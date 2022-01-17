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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Специя

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 161
Милан 96.3% (155)
X 3.1% (5)
Специя 0.6% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Специя
1.33
6.05
9.89
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
41
Бакайоко
Тьемуэ
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивиор
Якуб
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
9
Манай
Рей
11
Гьяси
Эммануэль
Милан
4-2-3-1
Специя
4-3-3

История личных встреч

Милан
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.38
Леау Рафаэл 5 0.24
Жиру Оливье 5 (2) 0.24
Кесси Франк 5 (2) 0.24
Тео Эрнандес 4 (1) 0.19
Диас Браим 3 0.14
Мессьяс Жуниор 3 0.14
Калабрия Давиде 2 0.1
Тонали Сандро 2 0.1
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастони Симоне 3 0.14
Верде Даниэле 3 0.14
Гьяси Эммануэль 3 0.14
Нзола М'Бала 2 0.1
Коваленко Виктор 1 0.05
Бурабия Мехди 1 0.05
Сала Джакопо 1 0.05
Манай Рей 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Стрелец Давид 1 0.05
Антист Жанис 1 0.05
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 1
Тонали Сандро 5 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Габбия Маттео 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Амьен-Аду Кельвен 3 1
Манай Рей 4 0
Маджоре Джулио 4 0
Бастони Симоне 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Кивиор Якуб 2 0
Зут Йерун 1 0
Проведель Иван 1 0
Верде Даниэле 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
22%
6
60%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Пропущено

10
27
8 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
40%
5
19%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
1
10%
8
30%
30%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
10%
6
22%
61-75
1
10%
3
11%
76-90

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
5
19%
4
40%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
6
22%
3
30%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
7
50%
5
33%
76-90

Забито

45
20
23 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
9
20%
6
30%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
6
13%
5
25%
46-60
7
16%
1
5%
61-75
9
20%
6
30%
76-90

Пропущено

24
42
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
6
25%
5
12%
1-15
5
21%
2
5%
16-30
2
8%
9
21%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
1
4%
11
26%
61-75
8
33%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4
Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Специя
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1
Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
6. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
7. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
12. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать второго тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Милан» и «Специя». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Серра Марко

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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Милан - Специя онлайн


Прогнозы на матч Милан - Специя

Исход игры
Милан
96.3% (155)
Ничья
3.1% (5)
Специя
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.5% (50)
Меньше
63.5% (87)
Обе команды забьют
Да
24.82% (34)
Нет
75.18% (103)
Популярный счёт
2:0 Милан
50.3% (81)
3:1 Милан
11.2% (18)
3:0 Милан
9.9% (16)
2:1 Милан
6.8% (11)
4:1 Милан
1.9% (3)
1:0 Милан
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Милан
Специя

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