Голландия: Кубок 2021-2022
0:1
Конец матча
0:1
15' ГолКордоба Иньиго
54' Желтая карточкаВан Бик Свен
Ход матча
15'
0:1
54'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 2
-
57 Владение мячом, % 43
22
Маус
Ксавье
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Сим
|1
|0.33
|Верман Хенк
|1
|0.33
|Верман Йоэй
|1
|0.33
|Стеванович Филип
|1
|0.33
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|2
|0.67
|Лидберг Исак
|2
|0.67
|Брауэрс Люк
|1 (1)
|0.33
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бик Свен
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0