  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2021-2022

Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кевийи
 
Позже
Монако
Прогнозы 62
Кевийи 0% (0)
X 0% (0)
Монако 100% (62)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кевийи
Ничья
Монако
6.90
4.55
1.47
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Кевийи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.33
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кевийи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кевийи - Кан 2:2 Кевийи - Лаваль II 1:1 По - Кевийи 1:2 Кевийи - Нанси 2:1
J3S Amily - Кевийи 0:5 Ним - Кевийи 2:1 AS Etaples - Кевийи 1:3 Кевийи - Тулуза 0:0 Родез - Кевийи 3:0 Сошо - Кевийи 1:1 Кевийи - Ньор 0:3 Аяччо - Кевийи 0:1 Кевийи - Генгам 2:2 Гавр - Кевийи 1:0 Кевийи - Осер 0:0 Валансьен - Кевийи 1:2 Кевийи - Париж 0:1 Гренобль - Кевийи 2:0 Кевийи - Бастия 1:2 Кевийи - Дижон 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1
Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кевийи - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Кевийи 0% (0)
    X 0% (0)
    Монако 100% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кевийи
    Ничья
    Монако
    6.90
    4.55
    1.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кевийи - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Кевийи - Монако

    Исход игры
    Кевийи
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Монако
    100% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (36)
    Меньше
    38.98% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    33.9% (20)
    Нет
    66.1% (39)
    Популярный счёт
    0:2 Монако
    31.1% (19)
    1:2 Монако
    19.7% (12)
    0:3 Монако
    16.4% (10)
    1:3 Монако
    13.1% (8)
    0:4 Монако
    9.8% (6)
    0:1 Монако
    6.6% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кевийи
    Монако

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     