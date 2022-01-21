Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Фолькспаркштадион
26' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
0:1
30' ГолБургшталлер Гвидо
Ход матча
26'
30'
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Гамбург
Санкт-Паули
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|10
|0.5
|Хайер Моритц
|5
|0.25
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.2
|Рейс Людовит
|3
|0.15
|Джатта Бейкери
|2
|0.1
|Алиду Фариде
|2
|0.1
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.05
|Шонлау Себастьян
|1
|0.05
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.05
|Сухонен Ансси
|1
|0.05
|Дойл Томми
|1
|0.05
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Гиамера Ян
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|14 (2)
|0.7
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.25
|Диттген Макс
|3
|0.15
|Макиенок Симон
|3
|0.15
|Пакарада Леарт
|2
|0.1
|Беккер Финн
|2
|0.1
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.1
|Хартель Марсель
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.05
|Джигала Адам
|1
|0.05
|Ирвайн Джексон
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Байфус Марцель
|1
|0.05
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Киттель Сонни
|4
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
5
25%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
2
20%
3
17%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
27%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
4
36%
6
23%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
57%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
31
39
19 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
8
26%
7
18%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
8
26%
4
10%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
2
6%
8
21%
61-75
9
29%
29%
7
18%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
15%
4
16%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
8
32%
61-75
3
15%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|40 - 25
|40
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 25
|33
|5.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|20
|7
|10
|3
|32 - 20
|31
|7.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 11
|18
|5.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|7.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|5.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|9.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4