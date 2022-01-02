Франция: Кубок 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сиссе НаджибЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Торрес ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
Бомбардиры внутри турнира
Кевийи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назон Даккенс
|1
|0.25
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кевийи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кевийи - Кан 2:2 Кевийи - Лаваль II 1:1 По - Кевийи 1:2 Кевийи - Нанси 2:1
J3S Amily - Кевийи 0:5 Ним - Кевийи 2:1 AS Etaples - Кевийи 1:3 Кевийи - Тулуза 0:0 Родез - Кевийи 3:0 Сошо - Кевийи 1:1 Кевийи - Ньор 0:3 Аяччо - Кевийи 0:1 Кевийи - Генгам 2:2 Гавр - Кевийи 1:0 Кевийи - Осер 0:0 Валансьен - Кевийи 1:2 Кевийи - Париж 0:1 Гренобль - Кевийи 2:0 Кевийи - Бастия 1:2 Кевийи - Дижон 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1
Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2
Прогнозы на матч Кевийи 0:0 Монако
Исход игры
Кевийи
0% (0)
Ничья
0% (0)
Монако
100% (142)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
31.11% (42)
Нет
68.89% (93)
Популярный счёт
0:2 Монако
32.4% (46)
0:3 Монако
16.9% (24)
1:2 Монако
16.9% (24)
1:3 Монако
12.7% (18)
0:1 Монако
9.9% (14)
0:4 Монако
6.3% (9)
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