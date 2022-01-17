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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже
Эмполи
Прогнозы 48
Интер Милан 100% (48)
X 0% (0)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Эмполи
1.28
6.90
13.83
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Эмполи

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 3 (1) 1.5
Байрами Недим 2 1
Ла Мантия Андреа 1 0.5
Хаас Николас 1 0.5
Крочата Джованни 1 0.5

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Мантия Андреа 0 1
Романьоли Симоне 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0
Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Эмполи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4
Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2
1/8 финала
0 Лацио
0 Удинезе
0 Ювентус
0 Сампдория
0 Сассуоло
0 Кальяри
0 Интер Милан
0 Эмполи
0 Рома
0 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
2 Наполи
5 Фиорентина
2 Аталанта
0 Венеция
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Фиорентина
0 Аталанта
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Интер Милан 100% (48)
    X 0% (0)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Эмполи
    1.28
    6.90
    13.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Милан - Эмполи онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (14)
    Нет
    69.57% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    52.1% (25)
    3:1 Интер Милан
    14.6% (7)
    2:1 Интер Милан
    12.5% (6)
    3:0 Интер Милан
    8.3% (4)
    1:0 Интер Милан
    4.2% (2)
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