"ПСЖ" уверенно справляется с "Брестом", одерживая первую победу в трёх последних турах. Что касается "Бреста", то он продлевает безвыигрышную серию до четырёх матчей. На этом всё, для Вас работал Дудник Кирилл - до свидания!

По одной замене провели команды. у "ПСЖ" вместо Верратти вышел Мишю, а у "Бреста" Февра заменил Баджи.

На последних минутах поединка гости продолжают прессинговать, но никак не могут отобрать мяч. Сейчас снова хозяева уверенно справились с давлением, заработав аут на левом фланге.

89' С левого фланга "Брест" исполнил корнер, который не стал проблемой для игроков "ПСЖ" - выбили мяч из штрафной.

88' Сразу же гости провели своё наступление и тоже завершили его ударом, но мяч после него до владений Доннаруммы не дошёл.

87' Мбаппе сыграл в стенку с Симонсом и пробил по центру - Бизот справился, отразив мяч ногой.

86' Классно защитники "ПСЖ" вышли из-под давления, использовав короткие передачи и подключив Доннарумму.

84' Ой-ой! Как не забивает Керер! Верратти вошёл в штрафную площадь через центр и отдал на правый край на Керера, который пробил в касание без помех и не попал в створ.

83' Онора сместился на правый фланг, получил мяч из глубины поля и дошёл до штрафной, а потом слишком неудачно навесил.

82' Перестановка и у "Бреста". Эрея меняет Брассье.

81' Двойная замена у "ПСЖ". Вместо Эрреры и Икарди выходят Паредес и Симонс.

80' По правому флангу "Брест" дошёл до штрафной площадки, а потом завозился с мячом и потерял его.

79' Отбились гости после исполнения соперником корнера, но Данилу мяч подобрал и пробил - Бизот снова в деле.

78' Мбаппе стреляет из-за штрафной и попадает в ногу Шардонне, от которой мяч летит под перекладину, но Бизот справляется, переводя игровой снаряд за лицевую.

77' Усиливает давление "ПСЖ", в результате чего "Брест" не думает об атаке, вынужденно уделяя внимание обороне.

76' ОПАСНО! Обязан был "ПСЖ" забивать третий гол, но "Брест" чудом выстоял. Сначала Шардонне выбил мяч с "ленточки", а потом и Бизот включил реакцию.

75' Данилу входит прорывается в штрафную площадку и стреляет с правого края - Бизот справляется, переводя мяч за лицевую.

74' Франк Онора нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Мауро Икарди. Парижане быстро разыграли стандарт и нанесли удар, который был заблокирован.

73' Замена у "ПСЖ". Вместо Ди Марии выходит Рамос.

72' На левом фланге хозяева разыграли корнер, после чего Верратти проник в штрафную площадь и затянул с решением, позволив соперникам себя обокрасть.

71' Керер сыграл на Данилу и совершил рывок по правому флангу, а вот ответной передачи не дождался.

70' Франк Онора при помощи длинной передачи попробовал начать атаку, но партнёров не нашёл, так как Тило Керер сыграл на перехвате.

68' Эррера выполнил передачу в штрафную площадь с правого фланга на Мбаппе, который совсем немного не дотянулся до мяча.

67' Стив Мунье напоминает о себе, пробивая по воротам из-за пределов штрафной - получается слишком неточно.

66' Андер Эррера перехватил мяч на левом фланге после передачи Ромена Февра, но сохранить у себя игровой снаряд не сумел - аут для "Бреста".

65' Раздача жёлтых карточек продолжается. На сей раз предупреждение получает Данилу за фол в центральном круге.

63' Перехватили гости мяч перед своей штрафной, а затем быстро с ним расстались, выбив на чужую половину поля.

62' Ди Мария взялся за исполнение штрафного, отправив мяч на линию вратарской, но никто из партнёров не откликнулся.

61' Силовым приёмом Шардонне останавливает Мбаппе около правого угла своей штрафной и получает "горчичник".

60' Пробуют гости использовать высокий прессинг, но парижане справляются, переводя мяч с фланга на фланг.

59' Тройная замена у "Бреста". Вместо Маньетти, Кардона и Агума выходят Ласне, Мунье и Мбок.

58' Верратти упустил Маньетти, а потом остановил соперника при помощи подката сзади - справедливая жёлтая.

57' Нуну Мендеш прошёл по левому флангу и выполнил подачу на правый край штрафной на Мауро Икарди, который отправил мяч в руки Марко Бизоту.

56' И снова стандарт не приносит "Бресту" дивидендов, так как верх проигран - Данилу выбил мяч за боковую линию.

55' Кимпембе сбивает Пьера-Габриэля на левом фланге около углового флага, попадая в ногу - жёлтая карточка показана.

54' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! КЕРЕР!!! Мендеш обыграл один в один Пьера-Габриэля на левом фланге и прострелил в центр, откуда удар в касание в правый верхний угол нанёс Керер.

53' Анхель Ди Мария входит в штрафную площадку и простреливает в центр, Килиан Мбаппе пробивает, но слишком неточно.

52' Ромен Февр выполнил подачу со штрафного с правого фланга и не сумел довести мяч до партнёров.

51' Преснел Кимпембе останавливает атаку "Бреста" при помощи фола - перспективный стандарт зарабатывают гости.

50' Неспешно обменивались хозяева короткими передачи на чужой части поля, а потом взорвались и едва не забили второй гол.

49' ОПАСНО! Верратти врывается в штрафную площадку с левого фланга и пробивает в дальний угол - в штангу попадает.

48' Правым флангом гости провели атаку, но ничего опасного не создали, выполнив неточный заброс в штрафную, с которым справился Доннарумма.

47' В перерыве в составе "ПСЖ" произошла замена. Вместо Вейналдума вышел Данилу.