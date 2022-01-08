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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Мальорка
0'
2' Желтая карточка
Маффео Пабло
1:0
47' Гол
Сольдадо Роберто
66' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
67' Желтая карточка
Пепелу
68' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
1:0
68' Не забитый пенальти
Оливан Бриан
70' Желтая карточка
Гарсия Луис
75'

Ход матча

2'
 
Маффео Пабло
47'
Сольдадо Роберто
(Барди Энис)
1:0
57'
 
Дьедью Амат
Санчес Антонио
57'
 
Оливан Бриан
Маффео Пабло
58'
Моралес Луис
Сольдадо Роберто
 
66'
Сольдадо Роберто
 
67'
Пепелу
 
68'
Мирамон Хорхе
 
68'
1:0
Оливан Бриан
70'
 
Гарсия Луис
70'
Мелеро Гонсало
Кампанья Хосе
 
70'
Постиго Серхио
Дуарте Оскар
 
74'
 
Хопп Мэттью
Батталья Родриго
74'
 
Сальва Севилья
Льябрес Хавьер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 137
Леванте 47.4% (65)
X 43.1% (59)
Мальорка 9.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Мальорка
2.33
5.03
3.77
Все Коэффициенты
Новости
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
3
Франкеза
Энрик
10
Барди
Энис
8
Пепелу
4
Робер
Пьер
24
Кампанья
Хосе
9
Рохер
Марти
16
Сольдадо
Роберто
31
Рикельме
Леонардо
15
Маффео
Пабло
5
Руссо
Франко
20
Седлар
Александр
18
Коста
Хауме
4
Руис
Иньиго
16
Батталья
Родриго
10
Санчес
Антонио
17
Кубо
Такефуса
34
Льябрес
Хавьер
26
Фернандо
Ниньо
Леванте
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ТМК
1:2
С
1:1
С
2:1
ТМК
0:1
П
1:1
П
4:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 5 0.25
Барди Энис 3 (2) 0.15
Рохер Марти 3 (1) 0.15
Де Фрутос Хорхе 2 0.1
Кампанья Хосе 2 0.1
Мелеро Гонсало 1 0.05
Сольдадо Роберто 1 0.05
Мустафи Шкодран 1 0.05
Сон 1 0.05
Робер Пьер 1 0.05
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.15
Фернандо Ниньо 2 0.1
Баба Иддрису 2 0.1
Анхель Луис 1 0.05
Ли Кан Ин 1 0.05
Сальва Севилья 1 (1) 0.05
Маффео Пабло 1 0.05
Пратс Абдон 1 0.05
Оливан Бриан 1 0.05
Руссо Франко 1 0.05
Кубо Такефуса 1 0.05
Санчес Антонио 1 0.05
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 5 0
Малса Микаэль 5 0
Пепелу 5 0
Сольдадо Роберто 4 0
Рохер Марти 4 0
Моралес Луис 4 0
Робер Пьер 2 1
Кампанья Хосе 3 0
Везу Рубен 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Мирамон Хорхе 2 0
Барди Энис 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сон 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Коста Хауме 3 1
Маффео Пабло 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Гарсия Луис 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
20%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
5
24%
61-75
5
33%
8
38%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

26
8
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
6
23%
1
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
4
15%
2
25%
46-60
4
15%
3
38%
61-75
7
27%
1
13%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
6
38%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
5
31%
76-90

Пропущено

41
29
16 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
9
22%
2
7%
1-15
1
2%
5
17%
16-30
6
15%
2
7%
31-45
5
12%
3
10%
46-60
8
20%
8
28%
61-75
12
29%
29%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3
Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3
Мальорка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6
Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка 0:1 Заявка 20 4 8 8 17 - 29 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте 1:0 Заявка 20 1 8 11 20 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка 0:1 Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте 1:0 Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка 0:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте 1:0 Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Леванте 47.4% (65)
X 43.1% (59)
Мальорка 9.5% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Мальорка
2.33
5.03
3.77
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Новости
Где смотреть матч Леванте 1:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Леванте 1:0 Мальорка

Исход игры
Леванте
47.4% (65)
Ничья
43.1% (59)
Мальорка
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (42)
Меньше
67.19% (86)
Обе команды забьют
Да
71.88% (92)
Нет
28.13% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
2:1 Леванте
21.2% (29)
1:0 Леванте
20.4% (28)
1:2 Мальорка
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Мальорка
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Леванте
1.5% (2)
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