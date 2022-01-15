Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Дженоа
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 1 победа
29 матчей
37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы
Первый тайм
31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
20.7%
75.9%
3.4%
6 побед 22 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (5)
|0.8
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.1
|Гонсалес Николас
|2
|0.1
|Соттил Рикардо
|2
|0.1
|Сапонара Риккардо
|2
|0.1
|Мале Юссеф
|2
|0.1
|Бираги Кристиано
|2 (1)
|0.1
|Кальехон Хосе
|1
|0.05
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.05
|Мартинес Лукас II
|1
|0.05
|Миленкович Никола
|1
|0.05
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|8
|0.38
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.24
|Фарес Мохамед
|2
|0.1
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Кайседо Фелипе
|1
|0.05
|Васкес Хоан
|1
|0.05
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Бьянки Флавио
|1
|0.05
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Миленкович Никола
|5
|1
|Бираги Кристиано
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
4%
2
15%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
6
46%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
13 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
6
67%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Забито
35
22
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
1
3%
2
9%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
9
26%
0
0%
31-45
9
26%
2
9%
46-60
5
14%
5
23%
61-75
6
17%
12
55%
76-90
Пропущено
28
37
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 17
1
4%
8
22%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
6
21%
4
11%
31-45
5
18%
6
16%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
8
29%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0
Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
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Прогнозы на матч Фиорентина - Дженоа
Исход игры
Фиорентина
93.9% (62)
Ничья
6.1% (4)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (34)
Меньше
46.88% (30)
Обе команды забьют
Да
56.25% (36)
Нет
43.75% (28)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
40.9% (27)
2:0 Фиорентина
28.8% (19)
1:0 Фиорентина
10.6% (7)
3:1 Фиорентина
7.6% (5)
1:1 Ничья
6.1% (4)
3:0 Фиорентина
3% (2)
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