Второй тайм

94' РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лаймер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' ШАНС! Андре Силва вышел один на один с голкипером...

92' Андре Силва имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

91' Ганза выполняет удар от ворот.

91' Ганза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Андре Силва бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

89' Удар от ворот произведет Ганза

88' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Ганза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ольмо Дани из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

84' Кольке Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Г О О О О Л - Ольмо Дани забивает с правой ноги!

82' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Ганза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Ганза выполняет удар от ворот.

80' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

79' Ротер Бьёрн бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

79' Майер Жонатан из команды Ганза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Майер Жонатан из команды Ганза делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Отличные скиллы показывает Майер Жонатан , обводя своих соперников

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ганза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Кольке Маркус взял и забрал мяч на выходе

74' Йошко Гвардиол делает длинную передачу вперед

74' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ганза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ганза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Найдхарт Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Найдхарт Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Нкунку Кристофер исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

65' Ганза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Ротер Бьёрн не смог попасть в створ ударом издали

61' Ганза выполняет удар от ворот.

60' Андре Силва нанес удар головой, но Markus Kolke спокойно отбил мяч.

60' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...

60' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Отличные скиллы показывает Нкунку Кристофер , обводя своих соперников

58' Андре Силва нанес удар головой, но Markus Kolke спокойно отбил мяч.

56' Ганза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ганза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Бан Бентли получил желтую карточку от судьи

52' Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Найдхарт Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Мамба Стрели оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Ганза выполняет удар от ворот.

47' Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара