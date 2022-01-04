Испания: Кубок Короля 2021-2022
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Бомбардиры внутри турнира
Райо Махадаонда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Суарес
|1
|0.5
|Гомес Хави
|1
|0.5
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Махадаонда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Райо Махадаонда - Малага 1:0 Расинг - Райо Махадаонда 3:2 Райо Махадаонда - Логроньес УД 1:0 Эльденсе - Райо Махадаонда 0:1
Талавера - Райо Махадаонда 0:0 Райо Махадаонда - Депортиво 1:2 Интернасьональ Мадрид - Райо Махадаонда 2:4 Атлетик-2 Бильбао - Райо Махадаонда 1:1 Райо Махадаонда - Расинг Ферроль 0:2 Вальядолид-2 - Райо Махадаонда 0:1 Райо Махадаонда - Сельта-2 0:0 Самора - Райо Махадаонда 0:1 Райо Махадаонда - Реал Унион Ирун 1:0 Экстремадура - Райо Махадаонда 3:2 Райо Махадаонда - Логроньес УД 1:0 Сан-Себастьян - Райо Махадаонда 2:1 Райо Махадаонда - Калахорра 2:1 Леонеса - Райо Махадаонда 0:2 Вильяновенсе - Райо Махадаонда 0:2 Райо Махадаонда - Дон Бенито 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Прогнозы на матч Райо Махадаонда - Атлетико М
Исход игры
Райо Махадаонда
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (50)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
26% (13)
Нет
74% (37)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
52% (26)
0:3 Атлетико М
16% (8)
1:2 Атлетико М
14% (7)
1:3 Атлетико М
8% (4)
1:4 Атлетико М
4% (2)
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