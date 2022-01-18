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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Витесс
2:0
Конец матча
ДВС '33
0'
1:0
22' Гол
Уйсман Дан
2:0
57' Гол
Икома Луис
90' Желтая карточка
Quincy Veenhof
90'+1

Ход матча

22'
Уйсман Дан
(Икома Луис)
1:0
46'
 
Maarten van Dijk
Ali Akla
57'
Икома Луис
2:0
58'
Фредериксен Николай
Грбич Адриан
 
58'
Бёйтинк Томас
Домджони Тони
 
58'
Вруг Патрик
Гбоо Янн
 
69'
 
Quincy Veenhof
Эль-Аблак Нассим
70'
 
Lars Dekker
Adriaan Kruisheer
73'
Корнелисс Энцо
Базур Рихедли
 
78'
 
Hayri Pinarci
Нейланд Стефан
78'
 
Анинкора Кеннет
Finn Kluiver
81'
Gyan de Regt
Даса Элазар
 
90'
 
Quincy Veenhof

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 68 Владение мячом, % 32
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
22
Домджони
Тони
20
Гбоо
Янн
32
Виттек
Максимилиан
40
Уйсман
Дан
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
23
Melvin
van
den
Beeten
2
Tim
van
den
Berg
3
Эвре
Тарик
4
Jeremy
Jonker
14
Nicky
van
Hilten
16
Эль-Аблак
Нассим
18
Adriaan
Kruisheer
5
Finn
Kluiver
7
Ali
Akla
9
Нейланд
Стефан
11
Benjamin
Roemeon
Витесс
3-4-1-2
ДВС '33
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 1
Икома Луис 1 0.5
Уйсман Дан 1 0.5
ДВС '33
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Roemeon 2 0.67
Ali Akla 1 0.33
Nicky van Hilten 1 0.33

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ДВС '33
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Quincy Veenhof 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0
Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1
ДВС '33
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ахиллес Вен - ДВС '33 0:2 ДВС '33 - Эйндховен 2:1 ДВС '33 - Виллем II 0:3 ДВС '33 - Рода 0:6
ДВС '33 - Схевенинген 2:0 Лиссе - ДВС '33 3:0 ДВС '33 - ОДИН '59 1:1 ОНС Снек - ДВС '33 1:3 ДВС '33 - ВВОГ 1:0 Эйсселмервогелс - ДВС '33 2:1 ДВС '33 - Алмере Сити-2 0:0 Рейнфогельс - ДВС '33 1:3 ДВС '33 - АСВХ 1:0 Квик Бойс - ДВС '33 0:2 Хёйзен - ДВС '33 1:5 Рейнбургс Бойс - ДВС '33 2:2 ДВС '33 - Харкемас Бойс 1:1 СтеДоКо - ДВС '33 4:2 ДВС '33 - Гронинген-2 2:3 Волендам-2 - ДВС '33 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Даан Хейсман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Витесс 2:0 ДВС '33 онлайн


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