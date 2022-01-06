Скучноватый футбол пошел сейчас в нашем матче. Боюсь, что на протяжении оставшейся части игры мы будем наблюдать подобный темп игры.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СУАРЕС! 0:3! А вот и "зубастик" в деле! Снова молниесносная атака "Атлетико". Передача Льоренте в центр, откуда с девяти метров мяч посылает в ворота Луис Суарес!

Пожалуй, что дело уже сделано. Можно потихоньку поздравлять "Атлетико" с выходом в следующий раунд Кубка Испании. Очень уверенная победа мадридцев намечается.

Симеоне у кромки поля ведет себя так, словно его команда горит со счетом 0:3, но никак не наоборот. Самое интересно, что "Райо" так ни разу по воротам соперника и не пробил.

Прозвучат свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:3. Впереди с уверенным преимуществом "Атлетико". Уходим на перерыв.

39' Фол в центре поля против Лемара. Получил болезненный удар Тома. Как мне кажется, его сегодня чаще других игроков "Атлетико" отоваривают по ногам.

38' Суарес получил мяч перед чужой штрафной, но слишком долго замахивался. К слову, Луис так и не нанес решающего удара. Упустил он снаряд за пределы поля.

37' Успевает Гонсалес остановить в подкате передачу на Кунью. Уверенно он переводит сферу за боковую линию, нейтрализуя контратаку соперника.

36' Впервые за долгое время голкипер "Атлетико" вступил в игру. Да и то, чтобы обыграться с одним из своих партнеров.

35' 10 минут отделяет соперников от перерыва. Стали чуть агрессивнее действовать впереди футболисты "Райо", но до ворот Облака дойти им все также не удается.

34' Диктор по стадиону объявляет что-то на испанском. Видимо, речь о посещаемости, которая, к слову, в этот вечер на уровне. Настоящий аншлаг на стадионе.

33' Уже отправил наставник "Райо" кого-то из запасных игроков разминаться. Похоже, что в стане хозяев в ближайшее время произойдет еще одна ротация.

32' Все-таки забив второй гол, "Атлетико" большими силами ушел в оборону. Позволили мадридцы дажепочувствовать мяч своему сопернику, но не более того.

31' Наступили Лоди на ногу соперники. Кунья попытался выяснить отношения с соперником, но рефери его достаточно быстро привел в чувства, пригрозив предупреждением.

30' Зато доволен происходящим Симеоне, хотя по внешнему виду наставника "Атлетико" хочется сказать обратное. Уж больно свиреп и суров главный тренер "индейцев".

29' Больно смотреть на наставника "молний", который присел на скамейку и с вытаращенными глазами следит за тем, что происходит прямо сейчас на футбольном поле.

28' Активно поддерживают свою команду фанаты "Райо", но "пчелы" не радуют своей игрой болельщиков. Хотя, как мне кажется, атмосфера на стадионе и впрямь потрясающая.

27' Сложно что-то сказать теперь в оправдание "Райо", поскольку на всех участках футбольного поля смотрятся "пчелы" просто ужасно и несносно.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОДИ! 0:2!

Классная атака "Атлетико" на скорости. Катит Лемар снаряд на Лоди, который с левого края пробивает по воротам, мяч попадает в колено защитнику, после чего влетает под перекладину!

24' Лемар в подкате сумел сыграть против соперника, однако был зафиксирован в этой ситуации фол, по причине которого игру арбитры остановили.

23' Прямо сейчас на победу "Райо" дают баснословные коэффициенты, равные 92 - 95. Никто не верит в то, что хозяева сегодня могут преподнести сюрприз.

22' Перемудрили в очередной своей атаке мадридцы, а потому дело до удара Суарес довести не сумел. Кунья тоже не сыграл на добивании, к слову.

21' Середина первого тайма у нас идет. Все также активно действует впереди "Атлетико", в то время, как соперники активно отбивается от наступлений своего оппонента.

19' Спокойно на этот раз выбивают игроки "Райо" мяч из своей штрафной. Новую атаку провести не удается "Атлетико", поскольку мяч выводится хозяевами из своей штрафной.

18' Снова угловой удар на левом фланге после длительной осады зарабатывает "Атлетико". Отправляется в очередной раз исполнять навес Лемар.

17' По сути, сами себе этот гол привезли "пчелы", поскольку завозился со снарядом один из защитников, что и привело к подобным последствиям.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУНЬЯ! 0:1!

Открывает счет "Атлетико". Неудачный вынос защитника "Райо" в центр поля. Мяч доставляется до Куньи, который с разворота отправляет сферу в сетку!

14' Еще один угловой на левом фланге заработали игроки "Атлетико". Лемар разыграл с партнером мяч накоротке, после чего сфолили в атаке игроки мадридской команды.

13' Забивают игроки "Атлетико" гол в ворота соперника, но вся атакующая группа мадридской команды пребывала в офсайде, который определил лайнсмен.

12' Лемар получает удар по ногам от одного из игроков "молний". Рефери назначает штрафной удар в пользу подопечных Диего Симеоне.

11' Более 10 минут уже продержался "Райо", не пропустив под давлением соперника гол. Стоит отметить тот факт, что наиактивнейшим образом действует на поле мадридская команда.

9' Снова атаковал активно "Атлетико". Кондогбия выполнял прострел с правого фланга на дальнюю штангу - один из защитников заблокировал угрозу, выбив мяч подальше от рамки.

8' Уже на ногах Диего Симеоне, который раздает своим подопечным рекомендации, призывая их играть более агрессивно и пытаться забить как можно скорее.

7' Совсем немного сыграли соперники в этой встрече, но уже уверенный темп игре задает "Атлетико", который спит и видит, как бы отправить мяч в сетку ворот соперника в дебюте поединка.

6' К слову, ничего со стандарта придумать не удалось "Атлетико", однако второй волной атаковали гости, и Льоренте с внушительной дистанции выстрелил рядом со стойкой!

5' Вместо горки Альваро Фернандес на поле появляется в составе команды хозяев. Ну, а "Атлетико" готовится исполнить тот самый злосчастный корнер, который привел к траве вратаря хозяев.

4' Да, будет замена, скорее всего, у "Райо". Голкипер этой команды медленно покидает пределы поля. Его заменит партнер по команде.

2' Сразу же угловой зарабатывают футболисты "Атлетико" у ворот соперника. Голкипер Горка Жиральт вступает в игру, получая повреждение при блокировке прострела!