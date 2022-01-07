Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Ривьера
История личных встреч
Ницца
Нант
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|9 (2)
|0.45
|Делор Анди
|6 (1)
|0.3
|Дольберг Каспер
|6 (1)
|0.3
|Клюйверт Джастин
|2
|0.1
|Аталь Юсеф
|2
|0.1
|Будауи Хишем
|2
|0.1
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|Гессан Эванн
|1
|0.05
|Бар Мельвен
|1
|0.05
|Лемина Марио
|1
|0.05
|Стенгс Келвин
|1
|0.05
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.05
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|7
|0.35
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.35
|Жиротто Андрей
|3
|0.15
|Саймон Мозес
|2
|0.1
|Чиривелья Педро
|2
|0.1
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Кулибали Калифа
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Жеббель Виллем
|0
|0
|Букари Осман
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|5
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|1
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
5
42%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
42%
2
17%
76-90
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
17%
6
46%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
39%
1
8%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
32
25
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
6
19%
3
12%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
12
38%
6
24%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
6%
6
26%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1
Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0
Нант
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0
Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|40 - 18
|47
|2.
|Ницца
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 17
|36
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Ланс
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 23
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|27 - 27
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|13.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 31
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|7.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|8.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|6.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|7.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|12.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|13.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Ницца - Нант
Исход игры
Ницца
77.1% (37)
Ничья
20.8% (10)
Нант
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
2:1 Ницца
54.2% (26)
1:1 Ничья
20.8% (10)
1:0 Ницца
16.7% (8)
2:0 Ницца
4.2% (2)
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