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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже
Сампдория
Прогнозы 44
Ювентус 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Сампдория 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Сампдория
1.41
5.27
7.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Сампдория

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
5:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квальярелла Фабио 2 (1) 1
Габбьядини Маноло 1 0.5
Верре Валерио 1 0.5
Торсби Мортен 1 0.5
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 2 0
Адриен Силва 1 0
Мурру Никола 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Киерво Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1
Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1
Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3
1/8 финала
0 Лацио
0 Удинезе
0 Ювентус
0 Сампдория
0 Сассуоло
0 Кальяри
0 Интер Милан
0 Эмполи
0 Рома
0 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
2 Наполи
5 Фиорентина
2 Аталанта
0 Венеция
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Фиорентина
0 Аталанта
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ювентус 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сампдория
    1.41
    5.27
    7.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ювентус - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория

    Исход игры
    Ювентус
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    44.19% (19)
    Нет
    55.81% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    45.5% (20)
    2:1 Ювентус
    34.1% (15)
    1:0 Ювентус
    6.8% (3)
    3:1 Ювентус
    4.5% (2)
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    Ювентус
    Сампдория

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