Италия: Серия A 2021-2022
История личных встреч
Милан
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|8
|0.38
|Леау Рафаэл
|5
|0.24
|Жиру Оливье
|5 (2)
|0.24
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.24
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.19
|Диас Браим
|3
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.14
|Калабрия Давиде
|2
|0.1
|Тонали Сандро
|2
|0.1
|Салемакерс Алексис
|1
|0.05
|Ребич Анте
|1
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.05
|Флоренци Алессандро
|1
|0.05
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|Мальдини Даниэль
|1
|0.05
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастони Симоне
|3
|0.14
|Верде Даниэле
|3
|0.14
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.14
|Нзола М'Бала
|2
|0.1
|Коваленко Виктор
|1
|0.05
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|Сала Джакопо
|1
|0.05
|Манай Рей
|1
|0.05
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|Стрелец Давид
|1
|0.05
|Антист Жанис
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|1
|Тонали Сандро
|5
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|1
|Манай Рей
|4
|0
|Маджоре Джулио
|4
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Кивиор Якуб
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
22%
6
60%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Пропущено
10
27
8 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
40%
5
19%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
1
10%
8
30%
30%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
10%
6
22%
61-75
1
10%
3
11%
76-90
Забито
27
10
11 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
5
19%
4
40%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
6
22%
3
30%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
7
50%
5
33%
76-90
Забито
45
20
23 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
9
20%
6
30%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
6
13%
5
25%
46-60
7
16%
1
5%
61-75
9
20%
6
30%
76-90
Пропущено
24
42
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
6
25%
5
12%
1-15
5
21%
2
5%
16-30
2
8%
9
21%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
1
4%
11
26%
61-75
8
33%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4
Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Специя
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1
Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Специя
Исход игры
Милан
100% (66)
Ничья
0% (0)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (21)
Меньше
67.19% (43)
Обе команды забьют
Да
18.75% (12)
Нет
81.25% (52)
Популярный счёт
2:0 Милан
65.2% (43)
3:0 Милан
12.1% (8)
3:1 Милан
9.1% (6)
2:1 Милан
7.6% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!