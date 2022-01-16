Италия: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Ювентус
Сампдория
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квальярелла Фабио
|2 (1)
|1
|Габбьядини Маноло
|1
|0.5
|Верре Валерио
|1
|0.5
|Торсби Мортен
|1
|0.5
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Мурру Никола
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1
Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1
Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
0 Фиорентина
0 Аталанта
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Исход игры
Ювентус
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
45.5% (20)
2:1 Ювентус
34.1% (15)
1:0 Ювентус
6.8% (3)
3:1 Ювентус
4.5% (2)
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