Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Арджеш вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эхманн Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Удар от ворот произведет Арджеш

93' Судье надоело, что Греаб Александру тянет время и он наказал его горчичником

93' Отличные скиллы показывает Матей Космин , обводя своих соперников

93' Плохо сыграл Тофан Костинел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

90' Тэнасе Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Г О О О О Л - Ивановски Мирко забивает с правой ноги!

85' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Томозей Мариус уходит с поля и его заменяет Andrei Radu

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

80' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Alexandru Isfan из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Отличные скиллы показывает Ариас Яфар , обводя своих соперников

78' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

77' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

77' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Отличные скиллы показывает Матей Космин , обводя своих соперников

74' Греаб Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

71' Плохо сыграл Joao Miguel - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Alexandru Isfan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' 'Г О О О О О Л - Сербан Ионут II из команды Арджеш забивает с пенальти! Он пробил правой. Thomas Chesneau был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Думитру Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Думитру Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Патрике Разван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Alexandru Isfan из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Думитру Кристиан

65' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Сербан Ионут II тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Меца Давид наказан за толчок Бальтазар Пьерре

64' Удар от ворот произведет Арджеш

63' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Торже Андрей-Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

60' Alexandru Isfan наказан за толчок Бальтазар Пьерре

58' Бальтазар Пьерре делает длинную передачу вперед

55' Denis Dumitrascu из команды Арджеш делает неудачный навес.

55' Denis Dumitrascu наказан за толчок Antonio Bordusanu

53' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Г О О О О Л - Alexandru Isfan левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

51' Отличные скиллы показывает Alexandru Isfan , обводя своих соперников

51' Эхманн Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля