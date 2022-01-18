Италия: Кубок 2021-2022
10' Желтая карточкаБекао Родриго
42' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
48' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
52' Желтая карточкаФелипе Луис
63' Желтая карточкаПатрик
78' Желтая карточкаКатальди Данило
97' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
101' Желтая карточкаПерес Неуэн
1:0
106' ГолИммобиле Чиро
110' Желтая карточкаСоппи Брэндон
110' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
117' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
118' Желтая карточкаМоро Рауль
Ход матча
10'
42'
48'
52'
63'
78'
97'
101'
106'
1:0
109'
110'
110'
115'
117'
118'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
65 Владение мячом, % 35
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
94
Мурики
Ведат
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
История личных встреч
Лацио
Удинезе
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
53.3%
23.3%
23.4%
16 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|Катальди Данило
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Роберто
|2
|0.67
|Пуссетто Игнасио
|2
|0.67
|Саксесс Исаак
|1 (1)
|0.33
|Де Майо Себастьян
|1
|0.33
|Молина Науэль
|1
|0.33
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3
Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0
Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Удинезе
Исход игры
Лацио
95.7% (135)
Ничья
2.8% (4)
Удинезе
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (93)
Меньше
30.08% (40)
Обе команды забьют
Да
70.68% (94)
Нет
29.32% (39)
Популярный счёт
2:1 Лацио
53.2% (75)
2:0 Лацио
19.1% (27)
1:0 Лацио
8.5% (12)
3:1 Лацио
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!