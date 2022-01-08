Первый тайм

5' А вот сейчас подсел на свои ворота "Реал". Несколько дальних ударов произвели "летучие мыши", но направить мяч в створ не удалось никому из валенсийцев.

4' МОМЕНТ! После розыгрыша углового Васс нанес удар по воротам соперника, но принял на себя выстрел один из защитников "Реала", который заблокировал сферу и выбил ее за лицевую. Снова угловой.

3' Активнейшими действиями пытается "Реал" запутать своих соперников на первых минутах встречи. Но пропускает от соперника контратаку "королевский клуб", позволяя оппоненту заработать угловой.

2' Футболисты "Реала" предстали сегодня на поле в своих традиционных сливочных цветах, в то время, как игроки "Валенсии" вышли на футбольный газон в черно-бордовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамках гостей - справа.