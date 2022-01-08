Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 27938
1:0
13' ГолОярсабаль Микель
30' Желтая карточкаМина Сантьяго
43' Желтая карточкаПорту Кристиан
Ход матча
13'
1:0
30'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Реал Сосьедад
Сельта
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.35
|Исак Александр
|4 (1)
|0.2
|Ариц Элустондо
|3
|0.15
|Мерино Микель
|2
|0.1
|Лобете Хулен
|2
|0.1
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|1
|0.05
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|10 (2)
|0.5
|Мина Сантьяго
|6
|0.3
|Браис Мендес
|2
|0.1
|Денис Суарес
|2
|0.1
|Серви Франко
|1
|0.05
|Нолито Агудо
|1
|0.05
|Мальо Уго
|0
|0
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Ариц Элустондо
|2
|1
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сильва Давид
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|0
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Денис Суарес
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
15
11
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
3
27%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
21
22
4 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
2
10%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
5
23%
46-60
4
19%
6
27%
61-75
8
38%
4
18%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3
Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2
Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Сельта
|0:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|18.
|Сельта
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|10.
|Барселона
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Сельта
Исход игры
Реал Сосьедад
76.5% (101)
Ничья
17.4% (23)
Сельта
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (67)
Меньше
47.66% (61)
Обе команды забьют
Да
67.97% (87)
Нет
32.03% (41)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.4% (52)
1:0 Реал Сосьедад
19.7% (26)
1:1 Ничья
15.2% (20)
2:0 Реал Сосьедад
8.3% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:2 Сельта
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Реал Сосьедад
1.5% (2)
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