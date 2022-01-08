Первый тайм

48' Команда Реал Сосьедад имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сельта

45' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Плохо сыграл Ле Норман Робен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Исак Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Исак Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Мина Сантьяго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Муньос Айхен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ох, нехорошо это выглядит. Галан Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Так близко к голу! Ариц Элустондо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Матиас Дитуро!

26' Пейнадо Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Сельта

23' Удар от ворот произведет Сельта

23' Команда Реал Сосьедад довольна результатом к этому моменту.

22' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Хорошую попытку сделал Оярсабаль Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Оярсабаль Микель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

13' Матиас Дитуро не дал случится голу! Оярсабаль Микель должен был забивать, но Матиас Дитуро сделал отличный сейв

13' ШАНС! Оярсабаль Микель вышел один на один с голкипером...

13' Мерино Микель разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Удар от ворот произведет Сельта

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Сельта

9' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сельта начинает с центра поля