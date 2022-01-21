Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Владение мячом
14
Joao
Miguel
21
Палич
Антун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Крету ДжаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бани АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Арджеш
Динамо Бухарест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.14
|Виана Диогу
|2
|0.1
|Ариас Яфар
|2
|0.1
|Сербан Ионут II
|2
|0.1
|Турда Григоре
|2
|0.1
|Сед Ахмед
|1
|0.05
|Joao Miguel
|1
|0.05
|Думитру Кристиан
|1
|0.05
|Думитрашку Денис
|1
|0.05
|Палич Антун
|1
|0.05
|Райнов Мартин
|1
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Alexandru Isfan
|1
|0.05
|Латовлевич Ясмин
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.38
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.19
|Карп Кэтэлин
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.05
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|5
|0
|Сербан Ионут II
|5
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Турда Григоре
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Думитру Кристиан
|1
|1
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Joao Miguel
|1
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Рэуцэ Александру
|7
|0
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Ивановски Мирко
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
30%
2
7%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
2
20%
6
22%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
40%
4
15%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
4
50%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
21%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
18
43
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 19
5
28%
6
14%
1-15
2
11%
7
16%
16-30
2
11%
7
16%
31-45
1
6%
8
19%
46-60
4
22%
8
19%
61-75
4
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2
АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|21
|19
|0
|2
|32 - 8
|57
|2.
|Университатя Крайова
|41
|13
|12
|16
|49 - 44
|51
|3.
|ФКСБ
|21
|14
|5
|2
|38 - 17
|47
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Вииторул Констанца
|21
|9
|5
|7
|23 - 13
|32
|7.
|Рапид Бухарест
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|8.
|Арджеш
|0:0
|22
|8
|5
|9
|19 - 18
|29
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|21
|5
|11
|5
|21 - 18
|26
|11.
|Киндия Тырговиште
|21
|5
|7
|9
|13 - 17
|22
|12.
|Миовени
|21
|5
|6
|10
|13 - 27
|21
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|14.
|Динамо Бухарест
|0:0
|22
|3
|4
|15
|15 - 43
|13
|15.
|Академика Клинчени
|21
|2
|5
|14
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|2.
|Университатя Крайова
|21
|9
|6
|6
|30 - 19
|33
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Арджеш
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|0:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|13.
|Миовени
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|0:0
|11
|0
|1
|10
|4 - 27
|1