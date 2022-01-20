Италия: Кубок 2021-2022
12' Желтая карточкаЛистковски Марчин
0:1
14' ГолКалабрези Артуро
38' Желтая карточкаАфена-Гьян Феликс
1:1
40' ГолКумбулла Мараш
44' Желтая карточкаХельгасон Торир
45' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
Ход матча
14'
0:1
40'
1:1
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
55 Владение мячом, % 45
11
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Хасич ЭминЗащитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Рома
Лечче
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Абрахам Тэмми
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2
|0.67
|Калабрези Артуро
|2
|0.67
|Туиа Алессандро
|1
|0.33
|Листковски Марчин
|1
|0.33
|Родригес Пабло
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Пабло
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1
Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Лечче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2
Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Рома 1:1 Лечче
Исход игры
Рома
97.3% (145)
Ничья
1.3% (2)
Лечче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
26.15% (34)
Нет
73.85% (96)
Популярный счёт
2:0 Рома
48.3% (72)
2:1 Рома
12.8% (19)
3:0 Рома
12.1% (18)
3:1 Рома
7.4% (11)
1:0 Рома
2.7% (4)
1:2 Лечче
1.3% (2)
4:0 Рома
1.3% (2)
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