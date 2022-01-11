Италия: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Милан
Дженоа
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каллон Яя
|1
|0.5
|Экубан Калеб
|1
|0.5
|Эрнани Азеведо
|1
|0.5
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.5
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пандев Горан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1
Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2
Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1
Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Исход игры
Милан
96.1% (49)
Ничья
2% (1)
Дженоа
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
2:0 Милан
45.1% (23)
3:1 Милан
19.6% (10)
1:0 Милан
11.8% (6)
3:0 Милан
5.9% (3)
2:1 Милан
5.9% (3)
4:0 Милан
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!