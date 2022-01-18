Голландия: Кубок 2021-2022
1:0
22' ГолУйсман Дан
2:0
57' ГолИкома Луис
90' Желтая карточкаQuincy Veenhof
Ход матча
22'
1:0
57'
2:0
58'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
68 Владение мячом, % 32
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
20
Гбоо
Янн
40
Уйсман
Дан
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
54 Gyan de Regt
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ali AklaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
12 Lars Dekker
-
-
-
-
-
-
-
13 Niels Selles
-
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|1
|Икома Луис
|1
|0.5
|Уйсман Дан
|1
|0.5
ДВС '33
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Roemeon
|2
|0.67
|Ali Akla
|1
|0.33
|Nicky van Hilten
|1
|0.33
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ДВС '33
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Quincy Veenhof
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0
Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1
ДВС '33
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ахиллес Вен - ДВС '33 0:2 ДВС '33 - Эйндховен 2:1 ДВС '33 - Виллем II 0:3 ДВС '33 - Рода 0:6
ДВС '33 - Схевенинген 2:0 Лиссе - ДВС '33 3:0 ДВС '33 - ОДИН '59 1:1 ОНС Снек - ДВС '33 1:3 ДВС '33 - ВВОГ 1:0 Эйсселмервогелс - ДВС '33 2:1 ДВС '33 - Алмере Сити-2 0:0 Рейнфогельс - ДВС '33 1:3 ДВС '33 - АСВХ 1:0 Квик Бойс - ДВС '33 0:2 Хёйзен - ДВС '33 1:5 Рейнбургс Бойс - ДВС '33 2:2 ДВС '33 - Харкемас Бойс 1:1 СтеДоКо - ДВС '33 4:2 ДВС '33 - Гронинген-2 2:3 Волендам-2 - ДВС '33 0:0