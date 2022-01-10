Второй тайм

96' Милья Пере из команды Эльче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Команда Эльче не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Эльче

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Рауль де Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Димата Ландри из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Хосема предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Мерида Фран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Милья Пере из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

92' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Мерида Фран получает желтую карточку за толчок соперника.

91' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Роко Энсо получает желтую карточку за толчок соперника.

90' Отличные скиллы показывает Педроса Адриа , обводя своих соперников

89' Удар от ворот произведет Эльче

88' Рефери не любит споров - именно за это Рауль де Томас сейчас получил желтую

87' Каррерас Жофре из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Рибаудо Нико из команды Эспаньол делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

87' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Милья Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Эльче

84' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Глупую желтую получил Милья Пере за то, что отбил ногой мяч после свистка

82' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

76' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Верду Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Верду Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Рауль де Томас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

72' Каррильо Гидо из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ману Морланес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Удар от ворот произведет Эльче

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Гумбау Херард из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

61' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Эльче выполняет удар от ворот.

59' Игрок Пуадо Хавьер из команды Эспаньол неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

56' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

56' Моренте Тете выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Милья Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Отличные скиллы показывает Пуадо Хавьер , обводя своих соперников

52' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Эльче

50' Эмбарба Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Мохика Хоан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 11870 болельщиков

48' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Эльче

46' Морон Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали