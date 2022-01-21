Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Эсприт-Арена
0:1
2' ГолДоведан Никола
21' Желтая карточкаТемпельман Лино
23' Желтая карточкаЗоботка Марсель
Ход матча
2'
21'
23'
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Фортуна
Нюрнберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|9 (3)
|0.45
|Нарей Халед
|5
|0.25
|Боженик Роберт
|2
|0.1
|Кларер Кристоф
|2
|0.1
|Петерсон Кристофер
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доведан Никола
|6
|0.3
|Шуранов Эрик
|5
|0.25
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.15
|Темпельман Лино
|3
|0.15
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.15
|Гайс Йоханнес
|2
|0.1
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.1
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.05
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.05
|Кёпке Паскаль
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Обердорф Тим
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|8
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
5
50%
76-90
Забито
22
29
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
4
18%
1
3%
31-45
6
27%
10
34%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
5
17%
4
18%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
2
7%
4
18%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
10
34%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|40 - 25
|40
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 25
|33
|5.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|20
|7
|10
|3
|32 - 20
|31
|7.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 11
|18
|5.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|7.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|5.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|9.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4