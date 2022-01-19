Ничья
Шпиц #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|2
|0.67
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|0.67
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.33
|Штиллер Анджело
|1
|0.33
|Акпогума Кевин
|0
|0
|Сков Роберт
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
|Рюттер Жоржиньо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (1)
|1
|Демирович Эрмедин
|1
|0.33
|Шмид Жонатан
|1
|0.33
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.33
|Шаде Кевин
|1
|0.33
|Хёлер Лукас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаде Кевин
|2
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0