Голландия: Кубок 2021-2022
1:2
Второй тайм: 63'
1:0
18' ГолКёйперс Рой
1:1
26' Гол в свои воротаИссам Эль-Мааш
34' Желтая карточкаГаари Жюрьен
1:2
41' ГолВерхейдт Томас
51' Желтая карточкаАмофа Джамал
Ход матча
18'
1:0
26'
1:1
34'
41'
1:2
46'
51'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
47 Владение мячом, % 53
34
Ваутерс
Луук
17
Кёйперс
Рой
25
Амофа
Джамал
26
Стейн
Сем
10
Бурар
Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бурар СамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Элия ЭльероНападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
-
19 Роттье ЭванНападающий
-
-
-
-
-
23 Hugo Wentges
-
-
Главный тренер: Брод Рууд
История личных встреч
Ваалвейк
АДО Ден Хааг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штоккерс Финн
|3
|1
|Бакари Саид
|2
|0.67
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0.33
|Лутонда Тьерри
|1
|0.33
|Yassin Oukili
|1
|0.33
|Кёйперс Рой
|1
|0.33
|Данеелс Леннерд
|0
|0
АДО Ден Хааг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верхейдт Томас
|4
|1.33
|Элия Эльеро
|1
|0.33
|Роттье Эван
|1
|0.33
|Cain Seedorf
|1
|0.33
|Стейн Сем
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|1
|0
АДО Ден Хааг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
4
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5
Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2
АДО Ден Хааг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АДО Ден Хааг - Осс 2:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 4:1 АДО Ден Хааг - Гемерт 4:2 АДО Ден Хааг - АЗ-2 Алкмаар 3:2
Утрехт-2 - АДО Ден Хааг 1:4 АДО Ден Хааг - Дордрехт 5:1 Телстар - АДО Ден Хааг 0:2 АДО Ден Хааг - ВВВ-Венло 2:0 Алмере Сити - АДО Ден Хааг 1:3 Де Графсхап - АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Нейкерк - АДО Ден Хааг 0:2 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 0:2 Хелмонд Спорт - АДО Ден Хааг 0:0 АДО Ден Хааг - Ден Босх 3:2 Маастрихт - АДО Ден Хааг 2:6 АДО Ден Хааг - Рода 2:0 ПСВ-2 - АДО Ден Хааг 0:1 Осс - АДО Ден Хааг 3:3 АДО Ден Хааг - Эйндховен 4:2 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 3:0