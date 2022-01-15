Второй тайм

97' Фофана Секо из команды Ланс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' После классного второго тайма Ланс совершает камбэк и уходит с поля победителем!

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Команда Ланс забила решающий гол в последние минуты игры!

95' Давид Коста сделал результативную передачу.

95' Г О О О О Л - Фофана Секо забивает с правой ноги!

95' Опасность! Давид Коста из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

95' Будебуз Риад нанес удар головой, но Жан-Луи Лека спокойно отбил мяч.

95' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Давид Коста из команды Ланс отправил кросс в штрафную...

93' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Жан Корентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тактическая замена. Микаэль Наде уходит с поля и его заменяет Гезали Ламин

90' Бакайоко Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Давид Коста из команды Ланс подал угловой слева.

89' Рефери не любит споров - именно за это Сильва Габриэль сейчас получил желтую

88' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

88' Как он промахнулся? Фофана Секо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

86' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Ибрагима Балде

84' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

83' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Команда Ланс сравняла счет! Игра продолжается!

76' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

75' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Люка Гурна-Дуат нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Давид Коста

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Как он промахнулся? Люка Гурна-Дуат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Ланс выполняет удар от ворот.

71' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ланс выполняет удар от ворот.

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

66' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Иван Масон нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Опасность! Какута Гаэль из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

64' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

64' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Микаэль Наде наказан за толчок Какута Гаэль

62' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

61' Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Бакайоко Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ланс выполняет удар от ворот.

59' Иван Масон из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

58' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

56' Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

55' Отличный пас сделал Какута Гаэль из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Дукуре Шейк из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Бакайоко Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.