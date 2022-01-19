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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Герта
2:3
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
11' Гол
Фогльзаммер Андреас
15' Желтая карточка
Сердар Суат
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Штарк Никлас
43' Желтая карточка
Озтунали Левин
0:2
50' Гол в свои ворота
Штарк Никлас
1:2
54' Гол в свои ворота
Хедира Рани
1:3
55' Гол
Кнохе Робин
2:3
90' Гол
Сердар Суат
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Фогльзаммер Андреас
(Крузе Макс)
15'
Сердар Суат
 
34'
Штарк Никлас
 
43'
 
Озтунали Левин
46'
Пекарик Петер
Клюнтер Лукас
 
46'
Маолида Мизиан
Рихтер Марко
 
50'
0:2
Штарк Никлас
54'
Хедира Рани
1:2
55'
1:3
Кнохе Робин
(Ощипка Бастиан)
58'
Гехтер Линус
Штарк Никлас
 
64'
 
Бехренс Кевин
Фогльзаммер Андреас
64'
 
Харагути Генки
Озтунали Левин
71'
 
Бекер Шеральдо
Крузе Макс
71'
 
Триммель Кристофер
Рюэрсон Юлиан
75'
Боатенг Кевин-Принс
Аскасибар Сантьяго
 
87'
Зельке Дейви
Дарида Владимир
 
89'
 
Еккель Пауль
Хайнц Доминик
90'
Сердар Суат
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 139
Герта 39.6% (55)
X 38.1% (53)
Унион Берлин 22.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шволов
Александер
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
4
Боята
Дедрик
17
Миттельштедт
Максимилиан
18
Аскасибар
Сантьяго
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
6
Дарида
Владимир
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
6
Рюэрсон
Юлиан
7
Озтунали
Левин
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
9
Фогльзаммер
Андреас
10
Крузе
Макс
Герта
4-1-4-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Герта
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:0
Б
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
ТМС
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердар Суат 1 0.33
Йоветич Стеван 1 0.33
Бельфодиль Исхак 1 0.33
Зельке Дейви 1 0.33
Рихтер Марко 1 0.33
Ястржембски Деннис 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 0.67
Крузе Макс 1 0.33
Фогльзаммер Андреас 1 0.33
Кнохе Робин 1 0.33
Авонийи Тайво 1 0.33
Ощипка Бастиан 0 0
Прёмель Гриша 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельфодиль Исхак 1 0
Сердар Суат 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гисельман Нико 1 0
Озтунали Левин 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0
Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Герта 39.6% (55)
X 38.1% (53)
Унион Берлин 22.3% (31)
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Где смотреть матч Герта 2:3 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Герта 2:3 Унион Берлин

Исход игры
Герта
39.6% (55)
Ничья
38.1% (53)
Унион Берлин
22.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
39.71% (54)
Меньше
60.29% (82)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (49)
2:1 Герта
21.6% (30)
1:2 Унион Берлин
12.2% (17)
1:0 Герта
8.6% (12)
2:0 Герта
7.2% (10)
0:1 Унион Берлин
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Унион Берлин
1.4% (2)
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