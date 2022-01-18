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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже
Лечче
Прогнозы 52
Рома 100% (52)
X 0% (0)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лечче
1.36
5.70
9.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Лечче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 1
Туиа Алессандро 1 0.5
Калабрези Артуро 1 0.5
Листковски Марчин 1 0.5
Родригес Пабло 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Пабло 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1
Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Лечче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4
Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0
1/8 финала
0 Лацио
0 Удинезе
0 Ювентус
0 Сампдория
0 Сассуоло
0 Кальяри
0 Интер Милан
0 Эмполи
0 Рома
0 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
2 Наполи
5 Фиорентина
2 Аталанта
0 Венеция
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Фиорентина
0 Аталанта
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Рома 100% (52)
    X 0% (0)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лечче
    1.36
    5.70
    9.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - Лечче онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Лечче

    Исход игры
    Рома
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    27.45% (14)
    Нет
    72.55% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    53.8% (28)
    2:1 Рома
    13.5% (7)
    3:1 Рома
    11.5% (6)
    3:0 Рома
    11.5% (6)
    1:0 Рома
    3.8% (2)
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    Рома
    Лечче

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