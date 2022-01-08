Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
39 Иранцо РубенЗащитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
26 Pedro Aleman
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Валенсия
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед
34 матча
55.9%
23.5%
20.6%
19 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|15 (1)
|0.75
|Винисиус Жуниор
|10
|0.5
|Асенсио Марко
|5
|0.25
|Начо Фернандес
|2
|0.1
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Алаба Давид
|1
|0.05
|Йович Лука
|1
|0.05
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|Иско Аларкон
|1
|0.05
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Менди Ферлан
|1
|0.05
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.37
|Гуэдеш Гонсалу
|6
|0.32
|Дуро Уго
|5
|0.26
|Гайя Хосе
|2
|0.11
|Макси Гомес
|2
|0.11
|Альдерете Омар
|2
|0.11
|Андре Маркос
|1
|0.05
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Фулкье Димитри
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Гайя Хосе
|5
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Корреа Тьерри
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Пропущено
5
17
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
40%
6
35%
1-15
1
20%
5
29%
29%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90
Забито
23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
7
41%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
41
30
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
12%
3
10%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
4
10%
6
20%
31-45
9
22%
5
17%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
10
24%
9
30%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
6
21%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
4
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3
Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|21
|14
|5
|2
|41 - 17
|47
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|20
|7
|8
|5
|31 - 28
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|13.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 5
|22
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Валенсия
Исход игры
Реал Мадрид
88.9% (136)
Ничья
7.8% (12)
Валенсия
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.8% (81)
Меньше
35.2% (44)
Обе команды забьют
Да
67.2% (84)
Нет
32.8% (41)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
39.2% (60)
2:0 Реал Мадрид
22.9% (35)
3:1 Реал Мадрид
8.5% (13)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:0 Реал Мадрид
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Реал Мадрид
1.3% (2)
3:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
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