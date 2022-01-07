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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
 
Позже

Стадион:
Нант
Прогнозы 48
Ницца 77.1% (37)
X 20.8% (10)
Нант 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Нант
1.92
3.81
4.52
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ницца
Нант

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 9 (2) 0.45
Делор Анди 6 (1) 0.3
Дольберг Каспер 6 (1) 0.3
Клюйверт Джастин 2 0.1
Аталь Юсеф 2 0.1
Будауи Хишем 2 0.1
Тюрам Кефрен 1 0.05
Гессан Эванн 1 0.05
Бар Мельвен 1 0.05
Лемина Марио 1 0.05
Стенгс Келвин 1 0.05
Тодибо Жан-Клер 1 0.05
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 7 0.35
Блас Людовик 7 (2) 0.35
Жиротто Андрей 3 0.15
Саймон Мозес 2 0.1
Чиривелья Педро 2 0.1
Сиприен Вилан 1 0.05
Кулибали Калифа 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коршья Себастьен 0 0
Жеббель Виллем 0 0
Букари Осман 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 5 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Тодибо Жан-Клер 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Будауи Хишем 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Жиротто Андрей 5 0
Блас Людовик 5 0
Чиривелья Педро 4 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
42%
2
17%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
17%
6
46%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
39%
1
8%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

32
25
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
6
19%
3
12%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
12
38%
6
24%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
6%
6
26%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1
Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0
Нант
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0
Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 14 5 1 40 - 18 47
2. Ницца Заявка 20 11 4 5 33 - 17 36
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант Заявка 20 8 5 7 25 - 23 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Лион Заявка 19 6 8 5 27 - 27 26
12. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
13. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 31 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
7. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
8. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
6. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
7. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
8. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
9. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
12. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
13. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ницца 77.1% (37)
    X 20.8% (10)
    Нант 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Нант
    1.92
    3.81
    4.52
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ницца - Нант онлайн


    Прогнозы на матч Ницца - Нант

    Исход игры
    Ницца
    77.1% (37)
    Ничья
    20.8% (10)
    Нант
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    54.2% (26)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    1:0 Ницца
    16.7% (8)
    2:0 Ницца
    4.2% (2)
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