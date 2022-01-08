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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
2:0
Конец матча

Стадион:
Мальорка
0'
2' Желтая карточка
Маффео Пабло
1:0
47' Гол
Сольдадо Роберто
66' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
67' Желтая карточка
Пепелу
68' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
1:0
68' Не забитый пенальти
Оливан Бриан
69' Желтая карточка
Гарсия Луис
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Фернандо Ниньо
83' Красная карточка
Кампанья Хосе
2:0
90' Гол
Моралес Луис
90'+8

Ход матча

2'
 
Маффео Пабло
47'
Сольдадо Роберто
(Барди Энис)
1:0
57'
 
Дьедью Амат
Санчес Антонио
57'
 
Оливан Бриан
Маффео Пабло
58'
Моралес Луис
Сольдадо Роберто
 
66'
Сольдадо Роберто
 
67'
Пепелу
 
68'
Мирамон Хорхе
 
68'
1:0
Оливан Бриан
69'
 
Гарсия Луис
70'
Мелеро Гонсало
Кампанья Хосе
 
70'
Постиго Серхио
Дуарте Оскар
 
74'
 
Хопп Мэттью
Батталья Родриго
74'
 
Сальва Севилья
Льябрес Хавьер
82'
 
Фернандо Ниньо
83'
Кампанья Хосе
 
85'
Малса Микаэль
Барди Энис
 
85'
Радоя Неманья
Пепелу
 
90'
 
Пратс Абдон
Руис Иньиго
90'
Моралес Луис
(Рохер Марти)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Леванте 47.4% (65)
X 43.1% (59)
Мальорка 9.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
3
Франкеза
Энрик
10
Барди
Энис
8
Пепелу
4
Робер
Пьер
24
Кампанья
Хосе
9
Рохер
Марти
16
Сольдадо
Роберто
31
Рикельме
Леонардо
15
Маффео
Пабло
5
Руссо
Франко
20
Седлар
Александр
18
Коста
Хауме
4
Руис
Иньиго
16
Батталья
Родриго
10
Санчес
Антонио
17
Кубо
Такефуса
34
Льябрес
Хавьер
26
Фернандо
Ниньо
Леванте
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ТМК
1:2
С
1:1
С
2:1
ТМК
0:1
П
1:1
П
4:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.3
Рохер Марти 3 (1) 0.15
Барди Энис 3 (2) 0.15
Де Фрутос Хорхе 2 0.1
Кампанья Хосе 2 0.1
Мелеро Гонсало 1 0.05
Сольдадо Роберто 1 0.05
Мустафи Шкодран 1 0.05
Сон 1 0.05
Робер Пьер 1 0.05
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.15
Фернандо Ниньо 2 0.1
Баба Иддрису 2 0.1
Анхель Луис 1 0.05
Ли Кан Ин 1 0.05
Сальва Севилья 1 (1) 0.05
Маффео Пабло 1 0.05
Пратс Абдон 1 0.05
Оливан Бриан 1 0.05
Руссо Франко 1 0.05
Кубо Такефуса 1 0.05
Санчес Антонио 1 0.05
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 6 0
Сольдадо Роберто 5 0
Клерк Карлос 5 0
Малса Микаэль 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Рохер Марти 4 0
Моралес Луис 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мирамон Хорхе 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сон 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Коста Хауме 3 1
Маффео Пабло 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
4
50%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
20%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
5
33%
9
39%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

26
8
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
6
23%
1
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
4
15%
2
25%
46-60
4
15%
3
38%
61-75
7
27%
1
13%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
6
38%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Пропущено

41
31
16 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
9
22%
2
6%
1-15
1
2%
5
16%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
8
20%
8
26%
61-75
12
29%
29%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3
Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3
Мальорка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6
Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта 0:1 Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта 0:1 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта 0:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Леванте 47.4% (65)
X 43.1% (59)
Мальорка 9.5% (13)
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Где смотреть матч Леванте 2:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Леванте 2:0 Мальорка

Исход игры
Леванте
47.4% (65)
Ничья
43.1% (59)
Мальорка
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (42)
Меньше
67.19% (86)
Обе команды забьют
Да
71.88% (92)
Нет
28.13% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
2:1 Леванте
21.2% (29)
1:0 Леванте
20.4% (28)
1:2 Мальорка
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Мальорка
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Леванте
1.5% (2)
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