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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Рома
1:1
Перерыв
Лечче
0'
12' Желтая карточка
Листковски Марчин
0:1
14' Гол
Калабрези Артуро
38' Желтая карточка
Афена-Гьян Феликс
1:1
40' Гол
Кумбулла Мараш
44' Желтая карточка
Хельгасон Торир
45' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо

Ход матча

12'
 
Листковски Марчин
14'
0:1
Калабрези Артуро
21'
 
Габриэл Васконселлос
Блеве Марко
38'
Афена-Гьян Феликс
 
40'
Кумбулла Мараш
(Абрахам Тэмми)
1:1
44'
 
Хельгасон Торир
45'
 
Ди Мариано Франческо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 149
Рома 97.3% (145)
X 1.3% (2)
Лечче 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лечче
2.52
5.40
8.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
11
Перес
Карлес
27
Оливейра
Сержиу
64
Афена-Гьян
Феликс
9
Абрахам
Тэмми
1
Блеве
Марко
17
Гендрей
Валентин
33
Калабрези
Артуро
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
19
Листковски
Марчин
29
Блен
Алексис
14
Хельгасон
Торир
8
Гарджуло
Марио
10
Ди
Мариано
Франческо
11
Оливьери
Марко
Рома
4-2-3-1
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Лечче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.67
Калабрези Артуро 2 0.67
Туиа Алессандро 1 0.33
Листковски Марчин 1 0.33
Родригес Пабло 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афена-Гьян Феликс 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Пабло 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Хельгасон Торир 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1
Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Лечче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2
Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0
1/8 финала
0 Рома
0 Лечче
3 Интер Милан
2 Эмполи
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
2 Наполи
5 Фиорентина
2 Аталанта
0 Венеция
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
1/4 финала
?
?
0 Ювентус
0 Сассуоло
0 Фиорентина
0 Аталанта
0 Милан
0 Лацио
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Рома" - "Лечче" - 1:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гарджуло в центре поля ударил по ногам Кристанте.
  • Травма, повреждение
    45'
    Кумбулле медики оказывают помощь.
  • Желтая карточка
    45'
    Ди Мариано в центре поля врезал сзади по ногам Кумбулле и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Вольпи в первом тайме.
  • 45'
    Листковски справа с двадцати шести метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Желтая карточка
    44'
    Хельгасон за прыжок в ноги сопернику на чужой половине поля получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Ди Мариано слева прострелил в центр штрафной площади, где Оливьери и Листковски не смогли подстроиться под мяч.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КУМБУЛЛА!!! Оливейра от углового флага навесил ан Абрахама. Тэмми исполнил перевод к дальней штанге, где Кумбулла головой отправил мяч в сетку.
  • 39'
    Гендрей по правому флангу сделал неточный пас вперёд на Листковски.
  • Желтая карточка
    38'
    Афена-Гьян на чужой половине поля врезал по ногам Калабрези и получил жёлтую карточку.
  • 36'
    Барекка слева исполнил навес в штрафную площадь, Мяч отскочил к Листковски, удар которого заблокировал Мэйтленд-Найлс.
  • 35'
    Оливейра сделал заброс в штрафную площадь, где Абрахам не смог удачно подработать мяч себе на ход.
  • 34'
    Заброс Верету в штрафную площадь на Переса заблокировал Блен.
  • 32'
    Габриэл вышел за пределы штрафной площади и опередил Абрахама, на которого пас вперёд сделал Оливейра.
  • 31'
    "Рома" комбинирует в центре поля. Активности впереди хозяевам пока не достаёт для положительного результата.
  • Угловой
    30'
    Оливейра исполнил подряд два угловых удара. После второй подачи на выходе сыграл Габриэл, забравший мяч в руки.
  • Угловой
    29'
    Верету от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Опасный момент
    28'
    Абрахам сделал отличный заброс на Афена-Гьяна, который попытался перекинуть мяч через Габриэла. Голкипер зацепил мяч и он пролетел рядом с левой штангой.
  • 26'
    На заброс Ди Мариано вперёд по левому флангу никто из партнёров не откликнулся.
  • Фол, нарушение
    25'
    Перес на чужой половине поля нарушил правила.
  • 24'
    Афена-Гьян слева не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 22'
    Хельгасон по центру рванул вперёд, но мяч у него выбил Кумбулла.
  • Замена
    21'
    Замена в составе "Лечче": вместо Марко Блеве в воротах занял Васконселлос Габриэл.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гендрей на чужой половине поля подтолкнул в спину Афена-Гьяна.
  • 19'
    Перес справа от угла штрафной площади решил пробить по воротам. Блеве мяч отбил.
  • 18'
    "Рома" забрала мяч, но на чужую половину поля вновь не торопится переходить.
  • Видеоповтор
    16'
    Сначала гол не был засчитан из-за офсайда Гарджуло, который находился перед воротами, но ВАР определил, что Марио находился в правильном положении.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КАЛАБРЕЗИ!!! Калабрези головой отправил мяч в ворота после подачи от углового флага.
  • 14'
    Листковски справа прострелил на Оливьери, удар которого соперники заблокировали.
  • Желтая карточка
    13'
    Листковски за грубый фол в центре поля получил жёлтую карточку.
  • 12'
    У Переса по центру не получился точный заброс на Абрахама в штрафную площадь.
  • 11'
    После паса Переса справа Верету с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 10'
    Карсдорп справа не смог сделать скидку на Переса.
  • 9'
    Верету сыграл на перехвате в центральном круге, но сам  сделал неточный пас вперёд.
  • 8'
    Подачу Листковски справа к воротам заблокировал Ибаньес.
  • 7'
    Ибаньес в центре поля в подкате выбил мяч у Листковски.
  • 6'
    Карсдорп справа сделал пас в центр к линии штрафной площади на Абрахама, но Калабрези сыграл на перехвате.
  • Фол, нарушение
    5'
    Калабрези на чужой половине поля подтолкнул в спину Переса.
  • 4'
    "Рома" уверенно контролирует мяч, но игру на чужую половину поля пока перевести уверено не может.
  • 3'
    Заброс Кристанте вперёд налево на Афена-Гьяна перехватили соперники.
  • 2'
    "Рома" играет в тёмно-красной форме, "Лечче" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
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Где смотреть матч Рома 1:1 Лечче онлайн


Прогнозы на матч Рома 1:1 Лечче

Исход игры
Рома
97.3% (145)
Ничья
1.3% (2)
Лечче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
26.15% (34)
Нет
73.85% (96)
Популярный счёт
2:0 Рома
48.3% (72)
2:1 Рома
12.8% (19)
3:0 Рома
12.1% (18)
3:1 Рома
7.4% (11)
1:0 Рома
2.7% (4)
1:2 Лечче
1.3% (2)
4:0 Рома
1.3% (2)
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Рома
Лечче

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