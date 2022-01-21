Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 750
0:1
2' ГолТемпельман Лино
21' Желтая карточкаТемпельман Лино
23' Желтая карточкаЗоботка Марсель
82' Желтая карточкаХеннингс Роувен
84' Желтая карточкаОбердорф Тим
90' Желтая карточкаКовнацки Давид
Ход матча
2'
21'
23'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
52 Владение мячом, % 48
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Фортуна
Нюрнберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|9 (3)
|0.45
|Нарей Халед
|5
|0.25
|Боженик Роберт
|2
|0.1
|Кларер Кристоф
|2
|0.1
|Петерсон Кристофер
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.25
|Доведан Никола
|5
|0.25
|Темпельман Лино
|4
|0.2
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.15
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.15
|Гайс Йоханнес
|2
|0.1
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.1
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.05
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.05
|Кёпке Паскаль
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|8
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
31%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
5
50%
76-90
Забито
22
30
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
9%
3
10%
1-15
2
9%
6
20%
16-30
4
18%
1
3%
31-45
6
27%
10
33%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Пропущено
30
22
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
6
20%
4
18%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
2
7%
4
18%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
10
33%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 25
|33
|6.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|7.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4