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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать второго тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Милан» и «Специя». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.