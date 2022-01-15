Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
18' ГолКапуто Франческо
1:1
27' ГолСинго Вилфред
52' Желтая карточкаЛукич Саша
65' Желтая карточкаБремер Глейсон
1:2
67' ГолПрат Деннис
Ход матча
18'
27'
1:1
52'
65'
67'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 12
-
3 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
88
Ринкон
Томас
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Ivan Saio
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Сампдория
Торино
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.27
|Габбьядини Маноло
|6
|0.27
|Капуто Франческо
|5
|0.23
|Йосида Майя
|2
|0.09
|Торсби Мортен
|2
|0.09
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.05
|Экдаль Альбин
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|5
|0.24
|Побега Томмазо
|4
|0.19
|Санабрия Антонио
|4
|0.19
|Синго Вилфред
|3
|0.14
|Пьяца Марко
|3
|0.14
|Прат Деннис
|2
|0.1
|Белотти Андреа
|2
|0.1
|Бремер Глейсон
|2
|0.1
|Лукич Саша
|1
|0.05
|Верди Симоне
|1
|0.05
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|8
|0
|Экдаль Альбин
|6
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Кандрева Антонио
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|4
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Бремер Глейсон
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Пропущено
26
11
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
19%
1
9%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
18%
4
18%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
6
55%
76-90
Забито
26
27
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
4
15%
4
15%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
27%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
43
22
24 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
7
16%
2
9%
1-15
7
16%
2
9%
16-30
10
23%
4
18%
31-45
6
14%
2
9%
46-60
5
12%
4
18%
61-75
8
19%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1
Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2
Торино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1
Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Торино
Исход игры
Сампдория
38.4% (56)
Ничья
45.9% (67)
Торино
15.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
33.1% (47)
Меньше
66.9% (95)
Обе команды забьют
Да
76.06% (108)
Нет
23.94% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (61)
2:1 Сампдория
17.8% (26)
1:0 Сампдория
13.7% (20)
1:2 Торино
7.5% (11)
0:1 Торино
5.5% (8)
2:0 Сампдория
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Торино
1.4% (2)
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