Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает с левой ноги!

97' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

97' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

97' Пратс Абдон из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

96' Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Фернандо Ниньо из команды Мальорка делает передачу одноклубнику.

94' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Дьедью Амат пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

93' Рикельме Леонардо взял и забрал мяч на выходе

92' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игрок Рохер Марти из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

90' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Кубо Такефуса из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Руссо Франко из команды Мальорка делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

86' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Мальорка , будет отменен из-за фола.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' УДАЛЕНИЕ! - Кампанья Хосе удален за устное оскорбление в адрес судьи

82' Г О О О О О Л! Мальорка забивает! Фернандо Ниньо отличился.

81' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Леванте

77' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Мальорка

76' Барди Энис из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

75' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

74' Мальорка выполняет удар от ворот.

74' Тактическая замена. Батталья Родриго уходит с поля и его заменяет Мэтью Хопп

74' Моралес Луис не смог попасть в створ ударом издали

74' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

69' Барди Энис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Кампанья Хосе нанес удар издали, а Leo Roman отбил его обратно в игру!

69' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' СПАСЕНО - Оливан Бриан пробил пенальти, но Айтор Фернандес отбивает!

68' После проверки VAR судья не изменил решения - Мальорка пробьет пенальти!

68' Рефери не любит споров - именно за это Мирамон Хорхе сейчас получил желтую

67' Рефери не любит споров - именно за это Пепелу сейчас получил желтую

66' Рефери не любит споров - именно за это Сольдадо Роберто сейчас получил желтую

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Леванте

63' Кубо Такефуса не смог попасть в створ ударом издали

63' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Леванте

61' Оливан Бриан из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Леванте

59' Мальорка выполняет удар от ворот.

59' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Удар от ворот произведет Леванте

57' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Дьедью Амат

56' Сольдадо Роберто из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Судья сигнализирует, что Пепелу из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Антонио Санчес

52' Пепелу из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

52' Везу Рубен бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

51' Коста Хауме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' ШТАНГА! Пробил головой Рохер Марти прямо в каркас ворот!

50' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Г О О О О Л - Сольдадо Роберто забивает с правой ноги!

47' Барди Энис разрезает оборону соперника отличным пасом

47' Фернандо Ниньо пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

47' Фернандо Ниньо из команды Мальорка идет с мячом вперед на обострение...