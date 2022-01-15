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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:2
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
1:0
18' Гол
Капуто Франческо
1:1
27' Гол
Синго Вилфред
52' Желтая карточка
Лукич Саша
65' Желтая карточка
Бремер Глейсон
1:2
67' Гол
Прат Деннис
90'+6

Ход матча

18'
Капуто Франческо
(Габбьядини Маноло)
1:0
27'
1:1
Синго Вилфред
(Войвода Мергим)
52'
 
Лукич Саша
65'
 
Бремер Глейсон
67'
1:2
Прат Деннис
(Лукич Саша)
78'
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
 
78'
Киерво Риккардо
Аскилдсен Кристоффер
 
78'
Конти Андреа
Феррари Алекс
 
83'
 
Пьяца Марко
Санабрия Антонио
84'
 
Дзадза Симоне
Брекало Йосип
88'
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
 
88'
Торрегросса Эрнесто
Габбьядини Маноло
 
90'
 
Побега Томмазо
Прат Деннис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 12
  • 3 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 146
Сампдория 38.4% (56)
X 45.9% (67)
Торино 15.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
19
Дрэгушин
Раду
25
Феррари
Алекс
3
Ауджелло
Томмазо
88
Ринкон
Томас
16
Аскилдсен
Кристоффер
87
Кандрева
Антонио
23
Габбьядини
Маноло
2
Торсби
Мортен
10
Капуто
Франческо
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
Сампдория
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Сампдория
Торино

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.27
Габбьядини Маноло 6 0.27
Капуто Франческо 5 0.23
Йосида Майя 2 0.09
Торсби Мортен 2 0.09
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.05
Экдаль Альбин 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Ауджелло Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 5 0.24
Побега Томмазо 4 0.19
Санабрия Антонио 4 0.19
Синго Вилфред 3 0.14
Пьяца Марко 3 0.14
Прат Деннис 2 0.1
Белотти Андреа 2 0.1
Бремер Глейсон 2 0.1
Лукич Саша 1 0.05
Верди Симоне 1 0.05
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 6 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Кандрева Антонио 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 4 1
Эйна Ола 4 0
Лукич Саша 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Бремер Глейсон 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Пропущено

26
11
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
19%
1
9%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
18%
4
18%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
6
27%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
6
55%
76-90

Забито

26
27
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
4
15%
4
15%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
27%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

43
22
24 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
7
16%
2
9%
1-15
7
16%
2
9%
16-30
10
23%
4
18%
31-45
6
14%
2
9%
46-60
5
12%
4
18%
61-75
8
19%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1
Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2
Торино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1
Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Сампдория 38.4% (56)
X 45.9% (67)
Торино 15.8% (23)
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Где смотреть матч Сампдория 1:2 Торино онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Торино

Исход игры
Сампдория
38.4% (56)
Ничья
45.9% (67)
Торино
15.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
33.1% (47)
Меньше
66.9% (95)
Обе команды забьют
Да
76.06% (108)
Нет
23.94% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (61)
2:1 Сампдория
17.8% (26)
1:0 Сампдория
13.7% (20)
1:2 Торино
7.5% (11)
0:1 Торино
5.5% (8)
2:0 Сампдория
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Торино
1.4% (2)
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