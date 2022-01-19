Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Сердар Суат из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Отличные скиллы показывает Сердар Суат , обводя своих соперников

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

44' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

44' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Озтунали Левин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Прёмель Гриша нанес удар, мяч был парирован, но Александр Шволов не удержал его в руках.

38' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

38' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' После проверки VAR рефери поменял решение - Унион Берлин не будет бить пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' О, нет. Из многообещающей позиции Бельфодиль Исхак из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Опасность! Сердар Суат из команды Герта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

19' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Герта

18' Озтунали Левин не смог попасть в створ ударом издали

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сердар Суат получил желтую карточку от судьи

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сердар Суат из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

11' Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Герта выполняет удар от ворот.

2' Фогльзаммер Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Александр Шволов не удержал его в руках.

1' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Александр Шволов отбил мяч на угловой после удара Крузе Макс из штрафной площади.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.