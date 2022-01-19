Германия: Кубок 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 1000
1:0
6' ГолПоульсен Юссуф
23' Желтая карточкаМамба Стрели
53' Желтая карточкаБан Бентли
2:0
82' ГолОльмо Дани
Ход матча
6'
23'
46'
53'
82'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Шведе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Theo Martens
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Ганза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собослаи Доминик
|2
|0.67
|Поульсен Юссуф
|1
|0.33
|Нкунку Кристофер
|1
|0.33
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|Ольмо Дани
|1
|0.33
|Айдара Амаду
|1
|0.33
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манси Ридж
|1
|0.33
|Брайер Паскаль
|1
|0.33
|Ридель Юлиан
|1
|0.33
|Россбах Дамиан
|1
|0.33
|Риццуто Калоджеро
|1
|0.33
|Мамба Стрели
|1
|0.33
|Бан Бентли
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бан Бентли
|1
|0
|Мэлоун Райан
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1
Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Ганза
Исход игры
РБ Лейпциг
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Ганза
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.03% (83)
Меньше
38.97% (53)
Обе команды забьют
Да
30.88% (42)
Нет
69.12% (94)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
34.8% (49)
3:0 РБ Лейпциг
25.5% (36)
3:1 РБ Лейпциг
14.9% (21)
2:1 РБ Лейпциг
11.3% (16)
1:0 РБ Лейпциг
2.8% (4)
4:0 РБ Лейпциг
2.8% (4)
4:1 РБ Лейпциг
2.1% (3)
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