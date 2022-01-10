Испания: Ла Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 11870
0:1
6' ГолМилья Пере
0:2
14' ГолМилья Пере
22' Желтая карточкаБаре Кейди
30' Желтая карточкаПедроса Адриа
36' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
45' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:2
45' ПенальтиРауль де Томас
49' Желтая карточкаМохика Хоан
77' Желтая карточкаГумбау Херард
83' Желтая карточкаМилья Пере
88' Желтая карточкаРауль де Томас
90' Желтая карточкаРоко Энсо
90' Желтая карточкаМерида Фран
Ход матча
6'
0:1
14'
0:2
22'
30'
45'
45'
1:2
49'
77'
77'
83'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
13 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
34
Гарсия
Жоан
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
12
Лукас
Перес
- Основной состав
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jaime Ramos
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Эльче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|10 (4)
|0.5
|Пуадо Хавьер
|3
|0.15
|Видаль Алеш
|2
|0.1
|Серхи Гомес
|1
|0.05
|Дардер Серхи
|1
|0.05
|Эррера Янгель
|1
|0.05
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Кабрера Леандро
|1
|0.05
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|Ману Морланес
|1
|0.05
|Рибаудо Нико
|1
|0.05
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|5
|0.25
|Милья Пере
|4
|0.2
|Моренте Тете
|2
|0.1
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.1
|Бенедетто Дарио
|2
|0.1
|Лукас Перес
|2
|0.1
|Мохика Хоан
|1
|0.05
|Фернандес Хосан
|1
|0.05
|Роко Энсо
|1
|0.05
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баре Кейди
|5
|0
|Педроса Адриа
|5
|0
|Рауль де Томас
|3
|1
|Кабрера Леандро
|4
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|7
|0
|Роко Энсо
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гумбау Херард
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Диего Гонсалес VII
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
6
67%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Забито
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
4%
3
17%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
7
30%
1
6%
46-60
1
4%
7
39%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
7
26%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2
Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1
Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 22
|29
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|10.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|12.
|Осасуна
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Эльче
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 28
|19
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 30
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|15 - 34
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 1:2 Эльче
Исход игры
Эспаньол
89.2% (124)
Ничья
9.4% (13)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.09% (53)
Меньше
58.91% (76)
Обе команды забьют
Да
46.51% (60)
Нет
53.49% (69)
Популярный счёт
2:1 Эспаньол
36% (50)
1:0 Эспаньол
33.8% (47)
2:0 Эспаньол
14.4% (20)
1:1 Ничья
5% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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