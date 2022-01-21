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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:1
Перерыв

Стадион:
Болонья
0'
0:1
14' Гол
Орсолини Риккардо
27' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
1:1
39' Гол
Капрари Джанлука
43' Желтая карточка
Симеоне Джованни
45' Желтая карточка
Бинкс Луис

Ход матча

14'
0:1
Орсолини Риккардо
27'
 
Скорупски Лукаш
39'
Капрари Джанлука
(Лазович Дарко)
1:1
43'
Симеоне Джованни
 
45'
 
Бинкс Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 142
Верона 64.1% (91)
X 30.3% (43)
Болонья 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Болонья
3.15
3.78
5.70
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
28
Скорупски
Лукаш
3
Хики
Аарон
4
Бонифаци
Кевин
17
Медель
Гари
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
32
Сванберг
Маттиас
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
10
Сансоне
Никола
Верона
3-4-2-1
Болонья
5-3-2

История личных встреч

Верона
Болонья

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.52
Капрари Джанлука 8 (1) 0.35
Барак Антонин 8 (4) 0.35
Калинич Никола 3 0.13
Фараони Марко 2 0.09
Тамез Адриен 2 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.09
Лазович Дарко 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.27
Барроу Муса 5 0.23
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.18
Хики Аарон 4 0.18
Сванберг Маттиас 3 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.14
Теате Артур 2 0.09
Сантандер Федерико 1 0.05
Домингес Николас 0 0
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Гюнтер Корай 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 5 0
Де Сильвестри Лоренцо 4 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Теате Артур 4 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Бинкс Луис 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
3
14%
6
43%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
9
43%
3
18%
76-90

Забито

42
29
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
9
21%
3
10%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
5
12%
4
14%
31-45
7
17%
6
21%
46-60
8
19%
4
14%
61-75
8
19%
11
38%
76-90

Пропущено

36
34
11 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
2
6%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
7
19%
7
21%
46-60
4
11%
8
24%
61-75
14
39%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1
Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2
Болонья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2
Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона 1:1 Заявка 23 8 7 8 42 - 38 31
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Болонья 1:1 Заявка 22 8 4 10 29 - 36 28
13. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона 1:1 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
10. Болонья 1:1 Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона 1:1 Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Болонья 1:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
13. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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Прогнозы 142
Верона 64.1% (91)
X 30.3% (43)
Болонья 5.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Болонья
3.15
3.78
5.70
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Где смотреть матч Верона 1:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Верона 1:1 Болонья

Исход игры
Верона
64.1% (91)
Ничья
30.3% (43)
Болонья
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
2:1 Верона
40.8% (58)
1:1 Ничья
26.1% (37)
1:0 Верона
15.5% (22)
1:2 Болонья
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Верона
2.1% (3)
2:0 Верона
1.4% (2)
0:1 Болонья
1.4% (2)
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