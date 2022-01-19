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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
НАК Бреда
2:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
5' Гол
Саймак Мустафа
1:1
13' Гол
Баннис Науфаль
34' Желтая карточка
Вут Симен
40' Желтая карточка
Дарфалу Усама
71' Желтая карточка
Редан Дайшон
2:1
84' Гол
Де Рой Кай
90'+6
1
Олай
Ник
21
Руттен
Морено
20
Малоне
Дион
4
Адийеу
Муаз
17
Баккер
Данни
33
Хайе
Том
29
Агугил
Сабир
7
Де
Рой
Кай
35
Boris
van
Schuppen
28
Vieri
Kotzebue
9
Баннис
Науфаль
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
13
Штридер
Рико
20
Ван
Ден
Белт
Томас
34
Mees
de
Wit
6
Саймак
Мустафа
29
Дарфалу
Усама
7
Кастанер
Жервейн
НАК Бреда
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-4-1-2

История личных встреч

НАК Бреда
ПЕК Зволле

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:0
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайе Том 3 1
Де Рой Кай 1 0.33
Баннис Науфаль 1 0.33
Vieri Kotzebue 1 0.33
Веланас Одиссеус 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймак Мустафа 2 0.67
Накаяма Юта 1 0.33
Фернандес Леандро II 1 0.33
Аджич Лука 1 0.33
Тедич Слободан 1 0.33
Хюйбертс Дин 1 0.33
Вут Симен 1 0.33
Ван Ден Берг Рав 1 0.33
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарфалу Усама 1 0
Редан Дайшон 1 0
Вут Симен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
НАК Бреда - Волендам 0:0 НАК Бреда - Эйндховен 0:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Утрехт 3:2
НАК Бреда - Алмере Сити 1:1 Ден Босх - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Хелмонд Спорт 1:0 ПСВ-2 - НАК Бреда 0:0 НАК Бреда - Утрехт-2 1:1 Дордрехт - НАК Бреда 2:1 Осс - НАК Бреда 1:3 НАК Бреда - ВВВ-Венло 1:1 НАК Бреда - Маастрихт 3:0 Волендам - НАК Бреда 1:0 НАК Бреда - АЗ-2 Алкмаар 1:0 НАК Бреда - Эксельсиор 4:1 Эйндховен - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Эммен 1:2 Аякс-2 - НАК Бреда 6:3 Рода - НАК Бреда 0:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Дарфалу Усама получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Вут Симен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Баннис Науфаль бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Саймак Мустафа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч НАК Бреда 2:1 ПЕК Зволле онлайн


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