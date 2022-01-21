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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:2
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
0:1
5' Гол
Виммер Патрик
0:2
27' Гол
Шёпф Алессандро
51' Желтая карточка
Роде Себастьян
73' Желтая карточка
Андраде Андреас
80' Желтая карточка
Хасебе Макото
90' Желтая карточка
Костич Филип
90' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
90' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Виммер Патрик
27'
0:2
Шёпф Алессандро
(Виммер Патрик)
46'
Хасебе Макото
Хинтереггер Мартин
 
51'
Роде Себастьян
 
61'
Пасьенса Гонсало
Роде Себастьян
 
61'
 
Кунце Фабиан
Василиадис Себастиан
61'
 
Клос Фабиан
Серра Янни
73'
 
Кастро Гонсало
Виммер Патрик
73'
 
Андраде Андреас
74'
Ахе Рагнар
Чендлер Тимоти
 
80'
Хасебе Макото
 
83'
 
Хак Робин
Окугава Масая
83'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Крюгер Флориан
87'
Хрустиц Айдин
Камада Даити
 
90'
Костич Филип
 
90'
Пасьенса Гонсало
 
90'
 
Нильссон Йоаким

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 92.4% (133)
X 6.3% (9)
Арминия 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
39
Василиадис
Себастиан
8
Шёпф
Алессандро
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Арминия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:5
Б
1:1
К
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.3
Линнстрем Йеспер 4 0.2
Костич Филип 3 0.15
Соу Джибриль 2 0.1
Н'Дика Эван 2 0.1
Камада Даити 2 0.1
Тута 2 0.1
Хёуге Йенс 2 0.1
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.1
Роде Себастьян 1 0.05
Хинтереггер Мартин 1 0.05
Ламмерс Сэм 1 0.05
Якич Кристиян 1 0.05
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.35
Виммер Патрик 3 0.15
Клос Фабиан 3 (2) 0.15
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.1
Ласм Бриан 2 0.1
Серра Янни 1 0.05
Кастро Гонсало 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Андраде Андреас 4 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Нильссон Йоаким 2 0
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
31%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
33%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
2
7%
3
15%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
7
24%
3
15%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
8
28%
5
25%
76-90

Пропущено

31
26
17 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
6
19%
1
4%
1-15
7
23%
6
23%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
5
16%
8
31%
61-75
6
19%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Арминия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0
Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 19 4 7 8 19 - 30 19
17. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 19 1 4 14 15 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
7. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
8. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 92.4% (133)
X 6.3% (9)
Арминия 1.4% (2)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Арминия

Исход игры
Айнтрахт Фр
92.4% (133)
Ничья
6.3% (9)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
54.2% (78)
1:0 Айнтрахт Фр
12.5% (18)
2:0 Айнтрахт Фр
11.8% (17)
3:1 Айнтрахт Фр
6.9% (10)
1:1 Ничья
2.8% (4)
4:1 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
3:0 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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