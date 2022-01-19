Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Ганновер 96 , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бёрнер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Рон-Роберт Цилер отбил мяч на угловой после удара Плеа Алассан из штрафной площади.

43' Бёрнер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хороший удар издали нанес Нойхаус Флориан , но отличный сейв сделал Рон-Роберт Цилер. Угловой.

42' Хорошую попытку сделал Бейер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Лайнер Штефан из команды Боруссия М сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Какой промах! Скалли Джозеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

38' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ганновер 96 нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

36' 'Г О О О О О Л - Керк Себастьян из команды Ганновер 96 забивает с пенальти! Он пробил левой. Янн Зоммер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

35' Фридрих Марвин получил желтую карточку от судьи

35' После проверки VAR судья изменил решение - Ганновер 96 пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Сегодняшная посещаемость составляет 500 болельщиков

33' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

33' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Гинтер Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

30' Хульт Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дем Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хульт Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе

26' Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

17' Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе

14' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Рон-Роберт Цилер не дал случится голу! Нойхаус Флориан должен был забивать, но Рон-Роберт Цилер сделал отличный сейв

12' ШАНС! Нойхаус Флориан вышел один на один с голкипером...

11' Бёрнер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хульт Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Бейер Максимилиан забивает с правой ноги!

4' Вайдандт Хендрик разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Штиндль Ларс пробует нанести удар издали, но Рон-Роберт Цилер держит все под контролем

2' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру