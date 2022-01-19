Германия: Кубок 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
0:1
11' ГолФогльзаммер Андреас
15' Желтая карточкаСердар Суат
34' Undefined phrase: football_event_Штарк Никлас
43' Желтая карточкаОзтунали Левин
0:2
50' Гол в свои воротаШтарк Никлас
1:2
54' Гол в свои воротаХедира Рани
1:3
55' ГолКнохе Робин
2:3
90' ГолСердар Суат
Ход матча
11'
15'
34'
43'
50'
0:2
54'
1:2
55'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Герта
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердар Суат
|1
|0.33
|Йоветич Стеван
|1
|0.33
|Бельфодиль Исхак
|1
|0.33
|Зельке Дейви
|1
|0.33
|Рихтер Марко
|1
|0.33
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|2
|0.67
|Крузе Макс
|1
|0.33
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.33
|Кнохе Робин
|1
|0.33
|Авонийи Тайво
|1
|0.33
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Прёмель Гриша
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гисельман Нико
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0
Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0
Прогнозы на матч Герта 2:3 Унион Берлин
Исход игры
Герта
39.6% (55)
Ничья
38.1% (53)
Унион Берлин
22.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
39.71% (54)
Меньше
60.29% (82)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (49)
2:1 Герта
21.6% (30)
1:2 Унион Берлин
12.2% (17)
1:0 Герта
8.6% (12)
2:0 Герта
7.2% (10)
0:1 Унион Берлин
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Унион Берлин
1.4% (2)
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