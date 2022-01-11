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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 51
Милан 96.1% (49)
X 2% (1)
Дженоа 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Дженоа
1.33
5.94
9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Дженоа

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллон Яя 1 0.5
Экубан Калеб 1 0.5
Эрнани Азеведо 1 0.5
Кришито Доменико 1 (1) 0.5

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пандев Горан 1 0
Васкес Хоан 1 0
Бираски Давиде 1 0
Гальдамес Пабло 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1
Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2
Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1
Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Милан 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Дженоа 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Дженоа
    1.33
    5.94
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Милан - Дженоа онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Дженоа

    Исход игры
    Милан
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Дженоа
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    45.1% (23)
    3:1 Милан
    19.6% (10)
    1:0 Милан
    11.8% (6)
    3:0 Милан
    5.9% (3)
    2:1 Милан
    5.9% (3)
    4:0 Милан
    3.9% (2)
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    Дженоа

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