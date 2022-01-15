Италия: Серия A 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Аречи
0:1
7' ГолИммобиле Чиро
0:2
10' ГолИммобиле Чиро
28' Желтая карточкаКатальди Данило
41' Желтая карточкаСкьявоне Андреа
63' Желтая карточкаРаньери Лука
0:3
66' ГолЛаццари Мануэль
66' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
69' Желтая карточкаФелипе Луис
Ход матча
7'
10'
0:2
28'
41'
63'
66'
66'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
72
Белек
Вид
35
Andrei
Motoc
22
Оби
Джоэл
19
Раньери
Лука
15
Гондо
Седрик
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
35 Andrei MotocЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Салернитана
Лацио
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.15
|Кулибали Мамаду
|2
|0.1
|Джурич Милан II
|2 (1)
|0.1
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Скьявоне Андреа
|1
|0.05
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|Раньери Лука
|1
|0.05
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|17 (3)
|0.77
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.32
|Педро Родригес
|7
|0.32
|Альберто Луис
|3
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.14
|Ачерби Франческо
|3
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.09
|Лаццари Мануэль
|2
|0.09
|Катальди Данило
|1
|0.05
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.05
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Раньери Лука
|5
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Оби Джоэл
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Катальди Данило
|5
|0
|Патрик
|3
|1
|Альберто Луис
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
17%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
2
11%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
6
26%
4
17%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
6
26%
61-75
3
13%
5
22%
76-90
Забито
8
28
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
4
14%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
6
21%
31-45
1
13%
4
14%
46-60
3
38%
6
21%
61-75
2
25%
7
25%
76-90
Пропущено
22
16
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
4
25%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
6
27%
3
19%
76-90
Забито
14
46
5 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 4
1
7%
10
22%
1-15
1
7%
3
7%
16-30
3
21%
10
22%
31-45
2
14%
6
13%
46-60
4
29%
8
17%
61-75
3
21%
9
20%
76-90
Пропущено
45
39
18 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
8
18%
8
21%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
7
16%
6
15%
31-45
8
18%
1
3%
46-60
10
22%
9
23%
61-75
9
20%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0
Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1
Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Салернитана 0:3 Лацио
Исход игры
Салернитана
3.4% (5)
Ничья
1.4% (2)
Лацио
95.3% (141)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
0:2 Лацио
35.1% (52)
1:2 Лацио
27% (40)
1:3 Лацио
16.9% (25)
0:1 Лацио
6.1% (9)
0:3 Лацио
4.1% (6)
1:4 Лацио
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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