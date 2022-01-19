Голландия: Кубок 2021-2022
2:1
Конец матча
0:1
5' ГолСаймак Мустафа
1:1
13' ГолБаннис Науфаль
34' Желтая карточкаВут Симен
40' Желтая карточкаДарфалу Усама
71' Желтая карточкаРедан Дайшон
2:1
84' ГолДе Рой Кай
Ход матча
5'
13'
1:1
34'
40'
71'
84'
2:1
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 15
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
40 Владение мячом, % 60
1
Олай
Ник
20
Малоне
Дион
17
Баккер
Данни
33
Хайе
Том
29
Агугил
Сабир
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
-
20 Малоне ДионЗащитник
- Защитник
-
17 Баккер ДанниЗащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
29 Агугил СабирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кортсмит РойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Edwin de Graaf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
-
-
45 Chardi Landu
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
История личных встреч
НАК Бреда
ПЕК Зволле
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайе Том
|3
|1
|Де Рой Кай
|1
|0.33
|Баннис Науфаль
|1
|0.33
|Vieri Kotzebue
|1
|0.33
|Веланас Одиссеус
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймак Мустафа
|2
|0.67
|Накаяма Юта
|1
|0.33
|Фернандес Леандро II
|1
|0.33
|Аджич Лука
|1
|0.33
|Тедич Слободан
|1
|0.33
|Хюйбертс Дин
|1
|0.33
|Вут Симен
|1
|0.33
|Ван Ден Берг Рав
|1
|0.33
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
НАК Бреда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
НАК Бреда - Волендам 0:0 НАК Бреда - Эйндховен 0:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Утрехт 3:2
НАК Бреда - Алмере Сити 1:1 Ден Босх - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Хелмонд Спорт 1:0 ПСВ-2 - НАК Бреда 0:0 НАК Бреда - Утрехт-2 1:1 Дордрехт - НАК Бреда 2:1 Осс - НАК Бреда 1:3 НАК Бреда - ВВВ-Венло 1:1 НАК Бреда - Маастрихт 3:0 Волендам - НАК Бреда 1:0 НАК Бреда - АЗ-2 Алкмаар 1:0 НАК Бреда - Эксельсиор 4:1 Эйндховен - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Эммен 1:2 Аякс-2 - НАК Бреда 6:3 Рода - НАК Бреда 0:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0