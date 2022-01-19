Германия: Кубок 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 500
1:0
4' ГолБейер Максимилиан
35' Желтая карточкаФридрих Марвин
2:0
36' ПенальтиКерк Себастьян
3:0
51' ГолБейер Максимилиан
76' Желтая карточкаЭмболо Брель
Ход матча
4'
35'
36'
2:0
51'
76'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ганновер 96
Боруссия М
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
71.4%
6 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|4
|1.33
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.67
|Керк Себастьян
|2 (1)
|0.67
|Окс Филипп
|1
|0.33
|Муслия Флоран
|1
|0.33
|Вайдандт Хендрик
|0
|0
|Эрнст Себастьян
|0
|0
|Майна Линтон
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|2
|0.67
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.67
|Штиндль Ларс
|1
|0.33
|Коне Куадио
|1
|0.33
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Эльведи Нико
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмболо Брель
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
50%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0
Прогнозы на матч Ганновер 96 3:0 Боруссия М
Исход игры
Ганновер 96
4.3% (6)
Ничья
11.4% (16)
Боруссия М
84.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
75% (102)
Меньше
25% (34)
Обе команды забьют
Да
81.62% (111)
Нет
18.38% (25)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
56.4% (79)
0:1 Боруссия М
10% (14)
1:3 Боруссия М
8.6% (12)
1:1 Ничья
7.1% (10)
0:2 Боруссия М
5% (7)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:1 Ганновер 96
2.1% (3)
1:0 Ганновер 96
2.1% (3)
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