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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 54
Реал Мадрид 87% (47)
X 11.1% (6)
Валенсия 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Валенсия
1.43
5.50
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Мадрид
Валенсия

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед

34 матча

55.9%
23.5%
20.6%
19 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 15 (1) 0.75
Винисиус Жуниор 10 0.5
Асенсио Марко 5 0.25
Начо Фернандес 2 0.1
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 7 (5) 0.37
Гуэдеш Гонсалу 6 0.32
Дуро Уго 5 0.26
Гайя Хосе 2 0.11
Макси Гомес 2 0.11
Альдерете Омар 2 0.11
Андре Маркос 1 0.05
Васс Даниэль 1 0.05
Габриэль Паулиста 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 6 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Винисиус Жуниор 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Менди Ферлан 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Милитао Эдер 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Васс Даниэль 6 0
Фулкье Димитри 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Гайя Хосе 5 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Муса Юнус 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Лато Тони 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Рачич Урош 1 0
Коба Куандреди 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Пропущено

5
17
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
40%
6
35%
1-15
1
20%
5
29%
29%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
7
41%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

41
30
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
12%
3
10%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
4
10%
6
20%
31-45
9
22%
5
17%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
10
24%
9
30%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
6
21%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3
Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 19 0 8 11 19 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
18. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2022, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Реал Мадрид 87% (47)
    X 11.1% (6)
    Валенсия 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Валенсия
    1.43
    5.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    87% (47)
    Ничья
    11.1% (6)
    Валенсия
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    44.4% (24)
    2:0 Реал Мадрид
    24.1% (13)
    3:1 Реал Мадрид
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    3:2 Реал Мадрид
    3.7% (2)
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    Реал Мадрид
    Валенсия

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