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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Дженоа
Прогнозы 66
Фиорентина 93.9% (62)
X 6.1% (4)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Дженоа
1.46
4.94
8.10
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фиорентина
Дженоа

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 1 победа

29 матчей

37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы

Первый тайм

31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

20.7%
75.9%
3.4%
6 побед 22 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:5
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (5) 0.8
Бонавентура Джакомо 2 0.1
Гонсалес Николас 2 0.1
Соттил Рикардо 2 0.1
Сапонара Риккардо 2 0.1
Мале Юссеф 2 0.1
Бираги Кристиано 2 (1) 0.1
Кальехон Хосе 1 0.05
Дункан Альфред 1 0.05
Торрейра Лукас 1 0.05
Кастровилли Гаэтано 1 0.05
Мартинес Лукас II 1 0.05
Миленкович Никола 1 0.05
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Терзич Алекса 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.38
Кришито Доменико 5 (5) 0.24
Фарес Мохамед 2 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.05
Кайседо Фелипе 1 0.05
Васкес Хоан 1 0.05
Мелегони Филиппо 1 0.05
Бьянки Флавио 1 0.05
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Терзич Алекса 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 5 0
Васкес Хоан 5 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
4%
2
15%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
6
46%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
13 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
6
67%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Забито

35
22
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
1
3%
2
9%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
9
26%
0
0%
31-45
9
26%
2
9%
46-60
5
14%
5
23%
61-75
6
17%
12
55%
76-90

Пропущено

28
37
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 17
1
4%
8
22%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
6
21%
4
11%
31-45
5
18%
6
16%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
8
29%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0
Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2022, осталось 1 день 21 час 5 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Фиорентина 93.9% (62)
    X 6.1% (4)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Дженоа
    1.46
    4.94
    8.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фиорентина - Дженоа онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Дженоа

    Исход игры
    Фиорентина
    93.9% (62)
    Ничья
    6.1% (4)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (34)
    Меньше
    46.88% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (36)
    Нет
    43.75% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    40.9% (27)
    2:0 Фиорентина
    28.8% (19)
    1:0 Фиорентина
    10.6% (7)
    3:1 Фиорентина
    7.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (4)
    3:0 Фиорентина
    3% (2)
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    Фиорентина
    Дженоа

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