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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:2
Второй тайм: 56'

Стадион:
Арминия
0'
0:1
5' Гол
Виммер Патрик
0:2
27' Гол
Шёпф Алессандро
51' Желтая карточка
Роде Себастьян
56'

Ход матча

5'
0:1
Виммер Патрик
27'
0:2
Шёпф Алессандро
(Виммер Патрик)
46'
Хасебе Макото
Хинтереггер Мартин
 
51'
Роде Себастьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 92.4% (133)
X 6.3% (9)
Арминия 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Арминия
9.00
5.50
5.28
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
39
Василиадис
Себастиан
8
Шёпф
Алессандро
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Арминия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:5
Б
1:1
К
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.3
Линнстрем Йеспер 4 0.2
Костич Филип 3 0.15
Соу Джибриль 2 0.1
Н'Дика Эван 2 0.1
Камада Даити 2 0.1
Тута 2 0.1
Хёуге Йенс 2 0.1
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.1
Роде Себастьян 1 0.05
Хинтереггер Мартин 1 0.05
Ламмерс Сэм 1 0.05
Якич Кристиян 1 0.05
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.35
Виммер Патрик 3 0.15
Клос Фабиан 3 (2) 0.15
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.1
Ласм Бриан 2 0.1
Серра Янни 1 0.05
Кастро Гонсало 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Андраде Андреас 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
33%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Забито

29
18
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
7%
2
11%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
7
24%
3
17%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Пропущено

29
26
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
5
17%
1
4%
1-15
6
21%
6
23%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
5
17%
8
31%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Арминия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0
Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр 0:2 Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия 2:0 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 19 4 7 8 19 - 30 19
17. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 19 1 4 14 15 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр 0:2 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия 2:0 Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр 0:2 Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Арминия 2:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
7. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
8. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 92.4% (133)
X 6.3% (9)
Арминия 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Арминия
9.00
5.50
5.28
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:2 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Арминия

Исход игры
Айнтрахт Фр
92.4% (133)
Ничья
6.3% (9)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
54.2% (78)
1:0 Айнтрахт Фр
12.5% (18)
2:0 Айнтрахт Фр
11.8% (17)
3:1 Айнтрахт Фр
6.9% (10)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
4:1 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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Арминия

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