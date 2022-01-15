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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
2:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
24' Желтая карточка
Эррера Андер
1:0
32' Гол
Мбаппе Килиан
34' Желтая карточка
Мбаппе Килиан
34' Желтая карточка
Маньетти Уго
45' Желтая карточка
Агум Люсьен
2:0
53' Гол
Керер Тило
55' Желтая карточка
Кимпембе Преснел
58' Желтая карточка
Верратти Марко
61' Желтая карточка
Шардонне Брендан
65' Желтая карточка
Данилу Перейра
90'+4

Ход матча

24'
Эррера Андер
 
32'
Мбаппе Килиан
(Вейналдум Джорджиньо)
1:0
34'
Мбаппе Килиан
 
34'
 
Маньетти Уго
45'
 
Агум Люсьен
46'
Данилу Перейра
Вейналдум Джорджиньо
 
53'
Керер Тило
(Мендеш Нуну)
2:0
55'
Кимпембе Преснел
 
58'
Верратти Марко
 
59'
 
Мунье Стив
Кардона Ирвин
59'
 
Ласне Пол
Маньетти Уго
59'
 
Мбок Хианга
Агум Люсьен
61'
 
Шардонне Брендан
65'
Данилу Перейра
 
72'
Рамос Серхио
Ди Мария Анхель
 
80'
Паредес Леандро
Эррера Андер
 
80'
Симонс Хави
Икарди Мауро
 
80'
 
Брассье Лилиан
Эрей Кристоф
90'
Мишю Эдуар
Верратти Марко
 
90'
 
Баджи Юссуф
Февр Ромен

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 158
ПСЖ 98.7% (156)
X 0.6% (1)
Брест 0.6% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
50
Доннарумма
Джанлуиджи
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
6
Верратти
Марко
18
Вейналдум
Джорджиньо
11
Ди
Мария
Анхель
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
27
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
14
Кардона
Ирвин
ПСЖ
4-3-3
Брест
4-4-2

История личных встреч

ПСЖ
Брест

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 11 (2) 0.52
Икарди Мауро 4 0.19
Ди Мария Анхель 3 0.14
Хакими Ашраф 3 0.14
Неймар 3 (1) 0.14
Эррера Андер 3 0.14
Гуэйе Идрисса 3 0.14
Маркиньос Маркос 3 0.14
Дракслер Юлиан 2 0.1
Керер Тило 2 0.1
Месси Лионель 1 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Данилу Перейра 1 0.05
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.33
Онора Франк 6 0.29
Ле Дуарон Жереми 5 0.24
Мунье Стив 4 0.19
Кардона Ирвин 2 0.1
Шардонне Брендан 2 0.1
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 0
Мбаппе Килиан 5 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Агум Люсьен 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Бизот Марко 1 0
Мунье Стив 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
2
9%
5
33%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
5%
2
15%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
16%
5
38%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
6
38%
76-90

Забито

41
28
19 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
5
12%
3
11%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
2
5%
5
18%
46-60
7
17%
8
29%
61-75
13
32%
5
18%
76-90

Пропущено

19
31
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
2
11%
3
10%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
6
32%
5
16%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
5
26%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0
Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
5. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
6. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
7. Монако Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Лион Заявка 19 6 8 5 27 - 27 26
12. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
7. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
8. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
5. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • После матча
  • "ПСЖ" уверенно справляется с "Брестом", одерживая первую победу в трёх последних турах. Что касается "Бреста", то он продлевает безвыигрышную серию до четырёх матчей. 
    На этом всё, для Вас работал Дудник Кирилл - до свидания! 
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток. 

    "ПСЖ" - "Брест" 2-0. 
  • 90'
    На последних минутах поединка гости продолжают прессинговать, но никак не могут отобрать мяч. Сейчас снова хозяева уверенно справились с давлением, заработав аут на левом фланге. 
  • Замена
    90'
    По одной замене провели команды. у "ПСЖ" вместо Верратти вышел Мишю, а у "Бреста" Февра заменил Баджи. 
  • Дополнительное время
    90'
    +3 минуты. 
  • Угловой
    89'
    С левого фланга "Брест" исполнил корнер, который не стал проблемой для игроков "ПСЖ" - выбили мяч из штрафной. 
  • 88'
    Сразу же гости провели своё наступление и тоже завершили его ударом, но мяч после него до владений Доннаруммы не дошёл. 
  • Опасный момент
    87'
    Мбаппе сыграл в стенку с Симонсом и пробил по центру - Бизот справился, отразив мяч ногой. 
  • 86'
    Классно защитники "ПСЖ" вышли из-под давления, использовав короткие передачи и подключив Доннарумму. 
  • Опасный момент
    84'
    Ой-ой! Как не забивает Керер! Верратти вошёл в штрафную площадь через центр и отдал на правый край на Керера, который пробил в касание без помех и не попал в створ. 
  • 83'
    Онора сместился на правый фланг, получил мяч из глубины поля и дошёл до штрафной, а потом слишком неудачно навесил. 
  • Замена
    82'
    Перестановка и у "Бреста". Эрея меняет Брассье. 
  • Замена
    81'
    Двойная замена у "ПСЖ". Вместо Эрреры и Икарди выходят Паредес и Симонс. 
  • 80'
    По правому флангу "Брест" дошёл до штрафной площадки, а потом завозился с мячом и потерял его. 
  • Угловой
    79'
    Отбились гости после исполнения соперником корнера, но Данилу мяч подобрал и пробил - Бизот снова в деле. 
  • Опасный момент
    78'
    Мбаппе стреляет из-за штрафной и попадает в ногу Шардонне, от которой мяч летит под перекладину, но Бизот справляется, переводя игровой снаряд за лицевую. 
  • 77'
    Усиливает давление "ПСЖ", в результате чего "Брест" не думает об атаке, вынужденно уделяя внимание обороне. 
  • Опасный момент
    76'
    ОПАСНО! Обязан был "ПСЖ" забивать третий гол, но "Брест" чудом выстоял. Сначала Шардонне выбил мяч с "ленточки", а потом и Бизот включил реакцию. 
  • Опасный момент
    75'
    Данилу входит прорывается в штрафную площадку и стреляет с правого края - Бизот справляется, переводя мяч за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Франк Онора нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Мауро Икарди. Парижане быстро разыграли стандарт и нанесли удар, который был заблокирован. 
  • Замена
    73'
    Замена у "ПСЖ". Вместо Ди Марии выходит Рамос. 
  • Угловой
    72'
    На левом фланге хозяева разыграли корнер, после чего Верратти проник в штрафную площадь и затянул с решением, позволив соперникам себя обокрасть. 
  • 71'
    Керер сыграл на Данилу и совершил рывок по правому флангу, а вот ответной передачи не дождался. 
  • 70'
    Франк Онора при помощи длинной передачи попробовал начать атаку, но партнёров не нашёл, так как Тило Керер сыграл на перехвате. 
  • 68'
    Эррера выполнил передачу в штрафную площадь с правого фланга на Мбаппе, который совсем немного не дотянулся до мяча. 
  • 67'
    Стив Мунье напоминает о себе, пробивая по воротам из-за пределов штрафной - получается слишком неточно. 
  • 66'
    Андер Эррера перехватил мяч на левом фланге после передачи Ромена Февра, но сохранить у себя игровой снаряд не сумел - аут для "Бреста". 
  • Желтая карточка
    65'
    Раздача жёлтых карточек продолжается. На сей раз предупреждение получает Данилу за фол в центральном круге. 
  • 63'
    Перехватили гости мяч перед своей штрафной, а затем быстро с ним расстались, выбив на чужую половину поля. 
  • 62'
    Ди Мария взялся за исполнение штрафного, отправив мяч на линию вратарской, но никто из партнёров не откликнулся. 
  • Желтая карточка
    61'
    Силовым приёмом Шардонне останавливает Мбаппе около правого угла своей штрафной и получает "горчичник". 
  • 60'
    Пробуют гости использовать высокий прессинг, но парижане справляются, переводя мяч с фланга на фланг. 
  • Замена
    59'
    Тройная замена у "Бреста". Вместо Маньетти, Кардона и Агума выходят Ласне, Мунье и Мбок. 
  • Желтая карточка
    58'
    Верратти упустил Маньетти, а потом остановил соперника при помощи подката сзади - справедливая жёлтая. 
  • 57'
    Нуну Мендеш прошёл по левому флангу и выполнил подачу на правый край штрафной на Мауро Икарди, который отправил мяч в руки Марко Бизоту. 
  • 56'
    И снова стандарт не приносит "Бресту" дивидендов, так как верх проигран - Данилу выбил мяч за боковую линию. 
  • Желтая карточка
    55'
    Кимпембе сбивает Пьера-Габриэля на левом фланге около углового флага, попадая в ногу - жёлтая карточка показана. 
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! КЕРЕР!!! Мендеш обыграл один в один Пьера-Габриэля на левом фланге и прострелил в центр, откуда удар в касание в правый верхний угол нанёс Керер. 
  • 53'
    Анхель Ди Мария входит в штрафную площадку и простреливает в центр, Килиан Мбаппе пробивает, но слишком неточно. 
  • 52'
    Ромен Февр выполнил подачу со штрафного с правого фланга и не сумел довести мяч до партнёров. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Преснел Кимпембе останавливает атаку "Бреста" при помощи фола - перспективный стандарт зарабатывают гости. 
  • 50'
    Неспешно обменивались хозяева короткими передачи на чужой части поля, а потом взорвались и едва не забили второй гол. 
  • Штанга
    49'
    ОПАСНО! Верратти врывается в штрафную площадку с левого фланга и пробивает в дальний угол - в штангу попадает. 
  • 48'
    Правым флангом гости провели атаку, но ничего опасного не создали, выполнив неточный заброс в штрафную, с которым справился Доннарумма. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "ПСЖ" произошла замена. Вместо Вейналдума вышел Данилу. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Вейналдум продолжил поединок, но неизвестно, останется ли на поле после перерыва. Пока же завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу "ПСЖ" уходим на перерыв.
  • Травма, повреждение
    45'
    Джорджиньо Вейналдум не может подняться, в результате чего на поле появляется медицинская бригада. 
  • Желтая карточка
    45'
    Люсьен Агум не позволил Вейналдуму начать контратаку, нарушив правила, после чего получил "горчичник". 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Марко Верратти отправился к чужой штрафной по правому флангу, но далеко не прошёл, так как был сбит Дюверном. 
  • 43'
    В первую атаку выбежали гости после пропущенного гола, но ничего опасного не создали, так как обостряющий пас от Онора пришёлся в ноги соперникам. 
  • 41'
    Килиан Мбаппе сместился с левого фланга в центр, а потом выполнил пас на правый фланг, который перехватил Дюверн. 
  • Офсайд
    40'
    Икарди забивает головой, выигрывая позицию у Бизота, но гол отменяется, так как Мауро в очередной раз не выдержал офсайдную линию. 
  • Офсайд
    39'
    Нуну Мендеш прорвался по левому флангу и прострелил, Икарди не сумел пробить, но это сделал Керер и Бизота не переиграл, а потом лайнсмен поднял флажок - Мауро Икарди залез в положение "вне игры". 
  • Офсайд
    38'
    Эррера увидел рывок Мбаппе в штрафную площадку и выполнил подачу. Килиан с приёмом не справился, а перед этим в офсайд залез. 
  • 36'
    Продолжается поединок. Гости выполняют подачу в штрафную площадку, которая получается слишком сильной и мяч уходит за лицевую. 
  • Желтая карточка
    35'
    Так и не смогли мы понять, из-за чего завёлся Килиан Мбаппе, но жёлтую карточку получил, как и Уго Маньетти. 
  • Судья
    33'
    Свисток арбитра остановил поединок, так как Мбаппе и Маньетти начали выяснять отношения. Судя по всему, Уго сказал что-то не особо приятное, так как Килиан не успокаивается. 
  • 32'
    Несколько раз надёжно играл в своей штрафной Шардонне, а сейчас не сумел помешать Мбаппе нанести удар, пропустив мяч между ног. 
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МБАППЕ!!! На линии штрафной площадки получает мяч Мбаппе, показывает, что собирается бить в дальний угол, а сам стреляет в ближний. 
  • 29'
    Андер Эррера откликается на передачу с фланга и наносит удар вторым касанием, попадая в соперника. 
  • 28'
    Перехватил мяч "Брест" на своей половине поля и быстро перешёл на чужую, после чего допустил ошибку в передаче. 
  • 27'
    Два корнера кряду исполнили хозяева, но ни один из них к удару по воротам не привёл. Сначала прямая подача была, а потом навес после розыгрыша. 
  • Угловой
    25'
    "ПСЖ" продолжает атаковать преимущественно через правый фланг, где сегодня неплохо себя проявляет Керер. Сейчас Тило зарабатывает угловой. 
  • Желтая карточка
    24'
    Андер Эррера сорвал атаку "Бреста" в центре поля, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • 23'
    Тило Керер поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу - Брендан Шардонне выпрыгнул выше всех и мяч выбил. 
  • Угловой
    22'
    С правого фланга Ромен Февр исполнил корнер и нашёл руки голкипера. 
  • 20'
    Быстро хозяева перешли на чужую половину поля, но затем столкнулись с серьёзным сопротивлением и игровой снаряд потеряли. 
  • 19'
    Франк Онора сместился с левого фланга в центр и пробил - Джанлуиджи Доннарумма справился, зафиксировав мяч. 
  • 18'
    Исполнили корнер гости и не смогли довести дело до удара, но оставили за собой подбор и продолжают атаку вторым темпом. 
  • Угловой
    16'
    Ромен Февр поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, после которой мяч попал в Нуну Мендеша и отправился на угловой. 
  • Офсайд
    15'
    Ди Мария совершил рывок к чужой штрафной и получил мяч, но потом услышал свисток арбитра - офсайд. 
  • 14'
    Много корнеров в первой трети первого тайма, но никакой остроты они пока не несут, защитники в борьбе на втором этаже играют надёжнее. 
  • Угловой
    13'
    Вейналдум выполнил мягкую подачу в штрафную, гости решили не рисковать, выбив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 12'
    В неторопливом темпе действуют хозяева, пытаются растянуть оборонительные построения соперника при помощи коротких передач. 
  • Угловой
    10'
    А вот и первый корнер в матче исполнили гости, но защитники "ПСЖ" выиграли верх и вынесли мяч из штрафной. 
  • 9'
    Ди Мария продолжает активничать у чужой штрафной, но пока без остроты. Сейчас очередной кросс аргентинца до адресата не дошёл. 
  • 8'
    Не закрывается в обороне "Брест", а при первой же возможности отправляется в атаку и завершает их ударами. 
  • Опасный момент
    7'
    Ирвин Кардона избавился от опеки в центре штрафной площадки "ПСЖ" и пробил головой, отправив мяч чуть выше перекладины. 
  • 6'
    Мбаппе открылся под передачу в штрафной площадке и мяч получил, но Шардоне прочитал и сыграл на перехвате. 
  • 5'
    Дебютный корнер в матче в исполнении хозяев не стал опасным, так как борьба в воздухе осталась за футболистами "Бреста". 
  • Угловой
    4'
    Анхель Ди Мария выполняет подачу с фланга, попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
  • 2'
    Сразу же в атаку отправились хозяева, левым флангом, но гости справляются, успешно действуя в отборе и выбивая мяч на чужую половину поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСЖ 2:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Брест

Исход игры
ПСЖ
98.7% (156)
Ничья
0.6% (1)
Брест
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
29.5% (41)
Нет
70.5% (98)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
38% (60)
3:0 ПСЖ
19% (30)
3:1 ПСЖ
13.9% (22)
2:1 ПСЖ
8.9% (14)
4:0 ПСЖ
3.8% (6)
4:1 ПСЖ
1.9% (3)
3:2 ПСЖ
1.3% (2)
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