Италия: Кубок 2021-2022
1:0
18' ГолХаррауи Абдау
53' Желтая карточкаОберт Адам
86' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
Ход матча
18'
53'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 13
-
54 Владение мячом, % 46
17
Мюлдюр
Мерт
44
Ruan
Neto
33
Оберт
Адам
19
Гальяно
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
-
70 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Asan Mata
-
-
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Иову ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
43 Eldin Lolic
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
История личных встреч
Сассуоло
Кальяри
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харрауи Абдау
|1
|1
|Рожерио да Силва
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейола Алессандро
|2
|0.67
|Перейро Гастон
|1
|0.33
|Марин Рэзван
|1
|0.33
|Сетер Дамир
|1
|0.33
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0
Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Кальяри
Исход игры
Сассуоло
83.6% (117)
Ничья
12.1% (17)
Кальяри
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
48.6% (68)
1:0 Сассуоло
18.6% (26)
1:1 Ничья
10% (14)
2:0 Сассуоло
9.3% (13)
3:1 Сассуоло
4.3% (6)
1:2 Кальяри
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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