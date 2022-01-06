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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Райо Махадаонда
0:3
Перерыв
Атлетико М
0'
0:1
17' Гол
Кунья Матеус
0:2
26' Гол
Лоди Ренан
0:3
41' Гол
Суарес Луис

Ход матча

17'
0:1
Кунья Матеус
26'
0:2
Лоди Ренан
41'
0:3
Суарес Луис
Прогнозы 143
Райо Махадаонда 1.4% (2)
X 1.4% (2)
Атлетико М 97.2% (139)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Махадаонда
Ничья
Атлетико М
22.11
8.10
1.15
Все Коэффициенты
Новости
Райо Махадаонда
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Райо Махадаонда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Суарес 1 0.33
Гомес Хави 1 0.33
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 1 1
Лоди Ренан 1 1
Кунья Матеус 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Махадаонда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Райо Махадаонда - Малага 1:0 Расинг - Райо Махадаонда 3:2 Райо Махадаонда - Логроньес УД 1:0 Эльденсе - Райо Махадаонда 0:1
Талавера - Райо Махадаонда 0:0 Райо Махадаонда - Депортиво 1:2 Интернасьональ Мадрид - Райо Махадаонда 2:4 Атлетик-2 Бильбао - Райо Махадаонда 1:1 Райо Махадаонда - Расинг Ферроль 0:2 Вальядолид-2 - Райо Махадаонда 0:1 Райо Махадаонда - Сельта-2 0:0 Самора - Райо Махадаонда 0:1 Райо Махадаонда - Реал Унион Ирун 1:0 Экстремадура - Райо Махадаонда 3:2 Райо Махадаонда - Логроньес УД 1:0 Сан-Себастьян - Райо Махадаонда 2:1 Райо Махадаонда - Калахорра 2:1 Леонеса - Райо Махадаонда 0:2 Вильяновенсе - Райо Махадаонда 0:2 Райо Махадаонда - Дон Бенито 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучат свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:3. Впереди с уверенным преимуществом "Атлетико". Уходим на перерыв.
  • 44'
    Симеоне у кромки поля ведет себя так, словно его команда горит со счетом 0:3, но никак не наоборот. Самое интересно, что "Райо" так ни разу по воротам соперника и не пробил.
  • 43'
    Пожалуй, что дело уже сделано. Можно потихоньку поздравлять "Атлетико" с выходом в следующий раунд Кубка Испании. Очень уверенная победа мадридцев намечается.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СУАРЕС! 0:3!
    А вот и "зубастик" в деле! Снова молниесносная атака "Атлетико". Передача Льоренте в центр, откуда с девяти метров мяч посылает в ворота Луис Суарес!
  • 41'
    Скучноватый футбол пошел сейчас в нашем матче. Боюсь, что на протяжении оставшейся части игры мы будем наблюдать подобный темп игры.
  • Фол, нарушение
    39'
    Фол в центре поля против Лемара. Получил болезненный удар Тома. Как мне кажется, его сегодня чаще других игроков "Атлетико" отоваривают по ногам.
  • 38'
    Суарес получил мяч перед чужой штрафной, но слишком долго замахивался. К слову, Луис так и не нанес решающего удара. Упустил он снаряд за пределы поля.
  • 37'
    Успевает Гонсалес остановить в подкате передачу на Кунью. Уверенно он переводит сферу за боковую линию, нейтрализуя контратаку соперника.
  • 36'
    Впервые за долгое время голкипер "Атлетико" вступил в игру. Да и то, чтобы обыграться с одним из своих партнеров.
  • 35'
    10 минут отделяет соперников от перерыва. Стали чуть агрессивнее действовать впереди футболисты "Райо", но до ворот Облака дойти им все также не удается.
  • 34'
    Диктор по стадиону объявляет что-то на испанском. Видимо, речь о посещаемости, которая, к слову, в этот вечер на уровне. Настоящий аншлаг на стадионе.
  • 33'
    Уже отправил наставник "Райо" кого-то из запасных игроков разминаться. Похоже, что в стане хозяев в ближайшее время произойдет еще одна ротация.
  • 32'
    Все-таки забив второй гол, "Атлетико" большими силами ушел в оборону. Позволили мадридцы дажепочувствовать мяч своему сопернику, но не более того.
  • Фол, нарушение
    31'
    Наступили Лоди на ногу соперники. Кунья попытался выяснить отношения с соперником, но рефери его достаточно быстро привел в чувства, пригрозив предупреждением.
  • 30'
    Зато доволен происходящим Симеоне, хотя по внешнему виду наставника "Атлетико" хочется сказать обратное. Уж больно свиреп и суров главный тренер "индейцев".
  • 29'
    Больно смотреть на наставника "молний", который присел на скамейку и с вытаращенными глазами следит за тем, что происходит прямо сейчас на футбольном поле.
  • 28'
    Активно поддерживают свою команду фанаты "Райо", но "пчелы" не радуют своей игрой болельщиков. Хотя, как мне кажется, атмосфера на стадионе и впрямь потрясающая.
  • 27'
    Сложно что-то сказать теперь в оправдание "Райо", поскольку на всех участках футбольного поля смотрятся "пчелы" просто ужасно и несносно.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОДИ! 0:2!
    Классная атака "Атлетико" на скорости. Катит Лемар снаряд на Лоди, который с левого края пробивает по воротам, мяч попадает в колено защитнику, после чего влетает под перекладину!
  • 24'
    Лемар в подкате сумел сыграть против соперника, однако был зафиксирован в этой ситуации фол, по причине которого игру арбитры остановили.
  • 23'
    Прямо сейчас на победу "Райо" дают баснословные коэффициенты, равные 92 - 95. Никто не верит в то, что хозяева сегодня могут преподнести сюрприз.
  • 22'
    Перемудрили в очередной своей атаке мадридцы, а потому дело до удара Суарес довести не сумел. Кунья тоже не сыграл на добивании, к слову.
  • 21'
    Середина первого тайма у нас идет. Все также активно действует впереди "Атлетико", в то время, как соперники активно отбивается от наступлений своего оппонента.
  • 19'
    Спокойно на этот раз выбивают игроки "Райо" мяч из своей штрафной. Новую атаку провести не удается "Атлетико", поскольку мяч выводится хозяевами из своей штрафной.
  • Угловой
    18'
    Снова угловой удар на левом фланге после длительной осады зарабатывает "Атлетико". Отправляется в очередной раз исполнять навес Лемар.
  • 17'
    По сути, сами себе этот гол привезли "пчелы", поскольку завозился со снарядом один из защитников, что и привело к подобным последствиям.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУНЬЯ! 0:1!
    Открывает счет "Атлетико". Неудачный вынос защитника "Райо" в центр поля. Мяч доставляется до Куньи, который с разворота отправляет сферу в сетку!
  • Угловой
    14'
    Еще один угловой на левом фланге заработали игроки "Атлетико". Лемар разыграл с партнером мяч накоротке, после чего сфолили в атаке игроки мадридской команды.
  • Офсайд
    13'
    Забивают игроки "Атлетико" гол в ворота соперника, но вся атакующая группа мадридской команды пребывала в офсайде, который определил лайнсмен.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лемар получает удар по ногам от одного из игроков "молний". Рефери назначает штрафной удар в пользу подопечных Диего Симеоне.
  • 11'
    Более 10 минут уже продержался "Райо", не пропустив под давлением соперника гол. Стоит отметить тот факт, что наиактивнейшим образом действует на поле мадридская команда.
  • 9'
    Снова атаковал активно "Атлетико". Кондогбия выполнял прострел с правого фланга на дальнюю штангу - один из защитников заблокировал угрозу, выбив мяч подальше от рамки.
  • 8'
    Уже на ногах Диего Симеоне, который раздает своим подопечным рекомендации, призывая их играть более агрессивно и пытаться забить как можно скорее.
  • 7'
    Совсем немного сыграли соперники в этой встрече, но уже уверенный темп игре задает "Атлетико", который спит и видит, как бы отправить мяч в сетку ворот соперника в дебюте поединка.
  • Опасный момент
    6'
    К слову, ничего со стандарта придумать не удалось "Атлетико", однако второй волной атаковали гости, и Льоренте с внушительной дистанции выстрелил рядом со стойкой!
  • Замена
    5'
    Вместо горки Альваро Фернандес на поле появляется в составе команды хозяев. Ну, а "Атлетико" готовится исполнить тот самый злосчастный корнер, который привел к траве вратаря хозяев.
  • 4'
    Да, будет замена, скорее всего, у "Райо". Голкипер этой команды медленно покидает пределы поля. Его заменит партнер по команде.
  • Травма, повреждение
    2'
    Сразу же угловой зарабатывают футболисты "Атлетико" у ворот соперника. Голкипер Горка Жиральт вступает в игру, получая повреждение при блокировке прострела!
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, очередная встреча Кубка Испании стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
    Ассистент: Хорхе Буэно Матео (Испания);
    Ассистент: Фернандо Трекако Эскабоса (Испания);
    Резервный: Альфонсо Висенте Мораль (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках одного из матчей 1/16 финала Кубка Испании сойдутся лицом к лицу игроки «Райо Махадаонды» и «Атлетико» из Мадрида. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 143
Райо Махадаонда 1.4% (2)
X 1.4% (2)
Атлетико М 97.2% (139)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Махадаонда
Ничья
Атлетико М
22.11
8.10
1.15
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Райо Махадаонда 0:3 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Райо Махадаонда 0:3 Атлетико М

Исход игры
Райо Махадаонда
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Атлетико М
97.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
18.05% (24)
Нет
81.95% (109)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
48.3% (69)
0:3 Атлетико М
20.3% (29)
1:3 Атлетико М
7% (10)
1:2 Атлетико М
6.3% (9)
0:1 Атлетико М
3.5% (5)
0:5 Атлетико М
2.8% (4)
1:4 Атлетико М
2.1% (3)
0:4 Атлетико М
1.4% (2)
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Райо Махадаонда
Атлетико М

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