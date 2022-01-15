Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Парк де Пренс
24' Желтая карточкаЭррера Андер
1:0
32' ГолМбаппе Килиан
34' Желтая карточкаМбаппе Килиан
34' Желтая карточкаМаньетти Уго
45' Желтая карточкаАгум Люсьен
2:0
53' ГолКерер Тило
55' Желтая карточкаКимпембе Преснел
58' Желтая карточкаВерратти Марко
61' Желтая карточкаШардонне Брендан
65' Желтая карточкаДанилу Перейра
Ход матча
24'
32'
34'
34'
45'
53'
2:0
55'
58'
61'
65'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
24
Керер
Тило
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
27
Маньетти
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
17 Дагба КолинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
34 Симонс ХавиНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
ПСЖ
Брест
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|0.52
|Икарди Мауро
|4
|0.19
|Ди Мария Анхель
|3
|0.14
|Хакими Ашраф
|3
|0.14
|Неймар
|3 (1)
|0.14
|Эррера Андер
|3
|0.14
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.14
|Маркиньос Маркос
|3
|0.14
|Дракслер Юлиан
|2
|0.1
|Керер Тило
|2
|0.1
|Месси Лионель
|1
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Данилу Перейра
|1
|0.05
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.33
|Онора Франк
|6
|0.29
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.24
|Мунье Стив
|4
|0.19
|Кардона Ирвин
|2
|0.1
|Шардонне Брендан
|2
|0.1
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Агум Люсьен
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
2
9%
5
33%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
5%
2
15%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
16%
5
38%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Забито
41
28
19 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
5
12%
3
11%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
2
5%
5
18%
46-60
7
17%
8
29%
61-75
13
32%
5
18%
76-90
Пропущено
19
31
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
2
11%
3
10%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
6
32%
5
16%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
5
26%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0
Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|7.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|27 - 27
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|8.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Брест
Исход игры
ПСЖ
98.7% (156)
Ничья
0.6% (1)
Брест
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
29.5% (41)
Нет
70.5% (98)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
38% (60)
3:0 ПСЖ
19% (30)
3:1 ПСЖ
13.9% (22)
2:1 ПСЖ
8.9% (14)
4:0 ПСЖ
3.8% (6)
4:1 ПСЖ
1.9% (3)
3:2 ПСЖ
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!