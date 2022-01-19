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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 500
Боруссия М
0'
1:0
4' Гол
Бейер Максимилиан
35' Желтая карточка
Фридрих Марвин
2:0
36' Пенальти
Керк Себастьян
3:0
51' Гол
Бейер Максимилиан
76' Желтая карточка
Эмболо Брель
90'+5

Ход матча

4'
Бейер Максимилиан
(Вайдандт Хендрик)
1:0
35'
 
Фридрих Марвин
36'
Керк Себастьян
2:0
46'
 
Эмболо Брель
Плеа Алассан
46'
 
Закария Денис
Тюрам Маркус
51'
Бейер Максимилиан
(Майна Линтон)
3:0
64'
Эрнст Себастьян
Керк Себастьян
 
64'
Штольце Себастьян
Майна Линтон
 
67'
 
Нец Лука
Скалли Джозеф
67'
 
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
72'
Эннали Лоуренс
Бейер Максимилиан
 
72'
Тойхерт Седрик
Вайдандт Хендрик
 
76'
 
Эмболо Брель
78'
Окс Филипп
Хульт Никлас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 140
Ганновер 96 4.3% (6)
X 11.4% (16)
Боруссия М 84.3% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
9
Вайдандт
Хендрик
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
5
Фридрих
Марвин
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
29
Скалли
Джозеф
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
13
Штиндль
Ларс
Ганновер 96
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-3

История личных встреч

Ганновер 96
Боруссия М

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

28.6%
71.4%
6 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:2
Б
6:1
Б
5:3
Б
3:2
Б
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 4 1.33
Дукш Марвин 2 (1) 0.67
Керк Себастьян 2 (1) 0.67
Окс Филипп 1 0.33
Муслия Флоран 1 0.33
Вайдандт Хендрик 0 0
Эрнст Себастьян 0 0
Майна Линтон 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.67
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.67
Штиндль Ларс 1 0.33
Коне Куадио 1 0.33
Хофманн Йонас 0 0
Эльведи Нико 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмболо Брель 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Закария Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
50%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Ганновер 96 4.3% (6)
X 11.4% (16)
Боруссия М 84.3% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ганновер 96 3:0 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Ганновер 96 3:0 Боруссия М

Исход игры
Ганновер 96
4.3% (6)
Ничья
11.4% (16)
Боруссия М
84.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
75% (102)
Меньше
25% (34)
Обе команды забьют
Да
81.62% (111)
Нет
18.38% (25)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
56.4% (79)
0:1 Боруссия М
10% (14)
1:3 Боруссия М
8.6% (12)
1:1 Ничья
7.1% (10)
0:2 Боруссия М
5% (7)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:1 Ганновер 96
2.1% (3)
1:0 Ганновер 96
2.1% (3)
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