Испания: Кубок Короля 2021-2022
История личных встреч
Сарагоса
Севилья
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарагоса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адриан Гонсалес
|1
|0.5
|Эгуарас Иниго
|1
|0.5
|Клементе Энрике
|1
|0.5
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окампос Лукас
|1
|0.5
|Мир Рафа
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сарагоса
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мирандес - Сарагоса 2:0 Сарагоса - Тенерифе 0:2 Сарагоса - Бургос 2:0 Альмерия - Сарагоса 3:0
Сарагоса - Эйбар 1:0 Менсахеро - Сарагоса 0:1 Аморебьета - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Леганес 0:2 Лас-Пальмас - Сарагоса 2:3 Сарагоса - Спортинг Хихон 2:0 Бургос - Сарагоса 0:1 Сарагоса - Мирандес 1:1 Жирона - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Понферрадина 1:1 Малага - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Уэска 0:0 Сарагоса - Реал Овьедо 0:0 Луго - Сарагоса 1:1 Сарагоса - Реал Сосьедад-2 1:1 Фуэнлабрада - Сарагоса 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1
Прогнозы на матч Сарагоса - Севилья
Исход игры
Сарагоса
0% (0)
Ничья
9.4% (5)
Севилья
90.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
58.49% (31)
Нет
41.51% (22)
Популярный счёт
1:2 Севилья
45.3% (24)
0:2 Севилья
18.9% (10)
0:1 Севилья
18.9% (10)
1:1 Ничья
9.4% (5)
1:3 Севилья
3.8% (2)
0:3 Севилья
3.8% (2)
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