Без особых проблем "Ювентус" дома обыграл "Удинезе", отгрузив по голу в ворота соперника в каждом тайме. на этом наша трансляция окончена, для Вас работал Федосов Дмитрий, спасибо за внимание!

Осталось играть командам сегодня три минуты. Именно столько добавил судья.

Прорвался в атаку по флангу Мората, но вместо удара отдал поперек на Локателли, но тому пробить не позволил Перес.

Выиграл верх перед чужой штрафной Гомеш и сбросил головой на Саксесса, но тому пробить не позволил Ругани.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 2:0!

89' Пробивал головой Гомеш после навеса с левого фланга от Пуссетто, но точности этому выстрелу явно не хватило.

88' На фланге накрутил соперника финтом Дибала и подал на дальнюю штангу, но здесь Мората проиграл борьбу за мяч Нюйтинку.

87' Мората сместился с левого фланга в центр и пробил издали, но мяч застрял в гуще защитников на линии штрафной.

86' Снова изменения произошли в составе "Удинезе". Вместо Толгай-Али Арслана играть будет Лазар Самарджич.

85' С дальней дистанции пробивал по воротам Макенго, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

83' Ответная замена в составе туринцев. Вместо Родриго Бентанкура Свое игровое время получил Адриен Рабио.

82' Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Уоласа и Соппи игру продолжать будут Саксесс и Яяло.

81' С фланга отдавал Уолас в штрафную на ход Гомешу, но тот проиграл борьбу за мяч Де Лихту и не смог пробить.

80' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Уэстон Маккенни! Убежал по левому флангу на скорости Де Шильо и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, где был совсем один Маккенни, который без труда головой вколотил снаряд в пустой угол ворот.

79' В центре поля Дибалу подтолкнул руками в верховой борьбе Зеегелаар, за что тут же получил желтую карточку.

78' Диагональ исполнял Локателли с центра поля на левый фланг в направлении Бернардески, но тот оказался в офсайде.

77' Прорывался в контратаку Гомеш по центру, но вовремя вернулся в оборону Куадрадо и в подкате вынес сферу в сторону.

76' Прорвался с фланга в штрафную Мората и пробил с острого угла, но мяч в подкате Перес перевел на угловой.

75' Пробивал головой Маккенни в борьбе с соперником после подачи с фланга от Де Шильо, но мяч полетел рядом со штангой.

74' Протащил мяч по флангу Маккенни и прострел в центр на Бернардески, но выстрел последнего пришелся в руки голкиперу.

73' Поборолся в штрафной соперника Соппи и сбросил на Гомеша, который пробил по воротам, но не попал в створ.

72' С фланга покатил Удоги в центр на Пуссетто, который вторым касанием пробил по воротам, но угодил в спину Ругани.

71' С углового навесил в центр штрафной Уолас на дальнюю штангу, где пробил головой Зеегелаар, но мяч с линии ворот ногой вынес Ругани.

70' С правого фланга навесил в штрафную соперника Макенго, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в аут.

69' Замена теперь уже в составе гостей произошла. Вместо Херарда Делофеу на поле появился Игнасио Пуссетто.

68' Обыгрался Дибала в стеночку с Де Шильо перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

67' С фланга на скорости сместился в штрафную Делофеу, но упал в борьбе против Ругани. Судья проигнорировал этот эпизод.

66' Очередная замена в нашем поединке. Вместо Мойзе Кина игру продолжать будет Альваро Мората.

65' Выиграл подбор у штрафной соперника Локателли и с лету пробил по воротам, но на пути мяча оказался Арслан.

64' Убежал по правой бровке Кин, накрутил соперника и прострелил в штрафную, но здесь Перес в падении на угловой вынес.

63' Прорвался по флангу Бентанкур и отдал вперед на Дибалу, но в последний момент мяч перехватил Нюйтник.

62' Со штрафного Куадрадо закрутил в ближний верхний угол, но буквально из-под перекладины сферу смог потащить Паделли.

61' Соппи на своей половине поля руками подтолкнул в спину Де Шильо. Судья зафиксировал нарушение правил.

60' Долго катают мяч на чужой половине поля туринцы, но до по-настоящему опасных моментов дело давно не доходило.

58' Пробивал головой Удоги из пределов штрафной после подачи от Уоласа, но мяч полетел точно в руки Щесны.

57' Замена произошла в составе "Ювентуса". Вместо Луки Пеллегрини свое игровое время получил Маттиа Де Шильо.

56' Вырезал в штрафную соперника Куадрадо на ход Дибале, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

55' Со штрафного Делофеу закручивал в ближнюю девятку, но мяч полетел немного выше перекладины.

54' Перед чужой штрафной грамотно поставил корпус Соппи и заработал для своей команды опасный стандарт.

53' Со штрафного Делофеу забрасывал на дальнюю штангу, но здесь спокойно на выходе забрал мяч в руки Щесны.

52' В центре поля теперь уже Дибала налетел на Уоласа, уложив соперника на газон. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

50' С фланга Кудрадо подавал в центр штрафной на Кина, но тому добраться до мяча не позволил Перес в верховой борьбе.

49' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Локателли. Без помощи медиков не обойтись.

48' Получил по ногам в центре поля Локателли от Делофеу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".

47' Замена двойная в перерыве произошла у "Ювентуса". Вместо Кулушевски и Артура на второй тайм вышли Бернардески и Локателли.