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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
2:0
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
19' Гол
Дибала Пауло
23' Желтая карточка
Мело Артур
34' Желтая карточка
Соппи Брэндон
77' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
2:0
79' Гол
Маккенни Уэстон
90'+4

Ход матча

19'
Дибала Пауло
1:0
23'
Мело Артур
 
34'
 
Соппи Брэндон
46'
Бернардески Федерико
Кулушевски Деян
 
46'
Локателли Мануэль
Мело Артур
 
57'
Де Шильо Маттиа
Пеллегрини Лука
 
64'
Мората Альваро
Кин Мойзе
 
66'
 
Пуссетто Игнасио
Делофеу Херард
77'
 
Зеегелаар Марвин
79'
Маккенни Уэстон
(Де Шильо Маттиа)
2:0
81'
 
Саксесс Исаак
Соппи Брэндон
81'
 
Яяло Мато
Уолас Соуза
82'
Рабио Адриен
Бентанкур Родриго
 
85'
 
Самарджич Лазар
Арслан Толгай-Али

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 149
Ювентус 98% (146)
X 1.3% (2)
Удинезе 0.7% (1)
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Новости
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
24
Ругани
Даниэле
17
Пеллегрини
Лука
44
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
14
Маккенни
Уэстон
10
Дибала
Пауло
18
Кин
Мойзе
20
Паделли
Даниэле
2
Перес
Неуэн
17
Нюйтинк
Брэм
4
Зеегелаар
Марвин
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
Ювентус
4-4-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Удинезе

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

29 матчей

69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.32
Мората Альваро 5 0.23
Куадрадо Хуан 4 0.18
Локателли Мануэль 3 0.14
Кин Мойзе 3 0.14
Маккенни Уэстон 3 0.14
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.14
Кьеза Федерико 2 0.09
Бернардески Федерико 1 0.05
Кулушевски Деян 1 0.05
Де Шильо Маттиа 1 0.05
Де Лихт Маттайс 1 0.05
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.4
Делофеу Херард 6 0.3
Молина Науэль 3 0.15
Форестьери Фернандо 2 0.1
Перейра Роберто 2 (1) 0.1
Саксесс Исаак 1 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.05
Арслан Толгай-Али 1 0.05
Пуссетто Игнасио 1 0.05
Самарджич Лазар 1 0.05
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Данило Луис 4 0
Локателли Мануэль 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 5 0
Делофеу Херард 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
8
47%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
38%
3
18%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
15%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
6
30%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
6
30%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
6
46%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
18%
4
15%
1-15
7
21%
5
19%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
10
29%
29%
9
33%
76-90

Пропущено

21
37
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
7
19%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
6
29%
10
27%
46-60
0
0%
3
8%
61-75
5
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0
Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1
Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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Новости матча
  • После матча
  • Без особых проблем "Ювентус" дома обыграл "Удинезе", отгрузив по голу в ворота соперника в каждом тайме. на этом наша трансляция окончена, для Вас работал Федосов Дмитрий, спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 2:0!
  • 90'
    Выиграл верх перед чужой штрафной Гомеш и сбросил головой на Саксесса, но тому пробить не позволил Ругани.
  • 90'
    Прорвался в атаку по флангу Мората, но вместо удара отдал поперек на Локателли, но тому пробить не позволил Перес.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня три минуты. Именно столько добавил судья.
  • 89'
    Пробивал головой Гомеш после навеса с левого фланга от Пуссетто, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 88'
    На фланге накрутил соперника финтом Дибала и подал на дальнюю штангу, но здесь Мората проиграл борьбу за мяч Нюйтинку.
  • 87'
    Мората сместился с левого фланга в центр и пробил издали, но мяч застрял в гуще защитников на линии штрафной.
  • Замена
    86'
    Снова изменения произошли в составе "Удинезе". Вместо Толгай-Али Арслана играть будет Лазар Самарджич.
  • 85'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Макенго, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Замена
    83'
    Ответная замена в составе туринцев. Вместо Родриго Бентанкура Свое игровое время получил Адриен Рабио.
  • Замена
    82'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Уоласа и Соппи игру продолжать будут Саксесс и Яяло.
  • 81'
    С фланга отдавал Уолас в штрафную на ход Гомешу, но тот проиграл борьбу за мяч Де Лихту и не смог пробить.
  • Описание гола
    80'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Уэстон Маккенни! Убежал по левому флангу на скорости Де Шильо и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, где был совсем один Маккенни, который без труда головой вколотил снаряд в пустой угол ворот.
  • Желтая карточка
    79'
    В центре поля Дибалу подтолкнул руками в верховой борьбе Зеегелаар, за что тут же получил желтую карточку.
  • Офсайд
    78'
    Диагональ исполнял Локателли с центра поля на левый фланг в направлении Бернардески, но тот оказался в офсайде.
  • 77'
    Прорывался в контратаку Гомеш по центру, но вовремя вернулся в оборону Куадрадо и в подкате вынес сферу в сторону.
  • Угловой
    76'
    Прорвался с фланга в штрафную Мората и пробил с острого угла, но мяч в подкате Перес перевел на угловой.
  • 75'
    Пробивал головой Маккенни в борьбе с соперником после подачи с фланга от Де Шильо, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 74'
    Протащил мяч по флангу Маккенни и прострел в центр на Бернардески, но выстрел последнего пришелся в руки голкиперу.
  • 73'
    Поборолся в штрафной соперника Соппи и сбросил на Гомеша, который пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 72'
    С фланга покатил Удоги в центр на Пуссетто, который вторым касанием пробил по воротам, но угодил в спину Ругани.
  • 71'
    С углового навесил в центр штрафной Уолас на дальнюю штангу, где пробил головой Зеегелаар, но мяч с линии ворот ногой вынес Ругани.
  • 70'
    С правого фланга навесил в штрафную соперника Макенго, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в аут.
  • Замена
    69'
    Замена теперь уже в составе гостей произошла. Вместо Херарда Делофеу на поле появился Игнасио Пуссетто.
  • 68'
    Обыгрался Дибала в стеночку с Де Шильо перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 67'
    С фланга на скорости сместился в штрафную Делофеу, но упал в борьбе против Ругани. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • Замена
    66'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Мойзе Кина игру продолжать будет Альваро Мората.
  • 65'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Локателли и с лету пробил по воротам, но на пути мяча оказался Арслан.
  • 64'
    Убежал по правой бровке Кин, накрутил соперника и прострелил в штрафную, но здесь Перес в падении на угловой вынес.
  • 63'
    Прорвался по флангу Бентанкур и отдал вперед на Дибалу, но в последний момент мяч перехватил Нюйтник.
  • Опасный момент
    62'
    Со штрафного Куадрадо закрутил в ближний верхний угол, но буквально из-под перекладины сферу смог потащить Паделли.
  • 61'
    Соппи на своей половине поля руками подтолкнул в спину Де Шильо. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 60'
    Долго катают мяч на чужой половине поля туринцы, но до по-настоящему опасных моментов дело давно не доходило.
  • 58'
    Пробивал головой Удоги из пределов штрафной после подачи от Уоласа, но мяч полетел точно в руки Щесны.
  • Замена
    57'
    Замена произошла в составе "Ювентуса". Вместо Луки Пеллегрини свое игровое время получил Маттиа Де Шильо.
  • 56'
    Вырезал в штрафную соперника Куадрадо на ход Дибале, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 55'
    Со штрафного Делофеу закручивал в ближнюю девятку, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 54'
    Перед чужой штрафной грамотно поставил корпус Соппи и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • 53'
    Со штрафного Делофеу забрасывал на  дальнюю штангу, но здесь спокойно на выходе забрал мяч в руки Щесны.
  • 52'
    В центре поля теперь уже Дибала налетел на Уоласа, уложив соперника на газон. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 50'
    С фланга Кудрадо подавал в центр штрафной на Кина, но тому добраться до мяча не позволил Перес в верховой борьбе.
  • 49'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Локателли. Без помощи медиков не обойтись. 
  • 48'
    Получил по ногам в центре поля Локателли от Делофеу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".
  • Замена
    47'
    Замена двойная в перерыве произошла у "Ювентуса". Вместо Кулушевски и Артура на второй тайм вышли Бернардески и Локателли.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    С правого фланга Делофеу навесил в центр штрафной, где пробил Гомеш головой, но мяч полетел выше перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Соппи оказался на газоне в чужой штрафной в борьбе против Де Лихта, но судья не стал назначать пенальти в этом эпизоде.
  • 43'
    Бентанкур пасом вывел на ударную позицию Дибалу, который выдержал паузу и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 42'
    Перехватил мяч Кин в центре поля и отдал вперед на ход Дибале, но тот не смог догнать снаряд в пределах поля.
  • 41'
    С угла поля навесил Куадрадо на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Де Лихту в борьбе с Удоги не удалось.
  • Желтая карточка
    40'
    Слишком активно высказывал тренер "Удинезе" недовольство решениями арбитра, за что увидел перед собой желтую карточку.
  • Угловой
    39'
    На фланге продавил соперника на скорости Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника полетела сфера на угловой.
  • 37'
    С дальней дистанции Гомеш пробивал по воротам после паса от Делофеу, но справился без проблем Щесны.
  • 36'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Артур и попросил медицинской помощи.
  • Желтая карточка
    35'
    В центре поля откровенно сбивал соперника в подкате Соппи. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю. 
  • 34'
    С угла поля навесил Куадрадо в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Угловой
    32'
    С дальней дистанции пробил по воротам Дибала, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.
  • 31'
    Диагональ исполнял Бентанкур в штрафную на ход Дибале, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 30'
    С фланга Дибала отдавал проникающий пас в штрафную на Кина, но тому пробить с разворота не дал Перес.
  • 29'
    С дальней дистанции проверил бдительность голкипера Кулушевски, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 28'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Кулушевски и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 27'
    Со штрафного навесил Куадрадо на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Перес и вынес мяч на фланг.
  • 26'
    На фланге Куадрадо получил по ногам в подкате от Делофеу. Штрафной удар исполнять будут туринцы.
  • 25'
    Дальний заброс в штрафную исполнял Ругани на ход Кулушевски, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.
  • Желтая карточка
    24'
    В центре поля в грубом подкате снес соперника Артур, за что тут же был наказан желтой карточкой.
  • 23'
    С фланга навесил Де Лихт в центр штрафной на Бентанкура, но тому пробить в падении через себя не удалось.
  • 22'
    На фланге получил по ногам Куадрадо в подкате от Удоги. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ювентуса".
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Пауло Дибала! Удалось выйти вперед туринцам. Зацепился за мяч в чужой штрафной Кин и в одно касание сбросил на ход Дибале, который оторвался от защитника и пробил точно в дальний верхний угол.
  • 20'
    Забрасывал в штрафную соперника Делофеу на ход Уоласу, но тому пробить головой не дал в верховой борьбе Де Лихт.
  • 19'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Дибала и вынудил нарушить правила Уоласа. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 18'
    Догнал мяч у лицевой линии Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 17'
    Протащил сферу по флангу Удоги и подал в штрафную, где пробил головой Гомеш, но мяч оказался в руках Щесны.
  • 16'
    Снова попытался прострелить Кин в штрафную с левого фланга на Дибалу, но тому пробить в борьбе с Пересом не удалось.
  • 15'
    Убегал в контратаку по флангу Кин и прострелил в центр штрафной, но от ноги защитника сфера отправилась за пределы поля.
  • 14'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Кулушевски и сбросил на ход Дибале, но тому пробить не позволил Зеегелаар.
  • 13'
    Теперь уже Деловеу подавал в штрафную с правого фланга, но вышел из ворот Щесны и вынес мяч кулаками в аут.
  • 12'
    С угла поля навесил Уолас на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Бентанкур и вынес сферу головой подальше.
  • Угловой
    11'
    Выиграл верх на чужой половине поля Уолас и сбросил на ход Гомешу, но того опередил Де Лихт и вынес сферу на угловой.
  • 10'
    Успокоилась игра в последние минуты, катают мяч в центре поля туринцы, но без особого продвижения вперед.
  • 9'
    По флангу забрасывал Удоги на ход Делофеу, но тот в борьбе против Куадрадо выпустил мяч за пределы поля.
  • 8'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Куадрадо. Потребуется ему помощь медиков.
  • 7'
    Гости обрезались на своей половине поля, подарив мяч Маккенни, который тут же пробил по воротам, но точности не хватило футболисту.
  • 6'
    Диагональ исполнял Де Лихт на правый фланг, куда врывался Куадрадо, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Нюйтинк.
  • 5'
    С правого фланга низом покатил в центр Кулушевски на Артура, но выстрел последнего принял на себя защитник.
  • 4'
    Куадрадо разрезным пасом запустил в штрафную Кина, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Перес.
  • 3'
    Забросил с фланга Дибала в штрафную на ход Кулушевски, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ювентус 2:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 2:0 Удинезе

Исход игры
Ювентус
98% (146)
Ничья
1.3% (2)
Удинезе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
43% (64)
2:1 Ювентус
26.8% (40)
3:1 Ювентус
12.1% (18)
1:0 Ювентус
7.4% (11)
3:0 Ювентус
2% (3)
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