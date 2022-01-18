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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Лацио
1:0
Итог доп. времени
Удинезе
0'
10' Желтая карточка
Бекао Родриго
42' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
48' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
52' Желтая карточка
Фелипе Луис
63' Желтая карточка
Патрик
78' Желтая карточка
Катальди Данило
97' Желтая карточка
Андерсон Фелипе
101' Желтая карточка
Перес Неуэн
1:0
106' Гол
Иммобиле Чиро
110' Желтая карточка
Соппи Брэндон
110' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
117' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
118' Желтая карточка
Моро Рауль
120'

Ход матча

10'
 
Бекао Родриго
42'
 
Зеегелаар Марвин
46'
Катальди Данило
Лукас Лейва
 
46'
Моро Рауль
Дзакканьи Маттиа
 
48'
 
Пуссетто Игнасио
52'
Фелипе Луис
 
63'
Патрик
 
67'
 
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
71'
Иммобиле Чиро
Мурики Ведат
 
77'
 
Арслан Толгай-Али
Яяло Мато
78'
Катальди Данило
 
80'
Хюсай Эльсейд
Марушич Адам
 
91'
 
Макенго Жан-Виктор
Уолас Соуза
97'
Андерсон Фелипе
 
101'
 
Перес Неуэн
103'
Ромеро Лука
Андерсон Фелипе
 
106'
Иммобиле Чиро
(Катальди Данило)
1:0
109'
 
Нюйтинк Брэм
Перес Неуэн
109'
 
Несторовски Илья
Пуссетто Игнасио
110'
 
Соппи Брэндон
110'
Хюсай Эльсейд
 
115'
Вавро Денис
Патрик
 
117'
 
Арслан Толгай-Али
118'
Моро Рауль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 14
  • 65 Владение мячом, % 35
Новости матча
Прогнозы 141
Лацио 95.7% (135)
X 2.8% (4)
Удинезе 1.4% (2)
0
выиграет Лацио
Матч, который определенно стоит посмотреть. В предыдущей встрече парни наколотили 8 мячей на двоих так... Ещё
bondra77 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
94
Мурики
Ведат
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
2
Перес
Неуэн
4
Зеегелаар
Марвин
93
Соппи
Брэндон
24
Самарджич
Лазар
8
Яяло
Мато
11
Уолас
Соуза
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
23
Пуссетто
Игнасио
Лацио
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Удинезе

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

53.3%
23.3%
23.4%
16 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 1
Катальди Данило 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Роберто 2 0.67
Пуссетто Игнасио 2 0.67
Саксесс Исаак 1 (1) 0.33
Де Майо Себастьян 1 0.33
Молина Науэль 1 0.33
Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Луис Фелипе 1 0
Моро Рауль 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеегелаар Марвин 2 0
Яяло Мато 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Бекао Родриго 1 0
Перес Неуэн 1 0
Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3
Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0
Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4
1/8 финала
4 Ювентус
1 Сампдория
0 Сассуоло
0 Кальяри
0 Интер Милан
0 Эмполи
0 Рома
0 Лечче
2 Наполи
5 Фиорентина
2 Аталанта
0 Венеция
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
0 Фиорентина
0 Аталанта
0 Милан
0 Лацио
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Зеегелаар Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Бекао Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Лацио 95.7% (135)
X 2.8% (4)
Удинезе 1.4% (2)
0
выиграет Лацио
Матч, который определенно стоит посмотреть. В предыдущей встрече парни наколотили 8 мячей на двоих так... Ещё
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Где смотреть матч Лацио 1:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Лацио 1:0 Удинезе

Исход игры
Лацио
95.7% (135)
Ничья
2.8% (4)
Удинезе
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (93)
Меньше
30.08% (40)
Обе команды забьют
Да
70.68% (94)
Нет
29.32% (39)
Популярный счёт
2:1 Лацио
53.2% (75)
2:0 Лацио
19.1% (27)
1:0 Лацио
8.5% (12)
3:1 Лацио
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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