Германия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 56'
Стадион: Deutsche Bank Park
0:1
5' ГолВиммер Патрик
0:2
27' ГолШёпф Алессандро
51' Желтая карточкаРоде Себастьян
Ход матча
5'
0:1
27'
0:2
51'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Арминия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.3
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.2
|Костич Филип
|3
|0.15
|Соу Джибриль
|2
|0.1
|Н'Дика Эван
|2
|0.1
|Камада Даити
|2
|0.1
|Тута
|2
|0.1
|Хёуге Йенс
|2
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.1
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|Ламмерс Сэм
|1
|0.05
|Якич Кристиян
|1
|0.05
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|7
|0.35
|Виммер Патрик
|3
|0.15
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.15
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.1
|Ласм Бриан
|2
|0.1
|Серра Янни
|1
|0.05
|Кастро Гонсало
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Виммер Патрик
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
33%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
7%
2
11%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
7
24%
3
17%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Пропущено
29
26
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
5
17%
1
4%
1-15
6
21%
6
23%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
5
17%
8
31%
61-75
6
21%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Арминия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0
Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:2 Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Арминия
|2:0 Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|19 - 30
|19
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|15 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|0:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|2:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Арминия
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Арминия
Исход игры
Айнтрахт Фр
92.4% (133)
Ничья
6.3% (9)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
54.2% (78)
1:0 Айнтрахт Фр
12.5% (18)
2:0 Айнтрахт Фр
11.8% (17)
3:1 Айнтрахт Фр
6.9% (10)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
4:1 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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