  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Кубок 2021-2022

Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:2
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
0:1
10' Гол
Вердонк Калвин
1:1
45' Гол
Де Леув Михаэль
1:2
49' Гол
Дуэлунд Миккель
54' Желтая карточка
Дуарте Ларос
90' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
90' Желтая карточка
Вет Хавьер
90' Желтая карточка
Ali Akman
90'+5
16
Хукстра
Ян
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
27
Вукович
Дэнни
2
Бронкхорст
Илиас
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
15
Вет
Хавьер
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
17
Ромени
Оле
14
Дуэлунд
Миккель
Гронинген
3-4-1-2
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
НЕК Неймеген

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 1
Постема Романо 2 0.67
Де Леув Михаэль 1 0.33
Ирандуст Далехо 1 0.33
Нгонж Сириль 1 0.33
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.33
Paulos Abraham 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.67
Тавшан Элаис 2 0.67
Вердонк Калвин 1 0.33
Дуэлунд Миккель 1 0.33
Пропер Дирк 1 0.33
Вет Хавьер 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Ларос 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вет Хавьер 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2
Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Де Леув Михаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Вердонк Калвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гронинген 1:2 НЕК Неймеген онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 