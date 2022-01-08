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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 27938
Сельта
0'
1:0
13' Гол
Оярсабаль Микель
30' Желтая карточка
Мина Сантьяго
43' Желтая карточка
Порту Кристиан
60' Undefined phrase: football_event_
Ариц Элустондо
64' Желтая карточка
Ариц Элустондо
72' Желтая карточка
Аспас Яго
73' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
90' Желтая карточка
Мерино Микель
90'+6

Ход матча

13'
Оярсабаль Микель
1:0
30'
 
Мина Сантьяго
39'
Порту Кристиан
Исак Александр
 
43'
Порту Кристиан
 
58'
 
Нолито Агудо
Серви Франко
60'
Ариц Элустондо
 
64'
Ариц Элустондо
 
72'
 
Аспас Яго
73'
 
Тьяго Гальярдо
78'
Гуриди Хон
Рафинья Алькантара
 
78'
Лобете Хулен
Янузай Аднан
 
78'
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
 
80'
 
Тьяго Гальярдо
Денис Суарес
88'
Субименди Мартин
Гевара Андер
 
90'
Мерино Микель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 76.5% (101)
X 17.4% (23)
Сельта 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
17
Рафинья
Алькантара
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Реал Сосьедад
4-3-3
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Сельта

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.35
Исак Александр 4 (1) 0.2
Ариц Элустондо 3 0.15
Мерино Микель 2 0.1
Лобете Хулен 2 0.1
Янузай Аднан 2 (1) 0.1
Барренечеа Андер 1 0.05
Сорлот Александр 1 0.05
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 10 (2) 0.5
Мина Сантьяго 6 0.3
Браис Мендес 2 0.1
Денис Суарес 2 0.1
Серви Франко 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Мальо Уго 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Денис Суарес 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Серви Франко 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

15
11
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
3
27%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

22
22
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
3
14%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
23%
5
23%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
8
36%
4
18%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
24%
6
26%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3
Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2
Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона 0:0 Заявка 20 8 8 4 30 - 22 32
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Гранада 0:0 Заявка 20 5 9 6 23 - 26 24
13. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Барселона 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
11. Гранада 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 76.5% (101)
X 17.4% (23)
Сельта 6.1% (8)
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Сельта

Исход игры
Реал Сосьедад
76.5% (101)
Ничья
17.4% (23)
Сельта
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (67)
Меньше
47.66% (61)
Обе команды забьют
Да
67.97% (87)
Нет
32.03% (41)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.4% (52)
1:0 Реал Сосьедад
19.7% (26)
1:1 Ничья
15.2% (20)
2:0 Реал Сосьедад
8.3% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:2 Сельта
3.8% (5)
0:1 Сельта
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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