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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
18' Гол
Харрауи Абдау
53' Желтая карточка
Оберт Адам
86' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
90'+5
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
44
Ruan
Neto
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
20
Харрауи
Абдау
4
Маньянелли
Франческо
92
Дефрель
Грегоре
18
Распадори
Джакомо
77
Кирьякопулос
Георгиос
91
Скамачча
Джанлука
31
Радунович
Борис
15
Альтаре
Джорджо
44
Карбони
Андреа
33
Оберт
Адам
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
35
Ладинетти
Риккардо
39
Christos
Kourfalidis
29
Далберт
Эстеван
19
Гальяно
Лука
30
Паволетти
Леонардо
Сассуоло
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Кальяри

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
6:2
СA
4:3
К
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 1 1
Рожерио да Силва 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейола Алессандро 2 0.67
Перейро Гастон 1 0.33
Марин Рэзван 1 0.33
Сетер Дамир 1 0.33
Дзаппа Габриэле 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Олива Кристиан 1 0
Оберт Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0
Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2
1/8 финала
0 Интер Милан
0 Эмполи
1 Сассуоло
0 Кальяри
0 Рома
0 Лечче
4 Ювентус
1 Сампдория
2 Наполи
5 Фиорентина
2 Аталанта
0 Венеция
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
0 Фиорентина
0 Аталанта
0 Милан
0 Лацио
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Харрауи Абдау бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 140
Сассуоло 83.6% (117)
X 12.1% (17)
Кальяри 4.3% (6)
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Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Кальяри

Исход игры
Сассуоло
83.6% (117)
Ничья
12.1% (17)
Кальяри
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
48.6% (68)
1:0 Сассуоло
18.6% (26)
1:1 Ничья
10% (14)
2:0 Сассуоло
9.3% (13)
3:1 Сассуоло
4.3% (6)
1:2 Кальяри
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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