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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
30' Желтая карточка
Гради Жонатан
1:0
38' Гол
Будебуз Риад
1:1
77' Гол
Сотока Флориан
89' Желтая карточка
Сильва Габриэль
1:2
90' Гол
Фофана Секо
90'+7

Ход матча

30'
 
Гради Жонатан
38'
Будебуз Риад
(Аушиш Адиль)
1:0
56'
Гурна-Дуат Люка
Тиуб Сада
 
62'
 
Сотока Флориан
Саид Уэсли
62'
 
Жан Корентен
Франковски Пшемыслав
73'
 
Берг Патрик
Дансо Кевин
73'
 
Кошта Давид
Какута Гаэль
77'
1:1
Сотока Флориан
(Клаусс Жонатан)
80'
Диуссе Ассан
Юссуф Зейду
 
80'
Yanis Lhery
Аушиш Адиль
 
85'
 
Бальде Ибрагим
Мюинга Арно
89'
Сильва Габриэль
 
90'
Гезали Ламин
Наде Микаэль
 
90'
1:2
Фофана Секо
(Кошта Давид)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 141
Сент-Этьен 21.3% (30)
X 24.8% (35)
Ланс 53.9% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
50
Бернардони
Поль
27
Масон
Иван
33
Бакайоко
Абдулайе
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
11
Сильва
Габриэль
31
Тиуб
Сада
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
7
Будебуз
Риад
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
22
Саид
Уэсли
15
Мюинга
Арно
Сент-Этьен
5-4-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Ланс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:3
Л1
2:0
ТМК
0:1
Л1
3:3
Л1
0:1
ТМС
0:1
ММ(
0:0
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
1:4
К
3:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.35
Соу Саиду 2 0.1
Буанга Денис 2 0.1
Норден Арно 1 0.05
Будебуз Риад 1 0.05
Колодзейчак Тимоти 1 0.05
Крассо Жан-Филипп 1 0.05
Трауко Мигель 1 0.05
Наде Микаэль 1 0.05
Аушиш Адиль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 6 0.29
Мюинга Арно 6 (1) 0.29
Саид Уэсли 5 0.24
Франковски Пшемыслав 4 0.19
Сотока Флориан 4 (2) 0.19
Ганаго Игнатиус 3 0.14
Клаусс Жонатан 2 0.1
Какута Гаэль 2 0.1
Кошта Давид 1 0.05
Банза Симон 1 0.05
Медина Факундо 1 0.05
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 5 0
Масон Иван 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Грин Этьен 1 1
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Сильва Габриэль 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 7 0
Гради Жонатан 5 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Лека Жан-Луи 3 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
8
36%
3
14%
76-90

Забито

7
19
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
4
57%
4
21%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Забито

19
35
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
5%
5
14%
1-15
2
11%
5
14%
16-30
6
32%
6
17%
31-45
1
5%
6
17%
46-60
3
16%
5
14%
61-75
6
32%
8
23%
76-90

Пропущено

40
29
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
8%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
9
31%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
12
30%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1
Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
5. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
6. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
7. Монако Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Лион Заявка 19 6 8 5 27 - 27 26
12. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
7. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
8. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
5. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сент-Этьен 21.3% (30)
X 24.8% (35)
Ланс 53.9% (76)
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Ланс

Исход игры
Сент-Этьен
21.3% (30)
Ничья
24.8% (35)
Ланс
53.9% (76)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
1:2 Ланс
31.9% (45)
1:1 Ничья
19.1% (27)
0:1 Ланс
14.2% (20)
2:1 Сент-Этьен
10.6% (15)
1:0 Сент-Этьен
8.5% (12)
2:2 Ничья
5% (7)
0:2 Ланс
2.8% (4)
2:3 Ланс
2.1% (3)
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