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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
1:4
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
10' Гол
Грифо Винченцо
27' Желтая карточка
Шаде Кевин
32' Желтая карточка
Ричардс Крис
0:2
36' Пенальти
Грифо Винченцо
1:2
52' Гол в свои ворота
Шлоттербек Нико
1:3
55' Гол
Шаде Кевин
1:4
68' Гол
Демирович Эрмедин
79' Желтая карточка
Гайгер Деннис
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Грифо Винченцо
(Хёлер Лукас)
27'
 
Шаде Кевин
32'
Ричардс Крис
 
36'
0:2
Грифо Винченцо
46'
Крамарич Андрей
Штиллер Анджело
 
46'
Даббур Мунас
Акпогума Кевин
 
52'
Шлоттербек Нико
1:2
55'
1:3
Шаде Кевин
(Демирович Эрмедин)
58'
 
Гульде Мануэль
Шаде Кевин
68'
1:4
Демирович Эрмедин
(Хёлер Лукас)
69'
Ларсен Якоб-Бруун
Рюттер Жоржиньо
 
71'
 
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
72'
 
Шаллаи Роланд
Демирович Эрмедин
75'
Руди Себастьян
Баумгартнер Кристоф
 
75'
Хюбнер Беньямин
Фогт Кевин
 
79'
Гайгер Деннис
 
84'
 
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
84'
 
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 138
Хоффенхайм 76.8% (106)
X 14.5% (20)
Фрайбург 8.7% (12)
0
матч окончится ничьей
Ничья
Шпиц #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
8
Гайгер
Деннис
25
Акпогума
Кевин
14
Баумгартнер
Кристоф
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
33
Рюттер
Жоржиньо
9
Бебу
Ила
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
20
Шаде
Кевин
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
Хоффенхайм
3-1-4-2
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Фрайбург

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
2:4
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
5:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:1
К
3:1
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 2 0.67
Крамарич Андрей 2 (1) 0.67
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.33
Штиллер Анджело 1 0.33
Акпогума Кевин 0 0
Сков Роберт 0 0
Адамян Саркис 0 0
Рюттер Жоржиньо 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (1) 1
Демирович Эрмедин 1 0.33
Шмид Жонатан 1 0.33
Шлоттербек Кевен 1 0.33
Шаде Кевин 1 0.33
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Ричардс Крис 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаде Кевин 2 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
2
33%
1
13%
91-120

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
10%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Хоффенхайм 76.8% (106)
X 14.5% (20)
Фрайбург 8.7% (12)
0
матч окончится ничьей
Ничья
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Где смотреть матч Хоффенхайм 1:4 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:4 Фрайбург

Исход игры
Хоффенхайм
76.8% (106)
Ничья
14.5% (20)
Фрайбург
8.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
78.1% (107)
Меньше
21.9% (30)
Обе команды забьют
Да
86.86% (119)
Нет
13.14% (18)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
60.1% (83)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:0 Хоффенхайм
8% (11)
1:2 Фрайбург
5.1% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Хоффенхайм
3.6% (5)
3:1 Хоффенхайм
3.6% (5)
1:3 Фрайбург
2.2% (3)
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