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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Райо Махадаонда
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 50
Райо Махадаонда 0% (0)
X 0% (0)
Атлетико М 100% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Махадаонда
Ничья
Атлетико М
15.52
6.00
1.24
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Райо Махадаонда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Суарес 1 0.5
Гомес Хави 1 0.5
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Махадаонда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Райо Махадаонда - Малага 1:0 Расинг - Райо Махадаонда 3:2 Райо Махадаонда - Логроньес УД 1:0 Эльденсе - Райо Махадаонда 0:1
Талавера - Райо Махадаонда 0:0 Райо Махадаонда - Депортиво 1:2 Интернасьональ Мадрид - Райо Махадаонда 2:4 Атлетик-2 Бильбао - Райо Махадаонда 1:1 Райо Махадаонда - Расинг Ферроль 0:2 Вальядолид-2 - Райо Махадаонда 0:1 Райо Махадаонда - Сельта-2 0:0 Самора - Райо Махадаонда 0:1 Райо Махадаонда - Реал Унион Ирун 1:0 Экстремадура - Райо Махадаонда 3:2 Райо Махадаонда - Логроньес УД 1:0 Сан-Себастьян - Райо Махадаонда 2:1 Райо Махадаонда - Калахорра 2:1 Леонеса - Райо Махадаонда 0:2 Вильяновенсе - Райо Махадаонда 0:2 Райо Махадаонда - Дон Бенито 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Махадаонда - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2022, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Райо Махадаонда 0% (0)
    X 0% (0)
    Атлетико М 100% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Махадаонда
    Ничья
    Атлетико М
    15.52
    6.00
    1.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Махадаонда - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Райо Махадаонда - Атлетико М

    Исход игры
    Райо Махадаонда
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    100% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    26% (13)
    Нет
    74% (37)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    52% (26)
    0:3 Атлетико М
    16% (8)
    1:2 Атлетико М
    14% (7)
    1:3 Атлетико М
    8% (4)
    1:4 Атлетико М
    4% (2)
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    Райо Махадаонда
    Атлетико М

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