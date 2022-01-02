  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2021-2022

Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кевийи
0:0
Первый тайм: 14'
Монако
0' 14'
Прогнозы 142
Кевийи 0% (0)
X 0% (0)
Монако 100% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кевийи
Ничья
Монако
8.00
4.84
1.55
Все Коэффициенты
Новости
Кевийи
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Кевийи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.25
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кевийи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кевийи - Кан 2:2 Кевийи - Лаваль II 1:1 По - Кевийи 1:2 Кевийи - Нанси 2:1
J3S Amily - Кевийи 0:5 Ним - Кевийи 2:1 AS Etaples - Кевийи 1:3 Кевийи - Тулуза 0:0 Родез - Кевийи 3:0 Сошо - Кевийи 1:1 Кевийи - Ньор 0:3 Аяччо - Кевийи 0:1 Кевийи - Генгам 2:2 Гавр - Кевийи 1:0 Кевийи - Осер 0:0 Валансьен - Кевийи 1:2 Кевийи - Париж 0:1 Гренобль - Кевийи 2:0 Кевийи - Бастия 1:2 Кевийи - Дижон 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1
Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2
  • Первый тайм
  • 14'
    Йозефзон прорвался по правому флангу, дошёл до лицевой линии и навесил - партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Позиционная атака хозяев была прервана свистком арбитра - Даккенс Назон мяч потерял, а потом нарушил правила в попытке отобрать его. 
  • 12'
    Рубен Агилар исполнил стандарт, отправив мяч в центр штрафной, где воздух выиграли футболисты "Кевийи". 
  • Фол, нарушение
    11'
    Кевин Фолланд отобрал мяч у Наджиба Сиссе около правого угла штрафной площадки, а потом получил по ногам. 
  • 10'
    Подобие высокого прессинга изобразили "монегаски", но хозяева справились, выйдя из-под давления при помощи коротких передач. 
  • 9'
    Штрафной в исполнении "Монако" обошёлся без остроты - Николя Леметр вышел из ворот и мяч зафиксировал. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Кайо Энрике оказался на газоне на левом фланге. Не по правилам бразильца встретил Натан Декок. 
  • Угловой
    7'
    И ещё один угловой исполнил "Кевийи", но снова не сумел навязать борьбу на втором этаже. 
  • 6'
    Левым флангом "Монако" попытался провести атаку, но лишь сумел перейти на чужую половину поля, а потом выпустил мяч в аут. 
  • Угловой
    5'
    Корнер с правого фланга исполнили хозяева и не смогли нанести удар по воротам. Гораздо лучше действует "Кевийи" на старте поединка. 
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Даккенс Назон ворвался в штрафную площадку с левого фланга, дошёл до вратарской и пробил с носка - Радослав Маецки справился, отбив мяч левой ногой. 
  • Судья
    3'
    Калиду Сидибе упал после контакта с Рубеном Агиларом в центре поля, но свисток арбитра промолчал. 
  • 2'
    Флориан Йозефзон принял мяч в центре поля и устремился к чужим воротам. До штрафной площади добрался, а потом был остановлен. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Кевийи" - "Монако", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 142
Кевийи 0% (0)
X 0% (0)
Монако 100% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кевийи
Ничья
Монако
8.00
4.84
1.55
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кевийи 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Кевийи 0:0 Монако

Исход игры
Кевийи
0% (0)
Ничья
0% (0)
Монако
100% (142)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
31.11% (42)
Нет
68.89% (93)
Популярный счёт
0:2 Монако
32.4% (46)
0:3 Монако
16.9% (24)
1:2 Монако
16.9% (24)
1:3 Монако
12.7% (18)
0:1 Монако
9.9% (14)
0:4 Монако
6.3% (9)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кевийи
Монако

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 