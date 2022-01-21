Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Луис Бинкс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Безумный фол. Луис Бинкс грубо играет против соперника. Пострадал Илич Иван

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Орсолини Риккардо пробил со штрафного прямо в стенку

43' Симеоне Джованни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

41' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Верона

40' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Команда Верона сравняла счет! Игра продолжается!

39' Г О О О О Л - Капрари Джанлука из команды Верона забил фантастический гол правой пяткой!

39' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Барак Антонин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Верона

35' Луис Бинкс из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Судье надоело, что Скорупски Лукаш тянет время и он наказал его горчичником

26' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Фараони Марко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Болонья выполняет удар от ворот.

23' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Болонья выполняет удар от ворот.

22' Лазович Дарко из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Игрок Симеоне Джованни из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Верона выполняет удар от ворот.

19' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Домингес Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Домингес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Команда Болонья забила мяч, хотя лучше играли соперники

14' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо забивает ударом с левой ноги!

13' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Чеккерини Федерико наказан за толчок Луис Бинкс

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Болонья

7' Лазович Дарко из команды Верона делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

7' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Судья свистит. Луис Бинкс атаковал сзади соперника. Это Симеоне Джованни заработал своей команде штрафной

5' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Болонья

4' О, нет. Из многообещающей позиции Симеоне Джованни из команды Верона наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Верона

2' Игрок Сванберг Маттиас из команды Болонья неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля