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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
15' Гол
Кордоба Иньиго
54' Желтая карточка
Ван Бик Свен
90'+2

Ход матча

15'
0:1
Кордоба Иньиго
(Брауэрс Люк)
46'
Де Йонг Сим
Беньямин Нюгрен
 
54'
Ван Бик Свен
 
69'
Баккер Ник
Конголо Родни
 
69'
Стеванович Филип
Тахири Анас
 
72'
 
Наубер Геррит
Брауэрс Люк
80'
 
Дюмай Квирмо
Кордоба Иньиго
80'
 
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
80'
 
Росс Френсис
Ромменс Филипп

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 2
  • 57 Владение мячом, % 43
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
8
Беньямин
Нюгрен
23
Andries
Noppert
2
Люкассен
Бойд
15
Мартина
Куко
4
Крамер
Йорис
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
Херенвен
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Сим 1 0.33
Верман Хенк 1 0.33
Верман Йоэй 1 0.33
Стеванович Филип 1 0.33
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 2 0.67
Лидберг Исак 2 0.67
Брауэрс Люк 1 (1) 0.33

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бик Свен 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кордоба Иньиго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс онлайн


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