Голландия: Кубок 2021-2022
1:2
Конец матча
0:1
10' ГолВердонк Калвин
1:1
45' ГолДе Леув Михаэль
1:2
49' ГолДуэлунд Миккель
54' Желтая карточкаДуарте Ларос
90' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
90' Желтая карточкаВет Хавьер
90' Желтая карточкаAli Akman
Ход матча
10'
0:1
45'
49'
1:2
54'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 9
-
60 Владение мячом, % 40
16
Хукстра
Ян
40
Bjorn
Meijer
26
Одентал
Кас
71
Пропер
Дирк
15
Вет
Хавьер
20
Шоне
Лассе
17
Ромени
Оле
- Основной состав
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
История личных встреч
Гронинген
НЕК Неймеген
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|3
|1
|Постема Романо
|2
|0.67
|Де Леув Михаэль
|1
|0.33
|Ирандуст Далехо
|1
|0.33
|Нгонж Сириль
|1
|0.33
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.33
|Paulos Abraham
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|0.67
|Тавшан Элаис
|2
|0.67
|Вердонк Калвин
|1
|0.33
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.33
|Пропер Дирк
|1
|0.33
|Вет Хавьер
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вет Хавьер
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2
Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1