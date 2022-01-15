Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

47' Милинкович-Савич Сергей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Милинкович-Савич Сергей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Скьявоне Андреа получил желтую карточку от судьи

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Салернитана

37' Отличный пас сделал Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

36' Луис Фелипе нанес удар головой, но Вид Белец спокойно отбил мяч.

36' Раньери Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Иммобиле Чиро и попал в каркас ворот!

36' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Катальди Данило получил желтую карточку от судьи

28' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

24' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Педро Родригес из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Оби Джоэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

17' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хюсай Эльсейд из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Отличный командный гол!

7' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с левой ноги!

7' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Лацио выполняет удар от ворот.

5' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Делли Карри Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля