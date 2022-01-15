Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
30' Желтая карточкаГради Жонатан
1:0
38' ГолБудебуз Риад
1:1
77' ГолСотока Флориан
89' Желтая карточкаСильва Габриэль
1:2
90' ГолФофана Секо
Ход матча
30'
38'
1:0
77'
1:1
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
27
Масон
Иван
31
Тиуб
Сада
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
22
Саид
Уэсли
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
36 Гезали ЛаминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Yanis Lhery
-
-
32 Louis Mouton
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Сент-Этьен
Ланс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.35
|Соу Саиду
|2
|0.1
|Буанга Денис
|2
|0.1
|Норден Арно
|1
|0.05
|Будебуз Риад
|1
|0.05
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.05
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.05
|Трауко Мигель
|1
|0.05
|Наде Микаэль
|1
|0.05
|Аушиш Адиль
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|6
|0.29
|Мюинга Арно
|6 (1)
|0.29
|Саид Уэсли
|5
|0.24
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.19
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.19
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.14
|Клаусс Жонатан
|2
|0.1
|Какута Гаэль
|2
|0.1
|Кошта Давид
|1
|0.05
|Банза Симон
|1
|0.05
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|5
|0
|Масон Иван
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|7
|0
|Гради Жонатан
|5
|0
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
8
36%
3
14%
76-90
Забито
7
19
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
4
57%
4
21%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Забито
19
35
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
5%
5
14%
1-15
2
11%
5
14%
16-30
6
32%
6
17%
31-45
1
5%
6
17%
46-60
3
16%
5
14%
61-75
6
32%
8
23%
76-90
Пропущено
40
29
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
8%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
9
31%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
12
30%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1
Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|7.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|27 - 27
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|8.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Ланс
Исход игры
Сент-Этьен
21.3% (30)
Ничья
24.8% (35)
Ланс
53.9% (76)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
1:2 Ланс
31.9% (45)
1:1 Ничья
19.1% (27)
0:1 Ланс
14.2% (20)
2:1 Сент-Этьен
10.6% (15)
1:0 Сент-Этьен
8.5% (12)
2:2 Ничья
5% (7)
0:2 Ланс
2.8% (4)
2:3 Ланс
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!