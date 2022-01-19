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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Ганза
0'
1:0
6' Гол
Поульсен Юссуф
23' Желтая карточка
Мамба Стрели
53' Желтая карточка
Бан Бентли
2:0
82' Гол
Ольмо Дани
90'+4

Ход матча

6'
Поульсен Юссуф
(Клостерманн Лукас)
1:0
23'
 
Мамба Стрели
46'
Андре Силва
Поульсен Юссуф
 
46'
 
Бан Бентли
Рейн Симон
46'
 
Мэлоун Райан
Россбах Дамиан
46'
 
Найдхарт Нико
Риццуто Калоджеро
53'
 
Бан Бентли
70'
 
Фролинг Нильс
Мамба Стрели
74'
Лаймер Конрад
Хенрихс Бенджамин
 
81'
Ольмо Дани
Симакан Мохамед
 
82'
Ольмо Дани
(Нкунку Кристофер)
2:0
84'
 
Шумахер Кевин
Ротер Бьёрн
85'
Бонна Соломон
Кампль Кевин
 
85'
Новоа Уго
Нкунку Кристофер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 141
РБ Лейпциг 98.6% (139)
X 0.7% (1)
Ганза 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
44
Кампль
Кевин
16
Клостерманн
Лукас
14
Адамс
Тайлер
39
Хенрихс
Бенджамин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
1
Кольке
Маркус
3
Ридель
Юлиан
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
14
Ингельссон
Сванте
5
Рейн
Симон
6
Ротер
Бьёрн
23
Майер
Жонатан
9
Манси
Ридж
11
Мамба
Стрели
РБ Лейпциг
3-1-4-2
Ганза
3-5-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Ганза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б3
0:1
Б3
1:2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 2 0.67
Поульсен Юссуф 1 0.33
Нкунку Кристофер 1 0.33
Орбан Вилли 1 0.33
Ольмо Дани 1 0.33
Айдара Амаду 1 0.33
Клостерманн Лукас 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манси Ридж 1 0.33
Брайер Паскаль 1 0.33
Ридель Юлиан 1 0.33
Россбах Дамиан 1 0.33
Риццуто Калоджеро 1 0.33
Мамба Стрели 1 0.33
Бан Бентли 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бан Бентли 1 0
Мэлоун Райан 1 0
Мамба Стрели 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1
Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
РБ Лейпциг 98.6% (139)
X 0.7% (1)
Ганза 0.7% (1)
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Где смотреть матч РБ Лейпциг 2:0 Ганза онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Ганза

Исход игры
РБ Лейпциг
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Ганза
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.03% (83)
Меньше
38.97% (53)
Обе команды забьют
Да
30.88% (42)
Нет
69.12% (94)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
34.8% (49)
3:0 РБ Лейпциг
25.5% (36)
3:1 РБ Лейпциг
14.9% (21)
2:1 РБ Лейпциг
11.3% (16)
1:0 РБ Лейпциг
2.8% (4)
4:0 РБ Лейпциг
2.8% (4)
4:1 РБ Лейпциг
2.1% (3)
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