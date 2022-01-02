Подобие высокого прессинга изобразили "монегаски", но хозяева справились, выйдя из-под давления при помощи коротких передач.

Кевин Фолланд отобрал мяч у Наджиба Сиссе около правого угла штрафной площадки, а потом получил по ногам.

Рубен Агилар исполнил стандарт, отправив мяч в центр штрафной, где воздух выиграли футболисты "Кевийи".

Позиционная атака хозяев была прервана свистком арбитра - Даккенс Назон мяч потерял, а потом нарушил правила в попытке отобрать его.

Йозефзон прорвался по правому флангу, дошёл до лицевой линии и навесил - партнёров не нашёл.

9' Штрафной в исполнении "Монако" обошёлся без остроты - Николя Леметр вышел из ворот и мяч зафиксировал.

8' Кайо Энрике оказался на газоне на левом фланге. Не по правилам бразильца встретил Натан Декок.

7' И ещё один угловой исполнил "Кевийи", но снова не сумел навязать борьбу на втором этаже.

6' Левым флангом "Монако" попытался провести атаку, но лишь сумел перейти на чужую половину поля, а потом выпустил мяч в аут.

5' Корнер с правого фланга исполнили хозяева и не смогли нанести удар по воротам. Гораздо лучше действует "Кевийи" на старте поединка.

4' ОПАСНО! Даккенс Назон ворвался в штрафную площадку с левого фланга, дошёл до вратарской и пробил с носка - Радослав Маецки справился, отбив мяч левой ногой.

3' Калиду Сидибе упал после контакта с Рубеном Агиларом в центре поля, но свисток арбитра промолчал.

2' Флориан Йозефзон принял мяч в центре поля и устремился к чужим воротам. До штрафной площади добрался, а потом был остановлен.