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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
0:3
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
7' Гол
Иммобиле Чиро
0:2
10' Гол
Иммобиле Чиро
28' Желтая карточка
Катальди Данило
41' Желтая карточка
Скьявоне Андреа
63' Желтая карточка
Раньери Лука
0:3
66' Гол
Лаццари Мануэль
66' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
69' Желтая карточка
Фелипе Луис
90'+2

Ход матча

7'
0:1
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
10'
0:2
Иммобиле Чиро
(Педро Родригес)
28'
 
Катальди Данило
40'
 
Андерсон Фелипе
Педро Родригес
41'
Скьявоне Андреа
 
59'
 
Лаццари Мануэль
Марушич Адам
59'
 
Лукас Лейва
Катальди Данило
63'
Раньери Лука
 
66'
0:3
Лаццари Мануэль
(Андерсон Фелипе)
66'
 
Лаццари Мануэль
68'
Руджери Маттео
Оби Джоэл
 
69'
 
Фелипе Луис
76'
Mario Perrone
Раньери Лука
 
82'
Вергани Эдоардо
Гондо Седрик
 
83'
 
Ромеро Лука
Дзакканьи Маттиа
83'
 
Вавро Денис
Фелипе Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 148
Салернитана 3.4% (5)
X 1.4% (2)
Лацио 95.3% (141)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
72
Белек
Вид
33
Делли
Карри
Филиппо
35
Andrei
Motoc
5
Весели
Фредерик
24
Кечрида
Вайди
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
22
Оби
Джоэл
19
Раньери
Лука
9
Бонаццоли
Федерико
15
Гондо
Седрик
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Салернитана
3-5-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Лацио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.15
Кулибали Мамаду 2 0.1
Джурич Милан II 2 (1) 0.1
Сими Нванкво 1 0.05
Кастанос Григорис 1 0.05
Скьявоне Андреа 1 0.05
Гондо Седрик 1 0.05
Раньери Лука 1 0.05
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 17 (3) 0.77
Милинкович-Савич Сергей 7 0.32
Педро Родригес 7 0.32
Альберто Луис 3 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.14
Ачерби Франческо 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 2 0.09
Лаццари Мануэль 2 0.09
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Раньери Лука 5 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Кастанос Григорис 2 1
Оби Джоэл 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Катальди Данило 5 0
Патрик 3 1
Альберто Луис 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Педро Родригес 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
17%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
6
26%
4
17%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
6
26%
61-75
3
13%
5
22%
76-90

Забито

8
28
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
4
14%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
6
21%
31-45
1
13%
4
14%
46-60
3
38%
6
21%
61-75
2
25%
7
25%
76-90

Пропущено

22
16
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
4
25%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
6
27%
3
19%
76-90

Забито

14
46
5 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 4
1
7%
10
22%
1-15
1
7%
3
7%
16-30
3
21%
10
22%
31-45
2
14%
6
13%
46-60
4
29%
8
17%
61-75
3
21%
9
20%
76-90

Пропущено

45
39
18 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
8
18%
8
21%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
7
16%
6
15%
31-45
8
18%
1
3%
46-60
10
22%
9
23%
61-75
9
20%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0
Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1
Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Салернитана 3.4% (5)
X 1.4% (2)
Лацио 95.3% (141)
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Где смотреть матч Салернитана 0:3 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Салернитана 0:3 Лацио

Исход игры
Салернитана
3.4% (5)
Ничья
1.4% (2)
Лацио
95.3% (141)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
0:2 Лацио
35.1% (52)
1:2 Лацио
27% (40)
1:3 Лацио
16.9% (25)
0:1 Лацио
6.1% (9)
0:3 Лацио
4.1% (6)
1:4 Лацио
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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