантович Милош
65' Желтая карточкаБель Штефан
75' Желтая карточкаСтах Антон
3:1
79' ГолЛёвен Эдуард
Ход матча
14'
36'
0:1
55'
56'
1:1
59'
65'
75'
79'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
29
Лайч
Максим
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
22
Штёгер
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Небель ПаульНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Майнц
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пантович Милош
|4 (1)
|1.33
|Теше Роберт
|1
|0.33
|Цоллер Симон
|1
|0.33
|Лёвен Эдуард
|1
|0.33
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3
|1
|Онисиво Карим
|2
|0.67
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.33
|Салаи Адам
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полтер Себастьян
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|1
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
33%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
57%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
1
14%
2
33%
91-120
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0
Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0
Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0
Прогнозы на матч Бохум 3:1 Майнц
Исход игры
Бохум
25.9% (35)
Ничья
24.4% (33)
Майнц
49.6% (67)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (61)
Меньше
53.79% (71)
Обе команды забьют
Да
65.91% (87)
Нет
34.09% (45)
Популярный счёт
1:2 Майнц
29.6% (40)
1:1 Ничья
20% (27)
0:1 Майнц
14.8% (20)
1:0 Бохум
14.1% (19)
2:1 Бохум
8.9% (12)
2:2 Ничья
3% (4)
2:3 Майнц
1.5% (2)
2:0 Бохум
1.5% (2)
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