  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион: Зрители: 27938
Сельта
0'
1:0
13' Гол
Оярсабаль Микель
30' Желтая карточка
Мина Сантьяго
43' Желтая карточка
Порту Кристиан
55'

Ход матча

13'
Оярсабаль Микель
1:0
30'
 
Мина Сантьяго
39'
Порту Кристиан
Исак Александр
 
43'
Порту Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 132
Реал Сосьедад 76.5% (101)
X 17.4% (23)
Сельта 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Сельта
1.84
5.31
5.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
17
Рафинья
Алькантара
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Реал Сосьедад
4-3-3
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Сельта

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.35
Исак Александр 4 (1) 0.2
Ариц Элустондо 3 0.15
Мерино Микель 2 0.1
Лобете Хулен 2 0.1
Янузай Аднан 2 (1) 0.1
Барренечеа Андер 1 0.05
Сорлот Александр 1 0.05
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 10 (2) 0.5
Мина Сантьяго 6 0.3
Браис Мендес 2 0.1
Денис Суарес 2 0.1
Серви Франко 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Мальо Уго 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Мерино Микель 4 0
Ариц Элустондо 2 1
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Денис Суарес 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Серви Франко 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

15
11
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
3
27%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

21
22
4 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
2
10%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
5
23%
46-60
4
19%
6
27%
61-75
8
38%
4
18%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3
Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2
Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта 0:1 Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта 0:1 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта 0:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 76.5% (101)
X 17.4% (23)
Сельта 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Сельта
1.84
5.31
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Сельта

Исход игры
Реал Сосьедад
76.5% (101)
Ничья
17.4% (23)
Сельта
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (67)
Меньше
47.66% (61)
Обе команды забьют
Да
67.97% (87)
Нет
32.03% (41)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.4% (52)
1:0 Реал Сосьедад
19.7% (26)
1:1 Ничья
15.2% (20)
2:0 Реал Сосьедад
8.3% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:2 Сельта
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Реал Сосьедад
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реал Сосьедад
Сельта

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 