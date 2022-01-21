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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
2:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
20' Желтая карточка
Томозей Мариус
21' Желтая карточка
Balthazar Pierret
38' Желтая карточка
Joao Miguel
45' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
1:0
51' Гол
Alexandru Isfan
65' Желтая карточка
Сербан Ионут
68' Желтая карточка
Патрике Разван
2:0
69' Пенальти
Сербан Ионут
2:1
86' Гол
Ивановски Мирко
90' Желтая карточка
Тэнасе Кристиан
90' Желтая карточка
Греаб Александру
90'+5
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
11
Alexandru
Isfan
21
Палич
Антун
29
Думитрашку
Денис
90
Фатаи
Кехинде
34
Thomas
Chesneau
77
Alin
Florian
Buleica
6
Эхманн
Марко
23
Патрике
Разван
26
Томозей
Мариус
8
Balthazar
Pierret
5
Рэуцэ
Александру
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
Арджеш
Динамо Бухарест

История личных встреч

Арджеш
Динамо Бухарест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ДА
5:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.14
Сербан Ионут II 3 (1) 0.14
Виана Диогу 2 0.09
Ариас Яфар 2 0.09
Турда Григоре 2 0.09
Alexandru Isfan 2 0.09
Сед Ахмед 1 0.05
Joao Miguel 1 0.05
Думитру Кристиан 1 0.05
Думитрашку Денис 1 0.05
Палич Антун 1 0.05
Райнов Мартин 1 0.05
Фатаи Кехинде 1 0.05
Латовлевич Ясмин 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.36
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.18
Ивановски Мирко 2 (1) 0.09
Карп Кэтэлин 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сербан Ионут II 6 0
Райнов Мартин 5 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Меца Давид 4 0
Турда Григоре 4 0
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Думитру Кристиан 1 1
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Греаб Александру 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Сед Ахмед 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 8 0
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
27%
2
7%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
2
18%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
5
45%
4
14%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
4
50%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
19%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
6
29%
4
25%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Пропущено

19
45
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
5
26%
6
13%
1-15
2
11%
7
16%
16-30
2
11%
7
16%
31-45
1
5%
9
20%
46-60
4
21%
9
20%
61-75
5
26%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2
АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 41 13 12 16 49 - 44 51
3. ФКСБ 21 14 5 2 38 - 17 47
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Киндия Тырговиште 21 5 7 9 13 - 17 22
12. Миовени 21 5 6 10 13 - 27 21
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
2. Университатя Крайова 21 9 6 6 30 - 19 33
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
9. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
10. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
11. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
12. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 2:1 Динамо Бухарест онлайн


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