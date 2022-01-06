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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Сарагоса
0:1
Перерыв
Севилья
0'
0:1
31' Гол
Кунде Жюль
Сарагоса
Севилья

История личных встреч

Сарагоса
Севилья

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

П
4:0
КК
4:0
КК
0:0
П
2:1
П
3:0
П
0:1
П
3:1
П
1:2
П
2:1
П
4:1
ПД
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарагоса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адриан Гонсалес 1 0.33
Эгуарас Иниго 1 0.33
Клементе Энрике 1 0.33
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.33
Мир Рафа 1 0.33
Кунде Жюль 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сарагоса
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мирандес - Сарагоса 2:0 Сарагоса - Тенерифе 0:2 Сарагоса - Бургос 2:0 Альмерия - Сарагоса 3:0
Сарагоса - Эйбар 1:0 Менсахеро - Сарагоса 0:1 Аморебьета - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Леганес 0:2 Лас-Пальмас - Сарагоса 2:3 Сарагоса - Спортинг Хихон 2:0 Бургос - Сарагоса 0:1 Сарагоса - Мирандес 1:1 Жирона - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Понферрадина 1:1 Малага - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Уэска 0:0 Сарагоса - Реал Овьедо 0:0 Луго - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Реал Сосьедад-2 1:1 Фуэнлабрада - Сарагоса 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм. Пока со счётом 1-0 выигрывает "Севилья". 
  • 45'
    Альберто Сапатер отправил мяч в штрафную площадку соперника и не сумел найти партнёров. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Диего Карлос не позволяет "Сарагосе" разогнать атаку через центр, нарушая правила. Арбитр снова обходится без "горчичника". 
  • Угловой
    43'
    Корнер в исполнении "Сарагосы" не стал проблемой для футболистов "Севильи" - выиграли воздух и мяч выбили. 
  • 42'
    Гонсало Монтьел справился с подачей Энрике Клементе с левого фланга, выбив мяч головой за лицевую линию. 
  • 40'
    Иван Ракитич открывается под передачу около левого угла штрафной площадки, принимает мяч и пробивает - над перекладиной пролетает круглый. 
  • 39'
    Жаир Амадор надёжно сыграл в своей штрафной площадке, отобрав мяч у Ивана Ракитича и выбив его за боковую линию. 
  • 38'
    Исполнили хозяева стандарт с правого фланга, отправив мяч в штрафную верхом, но выиграть борьбу и нанести удар не смогли. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Аугустинссон неаккуратно принял мяч на левом фланге, отпустив его далеко. А потом вступил в отбор и нарушил правила. 
  • 36'
    И до забитого гола "Севилья" не бежала сломя голову в атаку, а сейчас это и не нужно. На своей половине поля катают мяч гости, выжидая прессинг оппонента. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Слишком агрессивно стала действовать "Сарагоса", в результате чего совершила два нарушения правил за двадцать секунд. Оба в центре поля. 
  • 33'
    Казалось, что первый тайм закончится без голов, да и без опасных моментов, но один точный удар меняет ситуацию. Теперь хозяева должны раскрываться и действовать активнее. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КУНДЕ!!! Жюль Кунде принимает мяч около правого угла штрафной площадки, а потом отправляет его в левый нижний угол. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Очень много остановок в последние минуты. Сейчас ещё одна случилась. А следствием этого стал фол со стороны Пепа Чаваррии на правом фланге. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Алехандро Гомес сыграл в волейбол перед штрафной площадкой "Сарагосы", что арбитр заметил и свисток дал. 
  • 29'
    Карим Рекик перехватил мяч в центральном круге, а начать атаку не сумел, так как сразу три соперника оказались перед ним. Пришлось играть назад. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Альберто Сапатер грубо отобрал мяч у Оскара Родригеса, пойдя прямой ногой, но отделался устным предупреждением. 
  • 26'
    Жюль Кунде совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, но никого из партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Иван Ромеро принял мяч в нескольких метрах от штрафной площадки "Сарагосы", а затем получил по ногам от Альберто Сапатера. 
  • 24'
    Стандартное положение в исполнении "Сарагосы" ничем интересным не отметилось, так как Ракитич выиграл воздух и мяч выбил. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Иван Ракитич отобрал мяч у Гонсалеса Адриана на правом фланге, но сделал это при помощи нарушения правил. 
  • 22'
    А вот сейчас Кунде сыграл надёжно, перехватив мяч перед своей штрафной площадкой после заброса Радосава Петровича из глубины. 
  • 21'
    На ровном месте потерял мяч Жюль Кунде, выпустив его за боковую линию на правом фланге. Однако быструю атаку "Сарагоса" провести не смогла. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Альберто Сапатер потерял мяч в центральном круге, а потом вступил в отбор и нарушил правила. 
  • Угловой
    18'
    Ракитич исполнил корнер с правого фланга и нашёл Окампоса, который пробил головой в левый угол, но в створ не попал. 
  • 17'
    Ратон получил мяч от Мармола, после чего попал под прессинг Окампоса, но успел расстаться с круглым, выполнив пас на правый фланг. 
  • 16'
    Аугустинссон прорвался по левому флангу и выполнил прострел во вратарскую, куда никто из партнёров не успел. 
  • 15'
    Алехандро Гомес сместился в центр, получил мяч и выполнил передачу на правый фланг на Лукаса Окампоса, которого опередил Пеп Чаварриа, отправив игровой снаряд в аут. 
  • 14'
    После стартовой активности "Сарагоса" отходит на свою половину поля и играет без мяча. Однако опасные моменты по-прежнему отсутствуют. 
  • 13'
    Альваро Ратон слишком долго вводит мяч в игру ударом от ворот, что не нравится Лукасу Окампосу, но арбитр пока не реагирует. 
  • Офсайд
    12'
    Лайнсмен поднял флажок и прервал атаку хозяев, зафиксировав положение "вне игры" у Борхи Сайнса. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Лопес Льюис отобрал мяч у Ивана Ромеро в центре поля, а потом поставил корпус и заставил противника нарушить правила. 
  • 10'
    Алехандро Гомес отправил мяч в штрафную площадку с правого фланга и нашёл голову Лопеса Льюиса. Пока надёжно в обороне действует "Сарагоса". 
  • 9'
    Борха Сайнс выиграл позицию в штрафной площадке "Севильи" и нанёс удар, но в створ не попал. 
  • 8'
    Гости разыграли стандарт, после чего Оскар Родригес выполнил безадресную подачу в центр штрафной площадки. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Мика Мармол перестарался в отборе мяч на своей половине поля, уронив на газон Ивана Ромеро. 
  • 6'
    Жаир Амадор прорвался по левому флангу и выполнил слишком неточную подачу, отправив мяч за лицевую линию. 
  • 5'
    Оскар Родригес попытался отобрать мяч у Радосава Петровича в центре поля, но безуспешно, наткнулся на спину оппонента. 
  • 4'
    Очень уверенно начинает "Сарагоса", владея мячом на чужой половине поля и не позволяя "Севилье" перейти в наступление. 
  • 3'
    Через правый фланг хозяева попробовали провести атаку, выполнив передачу верхом, но Карим Рекик справился, выиграв борьбу на втором этаже. 
  • 2'
    С высокого прессинга начинает поединок "Сарагоса", в результате чего Дмитрович получает мяч и выбивает его за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "Сарагосы" и "Севильи" в рамках 1/16 финала Кубка Испании начинается! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Сарагоса" - "Севилья", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 139
Сарагоса 0.7% (1)
X 5.8% (8)
Севилья 93.5% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сарагоса
Ничья
Севилья
6.35
7.77
1.69
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сарагоса 0:1 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Сарагоса 0:1 Севилья

Исход игры
Сарагоса
0.7% (1)
Ничья
5.8% (8)
Севилья
93.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
47.76% (64)
Нет
52.24% (70)
Популярный счёт
1:2 Севилья
33.1% (46)
0:1 Севилья
28.1% (39)
0:2 Севилья
18.7% (26)
1:3 Севилья
5.8% (8)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:3 Севилья
2.2% (3)
1:4 Севилья
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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Сарагоса
Севилья

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