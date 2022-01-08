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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
22' Желтая карточка
Гави
31' Желтая карточка
Гоналон Максим

Ход матча

22'
 
Гави
31'
Гоналон Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 153
Гранада 3.3% (5)
X 9.8% (15)
Барселона 86.9% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Барселона
5.57
3.98
1.83
Все Коэффициенты
Новости
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
7
Дембеле
Усман
17
Де
Йонг
Люк
29
Ютгла
Ферран
Гранада
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Гранада
Барселона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

18 матчей

16.7%
5.6%
77.7%
3 победы 1 ничья 14 побед

Первый тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
3:5
ЛЛ
0:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
1:4
П
1:0
П
0:3
П
4:0
П
1:3
П
6:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
2:0
П
5:3
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.35
Суарес Луис III 4 0.2
Пуэртас Антонио 3 0.15
Мачис Дарвин 2 0.1
Санчес Герман 2 0.1
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.4
Фати Ансу 3 0.15
Брайтвайт Мартин 2 0.1
Роберто Серхи 2 0.1
Гонсалес Нико 2 0.1
Де Йонг Люк 2 0.1
Араухо Рональд 2 0.1
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.1
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Пике Херард 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Агуэро Серхио 1 0.05
Ютгла Ферран 1 0.05
Абдессамад Эззалзули 1 0.05
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Суарес Луис III 4 0
Дуарте Домингуш 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Милья Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Торренте Рауль 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 6 0
Пике Херард 5 0
Бускетс Серхио 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Абдессамад Эззалзули 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
22%
4
21%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
6
32%
76-90

Пропущено

11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

25
30
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
4
16%
6
20%
1-15
5
20%
5
17%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
8
32%
8
27%
76-90

Пропущено

24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
13%
3
14%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
25%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0
Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1
Барселона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2
Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона 0:0 Заявка 20 8 8 4 30 - 22 32
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Гранада 0:0 Заявка 20 5 9 6 23 - 26 24
13. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Барселона 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
11. Гранада 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Нуэво Лос Карменес". Отдыхаем...
  • Судья
    45'
    Пуэртас в контратаке правым флангом протащил мяч вперёд, после чего простреливал в центр, но мяч попал в руку Бускетсу. Судья не заметил этого, и штрафной удар не назначил.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Дембеле сместился на левый край атаки, откуда пытался выполнить тонкий пас в штрафную площадку, но мяч был перехвачен одним из многочисленных защитников "насридов".
  • 43'
    Гарсия вовсе метров с 40 решил пробить по воротам. У него мяч не улетел в небеса, но попал в одного из защитников "Гранады", который располагался в полукружии штрафной площади.
  • 42'
    Подустали под конец тайма обе команды, и игровой ритм существенно снизился. Похоже, что первый тайм закончится безголевой ничьей.
  • 40'
    Дембеле теперь решил пробить по воротам с далёкой дистанции с правой ноги. Мяч полетел по тому же направлению, что и у Ютгла минутой ранее.
  • 39'
    Ютгла теперь решил без особой подготовки пальнуть по воротам метров с 32. Удивительно, на что тут рассчитывал Ферран. Мяч улетел высоко на трибуны.
  • 38'
    Отметим, что очень пассивно в атакующих действиях сегодня действуют крайние защитники "Барселоны". Не хотят рисковать каталонцы, опасаясь разящих контратак "Гранады".
  • 37'
    Ютгла с левого фланга смело пошёл в дриблинг в штрафную площадку, но споткнулся уже о первого соперника на своём пути, потеряв мяч.
  • 36'
    Нико по правому флангу выполнял обостряющий пас на ход Дембеле, но того Торренте достаточно легко сумел оттеснить от мяча, и будет удар от ворот теперь произведён Машимиану.
  • 35'
    Статистика пока что показывает абсолютное равенство по владению мячом в матче - 50 на 50 в процентном соотношении.
  • 34'
    Мачис с левого фланга теперь подавал в штрафную площадку, но там продолжает хозяйничать Пике. С подбора с ходу попытался пробить Гоналон, но мяч откровенно свалился с ноги француза.
  • 33'
    Со стандарта Алвес выполнял навес в штрафную площадку, но он получился слишком сильным, и мяч ушёл за лицевую линию поля.
  • Желтая карточка
    32'
    В контратаке каталонцы заработали штрафной удар в глубине поля на левом краю. Гоналон получил жёлтую карточку за фол против де Йонга.
  • 31'
    Левым флангом ответили своей атакой хозяева поля с подачей в штрафную площадку, но там Пике мяч спокойно отбил в поле.
  • 30'
    Ютгла теперь с левого фланга выполнял навес в центр, но мяч также рикошетом от ноги защитника последовал в руки внимательному вратарю "Гранады".
  • 29'
    Дембеле с правого фланга выполнял подачу в штрафную площадку, но мяч задел ногу защитника, и рикошетил в створ ворот, но Машимиану на эту уверенно среагировал, и мяч спокойно поймал в руки.
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! В контратаке Мачис получил мяч на левом краю штрафной площади, откуда из-под защитника на силу пробивал низом, но тер Штеген блестяще сумел сложиться, парировав мяч, после чего Пике выносом разрядил ситуацию.
  • Опасный момент
    27'
    Дембеле пробивал с дальней дистанции с левой ноги, предварительно сместившись с правого фланга в центр. Получилось достаточно мощно, но мяч выше ворот полетел.
  • Судья
    26'
    Милья врывался на правый край штрафной площади "Барселоны", где его рукой немного придержал Гави, но этого оказалось недостаточно для пенальти, по мнению судей.
  • 25'
    Суарес с дальней дистанции решил пробить по воротам, но читался его замысел, и сразу два защитника "Барселоны" были готовы принять выстрел на себя.
  • 24'
    Из глубины поля последовала планирующая подача в штрафную площадку гостей, но она оказалась разминочной для тер Штегена, который уверенно сработал на выходе.
  • Желтая карточка
    23'
    В середине поля Гави сзади по ногам срубил Мачиса, за что получил первую жёлтую карточку в этом поединке.
  • Судья
    22'
    Дембеле выдал классный проникающий пас в штрафную площадку на де Йонга, но тот под натиском защитника не удержал равновесие и упал. Судья пенальти в этом эпизоде не видит.
  • Угловой
    21'
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости, стараниями Дембеле. Сам Усман от флажка подавал в центр в направлении Пике, но последнему борьбу в воздухе выиграть не удалось.
  • 20'
    Нико с правого фланга выполнил неудачный диагональный навес в штрафную площадку, который оказался слишком сильным - мяч вышел за лицевую линию.
  • 19'
    Хави у кромки поля не выглядит недовольным. Пока что его команда играет неплохо, но счёт на табло остаётся не открытым.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Левым флангом провели атаку каталонцы, откуда прострельная передача от Ютглы последовала на средней высоте в противоход де Йонгу, который исхитрился пробить с лёту пяткой - мяч пролетел прямо над перекладиной.
  • 17'
    Не рискуют защитники и вратарь "Гранады" у своих владений под прессингом соперников, не стесняясь просто выбивать мяч за боковую линию.
  • 16'
    Продолжают партнёры по команде грузить передачами Дембеле, но тот пока только ошибается. Ни одного обострения от француза в этот вечер мы ещё не увидели.
  • 15'
    Передача низом от Пике прошла на правый фланг атаки на Дембеле, который на этот раз был в правильном положении, но сплоховал Усман при приёме мяча, выпустив игровой снаряд за боковую линию.
  • 14'
    Постепенно "Барселона" начинает доминировать на поле, и "насридам" приходится всем составом держать оборону на своей трети поля.
  • Офсайд
    13'
    Диагональный заброс на правый фланг атаки прошёл на Дембеле, но судьи достаточно быстро дали свисток, зафиксировав офсайд у французского нападающего.
  • 12'
    Хотелось бы, чтобы поскорее были приняты обновлённые правила принятия офсайда, чтобы такие микроофсайды больше не фиксировались. Всё-таки надо судить в пользу атакующей команды, когда соперники находятся на одной линии.
  • Видеоповтор
    11'
    Стоит отметить, что сам де Йонг не был во "вне игры", а ещё в ходе развития атаки на левом фланге в сантиметровый офсайд попал Гави.
  • Офсайд
    10'
    ГО-О-О-ОЛ забивает де Йонг после диагональной подачи с левого фланга, но судейская бригада в поле взятие ворот не фиксирует по причине положения "вне игры".
  • 9'
    Суарес попытался через центральную ось за счёт дриблинга протащить мяч в штрафную площадь гостей, но защитники "Барселоны" сумели оттеснить его от мяча без нарушения правил.
  • 8'
    Машимиану был вынужден сейчас выскочить за пределы штрафной площади, чтобы выбить мяч в аут, прервав возможный выход 1 на 1 от Ютглы.
  • Фол, нарушение
    7'
    Нико в центральном круге грубовато ударил по ногам Милье, но судья решил, что этот эпизод на жёлтую карточку не тянет.
  • 6'
    После выхода мяча за пределы пола Дани Алвес решил поприветствовать главного тренера "Гранады" Роберту Морено. Тренер с улыбкой подал руку бразильскому ветерану.
  • 5'
    Первую свою атаку гости провели левым флангом, откуда прострельная передача вдоль ворот последовала, но оказалась она безадресной - Люк де Йонг эпизод не прочитал.
  • 4'
    Каталонцы несколько мандражируют на первых минутах матча. На молодых футболистов прежде всего давит ответственность за результат - нельзя "Барселоне" терять очки, так как она находится за пределами лидирующей четвёрки.
  • 3'
    Не самая лучшая подача со стандартного положения пошла - все набегающие на ворота игроки оказались пойманными на противоходе.
  • Фол, нарушение
    2'
    Болельщики на "Нуэво Лос Карменес" сразу погнали своих любимцев вперёд, и на левом фланге атаки сумел заработать штрафной удар Нева, неподалёку от линии штрафной площади.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Гранада 0:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Барселона

Исход игры
Гранада
3.3% (5)
Ничья
9.8% (15)
Барселона
86.9% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (87)
Меньше
33.08% (43)
Обе команды забьют
Да
72.31% (94)
Нет
27.69% (36)
Популярный счёт
1:2 Барселона
42.5% (65)
0:1 Барселона
11.1% (17)
0:2 Барселона
9.8% (15)
1:1 Ничья
7.2% (11)
1:3 Барселона
5.9% (9)
0:3 Барселона
2.6% (4)
2:1 Гранада
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
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