Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Арминия играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Соу Джибриль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Серра Янни получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Серра Янни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Окугава Масая нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

40' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Борре Рафаэль нанес удар, мяч был парирован, но Штефан Ортега не удержал его в руках.

34' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Арминия

32' Борре Рафаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

31' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Шёпф Алессандро изменил счет на табло!

27' Борре Рафаэль из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Отличные скиллы показывает Чендлер Тимоти , обводя своих соперников

26' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Арминия

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Арминия

16' Как он промахнулся? Линнстрем Йеспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' ШАНС! Линнстрем Йеспер вышел один на один с голкипером...

15' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Крюгер Флориан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

13' Андраде Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошую попытку сделал Камада Даити . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Серра Янни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бруннер Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Виммер Патрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

5' Плохо сыграл Чендлер Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Арминия

4' Чендлер Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Удар от ворот произведет Арминия

3' Нильссон Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Арминия начинает с центра поля