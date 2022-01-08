Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Нуэво Лос Карменес
22' Желтая карточкаГави
31' Желтая карточкаГоналон Максим
Ход матча
22'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
17
Де
Йонг
Люк
29
Ютгла
Ферран
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
29 Ютгла ФерранНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ахомач ИлиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Гранада
Барселона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
18 матчей
16.7%
5.6%
77.7%
3 победы 1 ничья 14 побед
Первый тайм
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.35
|Суарес Луис III
|4
|0.2
|Пуэртас Антонио
|3
|0.15
|Мачис Дарвин
|2
|0.1
|Санчес Герман
|2
|0.1
|Рочина Рубен
|1
|0.05
|Милья Луис
|1 (1)
|0.05
|Монторо Анхель
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.4
|Фати Ансу
|3
|0.15
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|Роберто Серхи
|2
|0.1
|Гонсалес Нико
|2
|0.1
|Де Йонг Люк
|2
|0.1
|Араухо Рональд
|2
|0.1
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.1
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Пике Херард
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Агуэро Серхио
|1
|0.05
|Ютгла Ферран
|1
|0.05
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.05
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Суарес Луис III
|4
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Милья Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|6
|0
|Пике Херард
|5
|0
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Абдессамад Эззалзули
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
22%
4
21%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
6
32%
76-90
Пропущено
11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Забито
25
30
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
4
16%
6
20%
1-15
5
20%
5
17%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
8
32%
8
27%
76-90
Пропущено
24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
13%
3
14%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
25%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0
Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1
Барселона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2
Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 22
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Гранада
|0:0 Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 26
|24
|13.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|11.
|Гранада
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Барселона
Исход игры
Гранада
3.3% (5)
Ничья
9.8% (15)
Барселона
86.9% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (87)
Меньше
33.08% (43)
Обе команды забьют
Да
72.31% (94)
Нет
27.69% (36)
Популярный счёт
1:2 Барселона
42.5% (65)
0:1 Барселона
11.1% (17)
0:2 Барселона
9.8% (15)
1:1 Ничья
7.2% (11)
1:3 Барселона
5.9% (9)
0:3 Барселона
2.6% (4)
2:1 Гранада
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!