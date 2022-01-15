Голкипер мог бы сыграть и получше

Риккадо Чиерво не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

47' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

47' О, нет. Из многообещающей позиции Торсби Мортен из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

47' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Войвода Мергим бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

46' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кандрева Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Сампдория

41' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Брекало Йосип нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

38' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Прат Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

34' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Зима Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Зима Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Сампдория

31' Родригес Рикардо не смог попасть в створ ударом издали

31' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Войвода Мергим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Команда Торино сравняла счет! Игра продолжается!

27' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ринкон Томас из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Габбьядини Маноло нанес удар издали, а Ваня Милинкович-Савич отбил его обратно в игру!

19' Команда Сампдория забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Капуто Франческо забивает с правой ноги!

18' ШАНС! Капуто Франческо вышел один на один с голкипером...

18' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновится спорным мячом

15' Ох, нехорошо это выглядит. Торсби Мортен получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Зима Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Зима Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Торсби Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Владимиро Фальконе отбил мяч на угловой после удара Прат Деннис из штрафной площади.

13' Отличные скиллы показывает Прат Деннис , обводя своих соперников

12' Владимиро Фальконе не дал случится голу! Войвода Мергим должен был забивать, но Владимиро Фальконе сделал отличный сейв

11' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фальконе Владимиро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Удар от ворот произведет Сампдория

9' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Торино

2' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сампдория начинает с центра поля