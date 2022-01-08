Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
2' Желтая карточкаМаффео Пабло
1:0
47' ГолСольдадо Роберто
66' Желтая карточкаСольдадо Роберто
67' Желтая карточкаПепелу
68' Желтая карточкаМирамон Хорхе
1:0
68' Не забитый пенальтиОливан Бриан
70' Желтая карточкаГарсия Луис
Ход матча
2'
47'
1:0
66'
67'
68'
68'
1:0
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
8
Пепелу
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
42 Marc Pubill
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Хопп МэттьюНападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Леванте
Мальорка
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|5
|0.25
|Барди Энис
|3 (2)
|0.15
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.15
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.1
|Кампанья Хосе
|2
|0.1
|Мелеро Гонсало
|1
|0.05
|Сольдадо Роберто
|1
|0.05
|Мустафи Шкодран
|1
|0.05
|Сон
|1
|0.05
|Робер Пьер
|1
|0.05
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.15
|Фернандо Ниньо
|2
|0.1
|Баба Иддрису
|2
|0.1
|Анхель Луис
|1
|0.05
|Ли Кан Ин
|1
|0.05
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.05
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|Пратс Абдон
|1
|0.05
|Оливан Бриан
|1
|0.05
|Руссо Франко
|1
|0.05
|Кубо Такефуса
|1
|0.05
|Санчес Антонио
|1
|0.05
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Пепелу
|5
|0
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|Рохер Марти
|4
|0
|Моралес Луис
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Сон
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|1
|Маффео Пабло
|4
|0
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Руис Иньиго
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Гарсия Луис
|1
|1
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
50%
76-90
Пропущено
15
21
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
20%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
5
24%
61-75
5
33%
8
38%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
26
8
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
6
23%
1
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
4
15%
2
25%
46-60
4
15%
3
38%
61-75
7
27%
1
13%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
6
38%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
5
31%
76-90
Пропущено
41
29
16 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
9
22%
2
7%
1-15
1
2%
5
17%
16-30
6
15%
2
7%
31-45
5
12%
3
10%
46-60
8
20%
8
28%
61-75
12
29%
29%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3
Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3
Мальорка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6
Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Барселона
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 21
|30
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 29
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|1:0 Заявка
|20
|1
|8
|11
|20 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|14.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Леванте
|1:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|10.
|Барселона
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|1:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Мальорка
Исход игры
Леванте
47.4% (65)
Ничья
43.1% (59)
Мальорка
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (42)
Меньше
67.19% (86)
Обе команды забьют
Да
71.88% (92)
Нет
28.13% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
2:1 Леванте
21.2% (29)
1:0 Леванте
20.4% (28)
1:2 Мальорка
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Мальорка
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Леванте
1.5% (2)
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