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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
4:2
Итог доп. времени
АДО Ден Хааг
0'
1:0
18' Гол
Кёйперс Рой
1:1
26' Гол в свои ворота
Иссам Эль-Мааш
34' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
1:2
41' Гол
Верхейдт Томас
51' Желтая карточка
Амофа Джамал
2:2
75' Гол
Одгор Йенс
3:2
105' Гол
Одгор Йенс
4:2
116' Гол
Одгор Йенс
120'
31
Иссам
Эль-Мааш
3
Мёленстен
Мелле
15
Ньивпорт
Ларс
4
Адевойе
Шоун
2
Гаари
Жюрьен
33
Yassin
Oukili
5
Лутонда
Тьерри
34
Ваутерс
Луук
11
Бель-Хассани
Иллиас
17
Кёйперс
Рой
20
Данеелс
Леннерд
1
Копманс
Люк
18
Michael
Mulder
25
Амофа
Джамал
3
Маттис
Эрве
4
Кемпер
Бой
26
Стейн
Сем
6
Морео-Клас
Дорасо
10
Бурар
Сами
7
Бесуйхен
Висенте
9
Верхейдт
Томас
11
Кишна
Рикардо
Ваалвейк
3-4-1-2
АДО Ден Хааг
4-3-3

История личных встреч

Ваалвейк
АДО Ден Хааг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:3
ТМК
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:0
Э
0:2
ЭГГД
2:1
ЭГГД
2:2
ВД(GD
1:1
ВД(GD
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 3 1
Одгор Йенс 3 1
Бакари Саид 2 0.67
Бель-Хассани Иллиас 1 0.33
Лутонда Тьерри 1 0.33
Yassin Oukili 1 0.33
Кёйперс Рой 1 0.33
Бюттнер Александер 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Адевойе Шоун 0 0
Мёленстен Мелле 0 0
АДО Ден Хааг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верхейдт Томас 4 1.33
Элия Эльеро 1 0.33
Роттье Эван 1 0.33
Cain Seedorf 1 0.33
Стейн Сем 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 1 0
АДО Ден Хааг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
4
57%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5
Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2
АДО Ден Хааг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АДО Ден Хааг - Осс 2:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 4:1 АДО Ден Хааг - Гемерт 4:2 АДО Ден Хааг - АЗ-2 Алкмаар 3:2
Утрехт-2 - АДО Ден Хааг 1:4 АДО Ден Хааг - Дордрехт 5:1 Телстар - АДО Ден Хааг 0:2 АДО Ден Хааг - ВВВ-Венло 2:0 Алмере Сити - АДО Ден Хааг 1:3 Де Графсхап - АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Нейкерк - АДО Ден Хааг 0:2 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 0:2 Хелмонд Спорт - АДО Ден Хааг 0:0 АДО Ден Хааг - Ден Босх 3:2 Маастрихт - АДО Ден Хааг 2:6 АДО Ден Хааг - Рода 2:0 ПСВ-2 - АДО Ден Хааг 0:1 Осс - АДО Ден Хааг 3:3 АДО Ден Хааг - Эйндховен 4:2 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 3:0
  • Дополнительное время
  • Свисток
    120'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    116'
    ГОООООЛ - Одгор Йенс забивает
  • 108'
    Ваутерс Луук уходит с поля. Бюттнер Александер выходит вместо него
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    105'
    ГОООООЛ - Одгор Йенс забивает
  • 101'
    Данеелс Леннерд уходит с поля. Крамер Михил выходит вместо него
  • 91'
    Верхейдт Томас уходит с поля. Xander Severina выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Верхейдт Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Гаари Жюрьен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Иссам Эль-Мааш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Roy Kuijpers бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ваалвейк 4:2 АДО Ден Хааг онлайн


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