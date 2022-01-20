Ди Мариано в центре поля врезал сзади по ногам Кумбулле и получил жёлтую карточку.

Гарджуло в центре поля ударил по ногам Кристанте.

45' Листковски справа с двадцати шести метров пробил рядом с ближней штангой.

44' Хельгасон за прыжок в ноги сопернику на чужой половине поля получил жёлтую карточку.

42' Ди Мариано слева прострелил в центр штрафной площади, где Оливьери и Листковски не смогли подстроиться под мяч.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КУМБУЛЛА!!! Оливейра от углового флага навесил ан Абрахама. Тэмми исполнил перевод к дальней штанге, где Кумбулла головой отправил мяч в сетку.

39' Гендрей по правому флангу сделал неточный пас вперёд на Листковски.

38' Афена-Гьян на чужой половине поля врезал по ногам Калабрези и получил жёлтую карточку.

36' Барекка слева исполнил навес в штрафную площадь, Мяч отскочил к Листковски, удар которого заблокировал Мэйтленд-Найлс.

35' Оливейра сделал заброс в штрафную площадь, где Абрахам не смог удачно подработать мяч себе на ход.

34' Заброс Верету в штрафную площадь на Переса заблокировал Блен.

32' Габриэл вышел за пределы штрафной площади и опередил Абрахама, на которого пас вперёд сделал Оливейра.

31' "Рома" комбинирует в центре поля. Активности впереди хозяевам пока не достаёт для положительного результата.

30' Оливейра исполнил подряд два угловых удара. После второй подачи на выходе сыграл Габриэл, забравший мяч в руки.

29' Верету от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.

28' Абрахам сделал отличный заброс на Афена-Гьяна, который попытался перекинуть мяч через Габриэла. Голкипер зацепил мяч и он пролетел рядом с левой штангой.

26' На заброс Ди Мариано вперёд по левому флангу никто из партнёров не откликнулся.

25' Перес на чужой половине поля нарушил правила.

24' Афена-Гьян слева не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

22' Хельгасон по центру рванул вперёд, но мяч у него выбил Кумбулла.

21' Замена в составе "Лечче": вместо Марко Блеве в воротах занял Васконселлос Габриэл.

20' Гендрей на чужой половине поля подтолкнул в спину Афена-Гьяна.

19' Перес справа от угла штрафной площади решил пробить по воротам. Блеве мяч отбил.

18' "Рома" забрала мяч, но на чужую половину поля вновь не торопится переходить.

16' Сначала гол не был засчитан из-за офсайда Гарджуло, который находился перед воротами, но ВАР определил, что Марио находился в правильном положении.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КАЛАБРЕЗИ!!! Калабрези головой отправил мяч в ворота после подачи от углового флага.

14' Листковски справа прострелил на Оливьери, удар которого соперники заблокировали.

13' Листковски за грубый фол в центре поля получил жёлтую карточку.

12' У Переса по центру не получился точный заброс на Абрахама в штрафную площадь.

11' После паса Переса справа Верету с линии штрафной площади пробил выше ворот.

10' Карсдорп справа не смог сделать скидку на Переса.

9' Верету сыграл на перехвате в центральном круге, но сам сделал неточный пас вперёд.

8' Подачу Листковски справа к воротам заблокировал Ибаньес.

7' Ибаньес в центре поля в подкате выбил мяч у Листковски.

6' Карсдорп справа сделал пас в центр к линии штрафной площади на Абрахама, но Калабрези сыграл на перехвате.

5' Калабрези на чужой половине поля подтолкнул в спину Переса.

4' "Рома" уверенно контролирует мяч, но игру на чужую половину поля пока перевести уверено не может.

3' Заброс Кристанте вперёд налево на Афена-Гьяна перехватили соперники.

2' "Рома" играет в тёмно-красной форме, "Лечче" - в белой.