Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Альянц Стэдиум
1:0
19' ГолДибала Пауло
23' Желтая карточкаМело Артур
34' Желтая карточкаСоппи Брэндон
77' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
2:0
79' ГолМаккенни Уэстон
Ход матча
19'
1:0
23'
34'
77'
79'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
10
Дибала
Пауло
18
Кин
Мойзе
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Удинезе
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
29 матчей
69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.32
|Мората Альваро
|5
|0.23
|Куадрадо Хуан
|4
|0.18
|Локателли Мануэль
|3
|0.14
|Кин Мойзе
|3
|0.14
|Маккенни Уэстон
|3
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.14
|Кьеза Федерико
|2
|0.09
|Бернардески Федерико
|1
|0.05
|Кулушевски Деян
|1
|0.05
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.05
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.05
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.4
|Делофеу Херард
|6
|0.3
|Молина Науэль
|3
|0.15
|Форестьери Фернандо
|2
|0.1
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.1
|Саксесс Исаак
|1
|0.05
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.05
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.05
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.05
|Самарджич Лазар
|1
|0.05
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Бекао Родриго
|5
|0
|Делофеу Херард
|4
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Соппи Брэндон
|3
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
36%
5
31%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
8
47%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
38%
3
18%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
15%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
6
30%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
6
30%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
6
46%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Забито
34
27
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
18%
4
15%
1-15
7
21%
5
19%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
10
29%
29%
9
33%
76-90
Пропущено
21
37
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
7
19%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
6
29%
10
27%
46-60
0
0%
3
8%
61-75
5
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0
Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1
Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус 2:0 Удинезе
Исход игры
Ювентус
98% (146)
Ничья
1.3% (2)
Удинезе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
43% (64)
2:1 Ювентус
26.8% (40)
3:1 Ювентус
12.1% (18)
1:0 Ювентус
7.4% (11)
3:0 Ювентус
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!