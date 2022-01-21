Второй тайм

96' Верона владели мячом большую часть игры и выиграли.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Верона

92' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Игрок Калинич Никола из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Супер-замена от тренера! Калинич Никола только вышел на поле и уже забил!

85' Тамез Адриен разрезает оборону соперника отличным пасом

83' Болонья выполняет удар от ворот.

83' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Сансоне Никола из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Удар от ворот произведет Болонья

77' Сориано Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

76' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сванберг Маттиас из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Удар от ворот произведет Болонья

75' Игрок Тамез Адриен из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

75' Матч возобновлен

74' Илич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хики Аарон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

73' Игрок Сансоне Никола из команды Болонья неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Удар от ворот произведет Верона

69' Сванберг Маттиас из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

69' Бонифаци Кевин делает скидку назад вдоль ворот

69' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Казале Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Сванберг Маттиас из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Болонья

66' Матч возобновлен

65' Домингес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сансоне Никола из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Верона

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Луис Бинкс из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Гюнтер Корай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Болонья выполняет удар от ворот.

57' Игрок Илич Иван из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Сванберг Маттиас бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв

53' Удар от ворот произведет Болонья

53' Плохо сыграл Скорупски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Лукаш Скорупский не дал случится голу! Симеоне Джованни должен был забивать, но Лукаш Скорупский сделал отличный сейв

52' ШАНС! Симеоне Джованни вышел один на один с голкипером...

51' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Велозу Мигель разрезает оборону соперника отличным пасом

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сансоне Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Симеоне Джованни имел все шансы забить, но Лукаш Скорупский сделал отличный сейв!

48' Барак Антонин разрезает оборону соперника отличным пасом

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля