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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Валенсия
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 159
Реал Мадрид 89.3% (142)
X 7.5% (12)
Валенсия 3.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Валенсия
1.42
5.45
9.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Силлессен
Яспер
24
Пиччини
Кристиано
15
Альдерете
Омар
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
4
Муса
Юнус
9
Макси
Гомес
Реал Мадрид
4-3-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Валенсия

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед

34 матча

55.9%
23.5%
20.6%
19 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 15 (1) 0.75
Винисиус Жуниор 10 0.5
Асенсио Марко 5 0.25
Начо Фернандес 2 0.1
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 7 (5) 0.37
Гуэдеш Гонсалу 6 0.32
Дуро Уго 5 0.26
Гайя Хосе 2 0.11
Макси Гомес 2 0.11
Альдерете Омар 2 0.11
Андре Маркос 1 0.05
Васс Даниэль 1 0.05
Габриэль Паулиста 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 6 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Винисиус Жуниор 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Менди Ферлан 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Милитао Эдер 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Васс Даниэль 6 0
Фулкье Димитри 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Гайя Хосе 5 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Муса Юнус 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Лато Тони 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Рачич Урош 1 0
Коба Куандреди 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Пропущено

5
17
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
40%
6
35%
1-15
1
20%
5
29%
29%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
7
41%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

41
30
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
12%
3
10%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
4
10%
6
20%
31-45
9
22%
5
17%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
10
24%
9
30%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
6
21%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3
Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 21 14 5 2 41 - 17 47
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия 0:0 Заявка 20 7 8 5 31 - 28 29
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
13. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 10 6 4 0 18 - 5 22
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 16 13
10. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    5'
    А вот сейчас подсел на свои ворота "Реал". Несколько дальних ударов произвели "летучие мыши", но направить мяч в створ не удалось никому из валенсийцев.
  • Опасный момент
    4'
    МОМЕНТ! После розыгрыша углового Васс нанес удар по воротам соперника, но принял на себя выстрел один из защитников "Реала", который заблокировал сферу и выбил ее за лицевую. Снова угловой.
  • Угловой
    3'
    Активнейшими действиями пытается "Реал" запутать своих соперников на первых минутах встречи. Но пропускает от соперника контратаку "королевский клуб", позволяя оппоненту заработать угловой.
  • 2'
    Футболисты "Реала" предстали сегодня на поле в своих традиционных сливочных цветах, в то время, как игроки "Валенсии" вышли на футбольный газон в черно-бордовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамках гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Мадриде со свистком главного арбитра стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:0 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Валенсия

Исход игры
Реал Мадрид
88.9% (136)
Ничья
7.8% (12)
Валенсия
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.8% (81)
Меньше
35.2% (44)
Обе команды забьют
Да
67.2% (84)
Нет
32.8% (41)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
39.2% (60)
2:0 Реал Мадрид
22.9% (35)
3:1 Реал Мадрид
8.5% (13)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:0 Реал Мадрид
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Реал Мадрид
1.3% (2)
3:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
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Реал Мадрид
Валенсия

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