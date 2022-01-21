Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
14' ГолОрсолини Риккардо
27' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
1:1
38' ГолКапрари Джанлука
43' Желтая карточкаСимеоне Джованни
45' Желтая карточкаБинкс Луис
49' Желтая карточкаСансоне Никола
60' Желтая карточкаГюнтер Корай
73' Желтая карточкаХики Аарон
2:1
85' ГолКалинич Никола
Ход матча
14'
27'
38'
43'
45'
49'
60'
73'
85'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Верона
Болонья
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.52
|Капрари Джанлука
|8 (1)
|0.35
|Барак Антонин
|8 (4)
|0.35
|Калинич Никола
|4
|0.17
|Фараони Марко
|2
|0.09
|Тамез Адриен
|2
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.09
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Илич Иван
|1
|0.04
|Бесса Даниэль
|1
|0.04
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.27
|Барроу Муса
|5
|0.23
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.18
|Хики Аарон
|4
|0.18
|Сванберг Маттиас
|3
|0.14
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.14
|Теате Артур
|2
|0.09
|Сантандер Федерико
|1
|0.05
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Симеоне Джованни
|5
|0
|Гюнтер Корай
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Бинкс Луис
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
5
21%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
6
40%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Пропущено
21
17
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
9
43%
3
18%
76-90
Забито
44
30
20 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
9
20%
4
13%
1-15
5
11%
1
3%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
7
16%
6
20%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
9
20%
11
37%
76-90
Пропущено
37
36
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 15
3
8%
2
6%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
7
19%
7
19%
46-60
4
11%
8
22%
61-75
14
38%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1
Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2
Болонья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2
Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 15
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|40 - 29
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 42
|22
|15.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|22
|1
|9
|12
|20 - 45
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 2:1 Болонья
Исход игры
Верона
64.1% (91)
Ничья
30.3% (43)
Болонья
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
2:1 Верона
40.8% (58)
1:1 Ничья
26.1% (37)
1:0 Верона
15.5% (22)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Болонья
3.5% (5)
3:1 Верона
2.1% (3)
0:1 Болонья
1.4% (2)
2:0 Верона
1.4% (2)
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