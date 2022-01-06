Гонсало Монтьел справился с подачей Энрике Клементе с левого фланга, выбив мяч головой за лицевую линию.

Корнер в исполнении "Сарагосы" не стал проблемой для футболистов "Севильи" - выиграли воздух и мяч выбили.

Диего Карлос не позволяет "Сарагосе" разогнать атаку через центр, нарушая правила. Арбитр снова обходится без "горчичника".

Альберто Сапатер отправил мяч в штрафную площадку соперника и не сумел найти партнёров.

Завершается первый тайм. Пока со счётом 1-0 выигрывает "Севилья".

40' Иван Ракитич открывается под передачу около левого угла штрафной площадки, принимает мяч и пробивает - над перекладиной пролетает круглый.

39' Жаир Амадор надёжно сыграл в своей штрафной площадке, отобрав мяч у Ивана Ракитича и выбив его за боковую линию.

38' Исполнили хозяева стандарт с правого фланга, отправив мяч в штрафную верхом, но выиграть борьбу и нанести удар не смогли.

37' Аугустинссон неаккуратно принял мяч на левом фланге, отпустив его далеко. А потом вступил в отбор и нарушил правила.

36' И до забитого гола "Севилья" не бежала сломя голову в атаку, а сейчас это и не нужно. На своей половине поля катают мяч гости, выжидая прессинг оппонента.

35' Слишком агрессивно стала действовать "Сарагоса", в результате чего совершила два нарушения правил за двадцать секунд. Оба в центре поля.

33' Казалось, что первый тайм закончится без голов, да и без опасных моментов, но один точный удар меняет ситуацию. Теперь хозяева должны раскрываться и действовать активнее.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КУНДЕ!!! Жюль Кунде принимает мяч около правого угла штрафной площадки, а потом отправляет его в левый нижний угол.

31' Очень много остановок в последние минуты. Сейчас ещё одна случилась. А следствием этого стал фол со стороны Пепа Чаваррии на правом фланге.

30' Алехандро Гомес сыграл в волейбол перед штрафной площадкой "Сарагосы", что арбитр заметил и свисток дал.

29' Карим Рекик перехватил мяч в центральном круге, а начать атаку не сумел, так как сразу три соперника оказались перед ним. Пришлось играть назад.

28' Альберто Сапатер грубо отобрал мяч у Оскара Родригеса, пойдя прямой ногой, но отделался устным предупреждением.

26' Жюль Кунде совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, но никого из партнёров не нашёл.

25' Иван Ромеро принял мяч в нескольких метрах от штрафной площадки "Сарагосы", а затем получил по ногам от Альберто Сапатера.

24' Стандартное положение в исполнении "Сарагосы" ничем интересным не отметилось, так как Ракитич выиграл воздух и мяч выбил.

23' Иван Ракитич отобрал мяч у Гонсалеса Адриана на правом фланге, но сделал это при помощи нарушения правил.

22' А вот сейчас Кунде сыграл надёжно, перехватив мяч перед своей штрафной площадкой после заброса Радосава Петровича из глубины.

21' На ровном месте потерял мяч Жюль Кунде, выпустив его за боковую линию на правом фланге. Однако быструю атаку "Сарагоса" провести не смогла.

20' Альберто Сапатер потерял мяч в центральном круге, а потом вступил в отбор и нарушил правила.

18' Ракитич исполнил корнер с правого фланга и нашёл Окампоса, который пробил головой в левый угол, но в створ не попал.

17' Ратон получил мяч от Мармола, после чего попал под прессинг Окампоса, но успел расстаться с круглым, выполнив пас на правый фланг.

16' Аугустинссон прорвался по левому флангу и выполнил прострел во вратарскую, куда никто из партнёров не успел.

15' Алехандро Гомес сместился в центр, получил мяч и выполнил передачу на правый фланг на Лукаса Окампоса, которого опередил Пеп Чаварриа, отправив игровой снаряд в аут.

14' После стартовой активности "Сарагоса" отходит на свою половину поля и играет без мяча. Однако опасные моменты по-прежнему отсутствуют.

13' Альваро Ратон слишком долго вводит мяч в игру ударом от ворот, что не нравится Лукасу Окампосу, но арбитр пока не реагирует.

12' Лайнсмен поднял флажок и прервал атаку хозяев, зафиксировав положение "вне игры" у Борхи Сайнса.

11' Лопес Льюис отобрал мяч у Ивана Ромеро в центре поля, а потом поставил корпус и заставил противника нарушить правила.

10' Алехандро Гомес отправил мяч в штрафную площадку с правого фланга и нашёл голову Лопеса Льюиса. Пока надёжно в обороне действует "Сарагоса".

9' Борха Сайнс выиграл позицию в штрафной площадке "Севильи" и нанёс удар, но в створ не попал.

8' Гости разыграли стандарт, после чего Оскар Родригес выполнил безадресную подачу в центр штрафной площадки.

7' Мика Мармол перестарался в отборе мяч на своей половине поля, уронив на газон Ивана Ромеро.

6' Жаир Амадор прорвался по левому флангу и выполнил слишком неточную подачу, отправив мяч за лицевую линию.

5' Оскар Родригес попытался отобрать мяч у Радосава Петровича в центре поля, но безуспешно, наткнулся на спину оппонента.

4' Очень уверенно начинает "Сарагоса", владея мячом на чужой половине поля и не позволяя "Севилье" перейти в наступление.

3' Через правый фланг хозяева попробовали провести атаку, выполнив передачу верхом, но Карим Рекик справился, выиграв борьбу на втором этаже.

2' С высокого прессинга начинает поединок "Сарагоса", в результате чего Дмитрович получает мяч и выбивает его за боковую линию.