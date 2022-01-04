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  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Сарагоса
 
Позже
Севилья
Прогнозы 54
Сарагоса 0% (0)
X 9.3% (5)
Севилья 90.7% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сарагоса
Ничья
Севилья
4.31
3.34
2.12
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сарагоса
Севилья

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

П
4:0
КК
4:0
КК
0:0
П
2:1
П
3:0
П
0:1
П
3:1
П
1:2
П
2:1
П
4:1
ПД
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарагоса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адриан Гонсалес 1 0.5
Эгуарас Иниго 1 0.5
Клементе Энрике 1 0.5
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.5
Мир Рафа 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сарагоса
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мирандес - Сарагоса 2:0 Сарагоса - Тенерифе 0:2 Сарагоса - Бургос 2:0 Альмерия - Сарагоса 3:0
Сарагоса - Эйбар 1:0 Менсахеро - Сарагоса 0:1 Аморебьета - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Леганес 0:2 Лас-Пальмас - Сарагоса 2:3 Сарагоса - Спортинг Хихон 2:0 Бургос - Сарагоса 0:1 Сарагоса - Мирандес 1:1 Жирона - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Понферрадина 1:1 Малага - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Уэска 0:0 Сарагоса - Реал Овьедо 0:0 Луго - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Реал Сосьедад-2 1:1 Фуэнлабрада - Сарагоса 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сарагоса - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Сарагоса 0% (0)
    X 9.3% (5)
    Севилья 90.7% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сарагоса
    Ничья
    Севилья
    4.31
    3.34
    2.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сарагоса - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Сарагоса - Севилья

    Исход игры
    Сарагоса
    0% (0)
    Ничья
    9.4% (5)
    Севилья
    90.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (31)
    Нет
    41.51% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    45.3% (24)
    0:2 Севилья
    18.9% (10)
    0:1 Севилья
    18.9% (10)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    1:3 Севилья
    3.8% (2)
    0:3 Севилья
    3.8% (2)
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    Сарагоса
    Севилья

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