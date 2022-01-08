Гарсия вовсе метров с 40 решил пробить по воротам. У него мяч не улетел в небеса, но попал в одного из защитников "Гранады", который располагался в полукружии штрафной площади.

Дембеле сместился на левый край атаки, откуда пытался выполнить тонкий пас в штрафную площадку, но мяч был перехвачен одним из многочисленных защитников "насридов".

Пуэртас в контратаке правым флангом протащил мяч вперёд, после чего простреливал в центр, но мяч попал в руку Бускетсу. Судья не заметил этого, и штрафной удар не назначил.

Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Нуэво Лос Карменес". Отдыхаем...

42' Подустали под конец тайма обе команды, и игровой ритм существенно снизился. Похоже, что первый тайм закончится безголевой ничьей.

40' Дембеле теперь решил пробить по воротам с далёкой дистанции с правой ноги. Мяч полетел по тому же направлению, что и у Ютгла минутой ранее.

39' Ютгла теперь решил без особой подготовки пальнуть по воротам метров с 32. Удивительно, на что тут рассчитывал Ферран. Мяч улетел высоко на трибуны.

38' Отметим, что очень пассивно в атакующих действиях сегодня действуют крайние защитники "Барселоны". Не хотят рисковать каталонцы, опасаясь разящих контратак "Гранады".

37' Ютгла с левого фланга смело пошёл в дриблинг в штрафную площадку, но споткнулся уже о первого соперника на своём пути, потеряв мяч.

36' Нико по правому флангу выполнял обостряющий пас на ход Дембеле, но того Торренте достаточно легко сумел оттеснить от мяча, и будет удар от ворот теперь произведён Машимиану.

35' Статистика пока что показывает абсолютное равенство по владению мячом в матче - 50 на 50 в процентном соотношении.

34' Мачис с левого фланга теперь подавал в штрафную площадку, но там продолжает хозяйничать Пике. С подбора с ходу попытался пробить Гоналон, но мяч откровенно свалился с ноги француза.

33' Со стандарта Алвес выполнял навес в штрафную площадку, но он получился слишком сильным, и мяч ушёл за лицевую линию поля.

32' В контратаке каталонцы заработали штрафной удар в глубине поля на левом краю. Гоналон получил жёлтую карточку за фол против де Йонга.

31' Левым флангом ответили своей атакой хозяева поля с подачей в штрафную площадку, но там Пике мяч спокойно отбил в поле.

30' Ютгла теперь с левого фланга выполнял навес в центр, но мяч также рикошетом от ноги защитника последовал в руки внимательному вратарю "Гранады".

29' Дембеле с правого фланга выполнял подачу в штрафную площадку, но мяч задел ногу защитника, и рикошетил в створ ворот, но Машимиану на эту уверенно среагировал, и мяч спокойно поймал в руки.

28' ОПАСНО! В контратаке Мачис получил мяч на левом краю штрафной площади, откуда из-под защитника на силу пробивал низом, но тер Штеген блестяще сумел сложиться, парировав мяч, после чего Пике выносом разрядил ситуацию.

27' Дембеле пробивал с дальней дистанции с левой ноги, предварительно сместившись с правого фланга в центр. Получилось достаточно мощно, но мяч выше ворот полетел.

26' Милья врывался на правый край штрафной площади "Барселоны", где его рукой немного придержал Гави, но этого оказалось недостаточно для пенальти, по мнению судей.

25' Суарес с дальней дистанции решил пробить по воротам, но читался его замысел, и сразу два защитника "Барселоны" были готовы принять выстрел на себя.

24' Из глубины поля последовала планирующая подача в штрафную площадку гостей, но она оказалась разминочной для тер Штегена, который уверенно сработал на выходе.

23' В середине поля Гави сзади по ногам срубил Мачиса, за что получил первую жёлтую карточку в этом поединке.

22' Дембеле выдал классный проникающий пас в штрафную площадку на де Йонга, но тот под натиском защитника не удержал равновесие и упал. Судья пенальти в этом эпизоде не видит.

21' Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости, стараниями Дембеле. Сам Усман от флажка подавал в центр в направлении Пике, но последнему борьбу в воздухе выиграть не удалось.

20' Нико с правого фланга выполнил неудачный диагональный навес в штрафную площадку, который оказался слишком сильным - мяч вышел за лицевую линию.

19' Хави у кромки поля не выглядит недовольным. Пока что его команда играет неплохо, но счёт на табло остаётся не открытым.

18' ОПАСНО! Левым флангом провели атаку каталонцы, откуда прострельная передача от Ютглы последовала на средней высоте в противоход де Йонгу, который исхитрился пробить с лёту пяткой - мяч пролетел прямо над перекладиной.

17' Не рискуют защитники и вратарь "Гранады" у своих владений под прессингом соперников, не стесняясь просто выбивать мяч за боковую линию.

16' Продолжают партнёры по команде грузить передачами Дембеле, но тот пока только ошибается. Ни одного обострения от француза в этот вечер мы ещё не увидели.

15' Передача низом от Пике прошла на правый фланг атаки на Дембеле, который на этот раз был в правильном положении, но сплоховал Усман при приёме мяча, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

14' Постепенно "Барселона" начинает доминировать на поле, и "насридам" приходится всем составом держать оборону на своей трети поля.

13' Диагональный заброс на правый фланг атаки прошёл на Дембеле, но судьи достаточно быстро дали свисток, зафиксировав офсайд у французского нападающего.

12' Хотелось бы, чтобы поскорее были приняты обновлённые правила принятия офсайда, чтобы такие микроофсайды больше не фиксировались. Всё-таки надо судить в пользу атакующей команды, когда соперники находятся на одной линии.

11' Стоит отметить, что сам де Йонг не был во "вне игры", а ещё в ходе развития атаки на левом фланге в сантиметровый офсайд попал Гави.

10' ГО-О-О-ОЛ забивает де Йонг после диагональной подачи с левого фланга, но судейская бригада в поле взятие ворот не фиксирует по причине положения "вне игры".

9' Суарес попытался через центральную ось за счёт дриблинга протащить мяч в штрафную площадь гостей, но защитники "Барселоны" сумели оттеснить его от мяча без нарушения правил.

8' Машимиану был вынужден сейчас выскочить за пределы штрафной площади, чтобы выбить мяч в аут, прервав возможный выход 1 на 1 от Ютглы.

7' Нико в центральном круге грубовато ударил по ногам Милье, но судья решил, что этот эпизод на жёлтую карточку не тянет.

6' После выхода мяча за пределы пола Дани Алвес решил поприветствовать главного тренера "Гранады" Роберту Морено. Тренер с улыбкой подал руку бразильскому ветерану.

5' Первую свою атаку гости провели левым флангом, откуда прострельная передача вдоль ворот последовала, но оказалась она безадресной - Люк де Йонг эпизод не прочитал.

4' Каталонцы несколько мандражируют на первых минутах матча. На молодых футболистов прежде всего давит ответственность за результат - нельзя "Барселоне" терять очки, так как она находится за пределами лидирующей четвёрки.

3' Не самая лучшая подача со стандартного положения пошла - все набегающие на ворота игроки оказались пойманными на противоходе.

2' Болельщики на "Нуэво Лос Карменес" сразу погнали своих любимцев вперёд, и на левом фланге атаки сумел заработать штрафной удар Нева, неподалёку от линии штрафной площади.