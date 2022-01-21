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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
2:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
0:1
14' Гол
Орсолини Риккардо
27' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
1:1
38' Гол
Капрари Джанлука
43' Желтая карточка
Симеоне Джованни
45' Желтая карточка
Бинкс Луис
49' Желтая карточка
Сансоне Никола
60' Желтая карточка
Гюнтер Корай
73' Желтая карточка
Хики Аарон
2:1
85' Гол
Калинич Никола
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Орсолини Риккардо
(Сориано Роберто)
27'
 
Скорупски Лукаш
38'
Капрари Джанлука
(Лазович Дарко)
1:1
43'
Симеоне Джованни
 
45'
 
Бинкс Луис
49'
 
Сансоне Никола
60'
Гюнтер Корай
 
63'
Тамез Адриен
Велозу Мигель
 
63'
Ласанья Кевин
Симеоне Джованни
 
66'
 
Виньято Эмануэль
Домингес Николас
66'
 
Аннан Эбенезер
Теате Артур
73'
 
Хики Аарон
74'
Калинич Никола
Илич Иван
 
78'
 
Арнаутович Марко
Орсолини Риккардо
85'
Калинич Никола
(Ласанья Кевин)
2:1
86'
Бесса Даниэль
Капрари Джанлука
 
86'
Депаоли Фабио
Лазович Дарко
 
86'
 
Фальчинелли Диего
Хики Аарон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 142
Верона 64.1% (91)
X 30.3% (43)
Болонья 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
28
Скорупски
Лукаш
3
Хики
Аарон
4
Бонифаци
Кевин
17
Медель
Гари
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
32
Сванберг
Маттиас
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
10
Сансоне
Никола
Верона
3-4-2-1
Болонья
5-3-2

История личных встреч

Верона
Болонья

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.52
Капрари Джанлука 8 (1) 0.35
Барак Антонин 8 (4) 0.35
Калинич Никола 4 0.17
Фараони Марко 2 0.09
Тамез Адриен 2 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.09
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.27
Барроу Муса 5 0.23
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.18
Хики Аарон 4 0.18
Сванберг Маттиас 3 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.14
Теате Артур 2 0.09
Сантандер Федерико 1 0.05
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Де Сильвестри Лоренцо 4 0
Сансоне Никола 4 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Теате Артур 4 0
Арнаутович Марко 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Бинкс Луис 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
5
21%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
6
40%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
9
43%
3
18%
76-90

Забито

44
30
20 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
9
20%
4
13%
1-15
5
11%
1
3%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
7
16%
6
20%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
9
20%
11
37%
76-90

Пропущено

37
36
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 15
3
8%
2
6%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
7
19%
7
19%
46-60
4
11%
8
22%
61-75
14
38%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1
Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2
Болонья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2
Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Верона 64.1% (91)
X 30.3% (43)
Болонья 5.6% (8)
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Где смотреть матч Верона 2:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Верона 2:1 Болонья

Исход игры
Верона
64.1% (91)
Ничья
30.3% (43)
Болонья
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
2:1 Верона
40.8% (58)
1:1 Ничья
26.1% (37)
1:0 Верона
15.5% (22)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Болонья
3.5% (5)
3:1 Верона
2.1% (3)
0:1 Болонья
1.4% (2)
2:0 Верона
1.4% (2)
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