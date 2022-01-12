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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Специя

История личных встреч

Милан
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.38
Леау Рафаэл 5 0.24
Жиру Оливье 5 (2) 0.24
Кесси Франк 5 (2) 0.24
Тео Эрнандес 4 (1) 0.19
Диас Браим 3 0.14
Мессьяс Жуниор 3 0.14
Калабрия Давиде 2 0.1
Тонали Сандро 2 0.1
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастони Симоне 3 0.14
Верде Даниэле 3 0.14
Гьяси Эммануэль 3 0.14
Нзола М'Бала 2 0.1
Коваленко Виктор 1 0.05
Бурабия Мехди 1 0.05
Сала Джакопо 1 0.05
Манай Рей 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Стрелец Давид 1 0.05
Антист Жанис 1 0.05
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 1
Тонали Сандро 5 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Габбия Маттео 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Амьен-Аду Кельвен 3 1
Манай Рей 4 0
Маджоре Джулио 4 0
Бастони Симоне 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Кивиор Якуб 2 0
Зут Йерун 1 0
Проведель Иван 1 0
Верде Даниэле 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
22%
6
60%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Пропущено

10
27
8 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
40%
5
19%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
1
10%
8
30%
30%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
10%
6
22%
61-75
1
10%
3
11%
76-90

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
5
19%
4
40%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
6
22%
3
30%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
7
50%
5
33%
76-90

Забито

45
20
23 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
9
20%
6
30%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
6
13%
5
25%
46-60
7
16%
1
5%
61-75
9
20%
6
30%
76-90

Пропущено

24
42
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
6
25%
5
12%
1-15
5
21%
2
5%
16-30
2
8%
9
21%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
1
4%
11
26%
61-75
8
33%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4
Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3
Специя
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1
Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2022, осталось 1 день 18 часов 50 минут.

    Главный судья: Серра Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Милан 100% (66)
    X 0% (0)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Специя
    1.33
    6.00
    9.62
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Милан - Специя онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Специя

    Исход игры
    Милан
    100% (66)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.81% (21)
    Меньше
    67.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    18.75% (12)
    Нет
    81.25% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    65.2% (43)
    3:0 Милан
    12.1% (8)
    3:1 Милан
    9.1% (6)
    2:1 Милан
    7.6% (5)
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    Специя

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