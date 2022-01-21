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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Нюрнберг
0'
0:1
2' Гол
Темпельман Лино
21' Желтая карточка
Темпельман Лино
23' Желтая карточка
Зоботка Марсель
82' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
84' Желтая карточка
Обердорф Тим
90' Желтая карточка
Ковнацки Давид
90'+4
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
46
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
20
Нарей
Халед
6
Приб
Эдгар
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
28
Хеннингс
Роувен
32
Боженик
Роберт
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
14
Краусс
Том
20
Кёпке
Паскаль
24
Дели
Матс
Мёллер
6
Темпельман
Лино
10
Доведан
Никола
Фортуна
4-4-2
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Нюрнберг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 9 (3) 0.45
Нарей Халед 5 0.25
Боженик Роберт 2 0.1
Кларер Кристоф 2 0.1
Петерсон Кристофер 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Аппелькамп Синта 1 0.05
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.25
Доведан Никола 5 0.25
Темпельман Лино 4 0.2
Дели Матс Мёллер 3 0.15
Шаффлер Мануэль 3 0.15
Гайс Йоханнес 2 0.1
Нюрнбергер Фабиан 2 0.1
Валентини Энрико 2 (2) 0.1
Краусс Том 1 0.05
Шиндлер Кристофер 1 0.05
Кёпке Паскаль 0 0
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 4 0
Зоботка Марсель 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Нарей Халед 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 8 0
Доведан Никола 5 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
31%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
5
50%
76-90

Забито

22
30
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
9%
3
10%
1-15
2
9%
6
20%
16-30
4
18%
1
3%
31-45
6
27%
10
33%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Пропущено

30
22
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
6
20%
4
18%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
2
7%
4
18%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
10
33%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
2. Дармштадт Заявка 19 11 3 5 43 - 22 36
3. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
4. Нюрнберг Заявка 20 9 6 5 29 - 23 33
5. Хайденхайм Заявка 19 10 3 6 25 - 25 33
6. Вердер Заявка 19 9 5 5 35 - 25 32
7. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
8. Шальке 04 Заявка 19 9 4 6 35 - 24 31
9. Падерборн Заявка 19 8 6 5 33 - 22 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 19 5 5 9 21 - 32 20
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 19 2 4 13 15 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
5. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Темпельман Лино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Темпельман Лино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 0:1 Нюрнберг онлайн


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